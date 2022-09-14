Рух U19 - Заглембе U19 онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рух U19 (Львов) та командою Заглембе U19 (Любин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 14.09.2022
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина
Назва: Заглембе U19 (Любин)
Країна: Польша
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