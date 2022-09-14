Заглембе U19 - Рух U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Заглембе U19 - Рух U19 05.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Заглембе U19 (Любин) та командою Рух U19 (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 05.10.2022

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Заглембе U19 (Любин) та командою Рух U19 (Львов):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Рух U19, тоді як команда Заглембе U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Рух U19 та Заглембе U19 у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Заглембе U19 (Любин)

Країна: Польша



Прошедший поединок команди Заглембе U19 був зіграний проти Рух U19 - 14.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

Команда гостей

Назва: Рух U19 (Львов)

Країна: Украина



Предыдущий поединок команди Рух U19 був зіграний проти Заглембе U19 - 14.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

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