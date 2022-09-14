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Рух U19 - Заглембе U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 14 вересня 2022, 18:00
Рейтинг матчу:
Рух U19
Львов
1 - 0
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40'
Заглембе U19
Любин
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Рух U19
38%
Нічия
34%
Заглембе U19
28%
Цікаві факти
  • FC Rukh LVIV haven't lost in their last 15 games.
  • FC Rukh LVIV haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Rukh LVIV have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Zaglebie Lubin have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Rukh LVIV wins 1st half in 52% of their matches, Zaglebie Lubin in 0% of their matches.
  • FC Rukh LVIV wins 52% of halftimes, Zaglebie Lubin wins 0%.
  • FC Rukh LVIV scores 2.7 goals when playing at home and Zaglebie Lubin scores 3 goals when playing away (on average).
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Рух U19
38%
Нічия
34%
Заглембе U19
28%
Статистика матчу
2
Кутові
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляція
33'
Спроби Руху атакувати центром поля не приносять якогось результату. Поляки непогано сіли в оборону в ці хвилини.
29'
Господарі поля зробили паузу в атакувальних діях. Зараз львів'яни намагаються зберегти контроль м'яча поблизу власного штрафного.
25'
Гоооол!!!
Нічого собі, що робить Рух! Непейпієв забиває! Захисник українського клубу проривається правим флангом та прострілює на дальню. Там Руслан в дотик б'є на силу.
22'
Досить серйозно зараз пресингують поляки. Львів'яни намагаються вийти зі своєї половини поля завдяки діагональному пасу.
18'
Застигла гра в середині поля без просування з боку обидвох команд. Видно, що двічі думають гравці Руха та Заглембе перш ніж піти до атаки.
14'
Жовта картка
Столярчук отримав попередження через фол на чужій половині поля. Перша жовта у грі.
12'
Мащяк метрів з 22-х стріляв низом у бік воріт Руха, повз ліву стійку.
9'
Кутовий
Кутовий для Заглембе. Львів'яни відбилися після стандарту. Поляки у ці хвилини більше контролюють м'яч.
6'
Йде боротьба за контроль території. Поки без загроз із обидвох боків.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Руха: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Кітела – Бойко, Підгурський (к), Непейпієв, Федор, Столярчук – Пастух.
Інфо
Стартовий склад Заглембє: Вайраух – Собчак, Панасюк, Сочан, Колан (к) – Терлецький, Кокаба, Крушельницький – Масяк, Славінський, Пенько.
Нагадаємо, що учасники Шляху чемпіонів проведуть два раунди спарених матчів на вибування. Вісім переможців другого раунду потраплять у стикові матчі, де зіграють із володарями других місць на груповому етапі Шляху Ліги чемпіонів.
Історичний поєдинок для львів'ян. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА Рух – Заглембє.
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Анонс матчу Рух U19 - Заглембе U19 14.09.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Матч між командою Рух U19 (Львов) та командою Заглембе U19 (Любин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух U19 - Заглембе U19 можна подивитися 14.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рух U19 - Заглембе U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина

Команда гостей

Назва: Заглембе U19 (Любин)
Країна: Польша

Слідкуйте за результатами матчу Рух U19 - Заглембе U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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