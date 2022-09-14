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Заглембе U19 - Рух U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 05 жовтня 2022, 19:00
Рейтинг матчу:
Заглембе U19
Любин
0 - 0
Оновити
15'
Рух U19
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Заглембе U19
38%
Нічия
31%
Рух U19
31%
Цікаві факти
  • FC Rukh LVIV haven't lost in their last 17 games.
  • FC Rukh LVIV have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Rukh LVIV have lost none of their last 15 away matches.
  • The result of the first leg: FC Rukh LVIV - Zaglebie Lubin 1-0.
  • FC Rukh LVIV have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Zaglebie Lubin wins 1st half in 0% of their matches, FC Rukh LVIV in 56% of their matches.
  • Zaglebie Lubin wins 0% of halftimes, FC Rukh LVIV wins 56%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh LVIV.
  • On their last meeting FC Rukh LVIV won by 1 goals.
  • Zaglebie Lubin scores 2.2 goals when playing at home and FC Rukh LVIV scores 3 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh LVIV have a winning streak of 3 matches.
  • Zaglebie Lubin have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Заглембе U19
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Рух U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 18:00 Рух U19 1 - 0 Завершено Заглембе U19
Останні матчі - Заглембе U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 18:00 Рух U19 1 - 0 Завершено Заглембе U19 П
Показати більше
Останні матчі - Рух U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 18:00 Рух U19 1 - 0 Завершено Заглембе U19 В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Заглембе U19
38%
Нічия
31%
Рух U19
31%
Статистика матчу
ЖК
1
1
Кутові
Live Zone
Трансляція
13'
Панченко вискочив до контратаки через лівий фланг, але у штрафному його підкатом наздогнав Коцаба.
11'
Підгурський у підкаті на правому фланзі захисту влучив під коліно Терлецькі.
10'
Кутовий
Фол проти Герети, який перехоплював у воротарському подачу кутового з лівого флангу.
9'
Собчак із лівого флангу накидав до протилежного боку штрафного, але Роман виніс м'яч на кутовий.
7'
Жовта картка
Незадовго до цього Холод стрибнув у підкаті в ноги Крушельніцькі.
7'
Роман устиг на вході до правого флангу власного штрафного накрити постріл Масяка, після чого голкіпер забрав відскок.
6'
Захист за 4-4-1-1 від гостей цими хвилинами.
4'
Головою завдавав удару Панченко на завершення ауту з правого флангу та кількох скидань у штрафному, але просто скинув м'яч до рук воротаря.
2'
Колан зупинив ривок Сапуги з власної половини до лівого флангу атаки.
2'
Фол від Панченка проти Качаби на чужій половині.
1'
Тримає м'яч Рух у центрі поля на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ванівський, Михальчук, Бойко, Русяк, Боцків, Ніколаєв, Добрянський.
Рух U-19: Герета — Кітела, Товарницький, Холод, Роман — Сапуга, Підгурський — Столярчук, Пастух, Федор — Панченко.
Запасні: Разінські, Карасінські, Тарковські, Попьєлець, Чмарек, Скочиляс, Лобода.
Заглембе U-19: Вейраух — Колан, Сохань, Панасюк, Собчак — Пьєнько, Кочаба, Терлецькі — Крушельніцькі, Шафранек, Масяк.
Інфо
Перший матч залишився за українським клубом — 1:0.
Ашот Галтахчян (Вірменія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді півфіналу Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. На полі стадіону Заглембе (Любін, Польща) зіграють польський Заглембе U-19 та львівський Рух U-19.
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Анонс матчу Заглембе U19 - Рух U19 05.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Заглембе U19 (Любин) та командою Рух U19 (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Заглембе U19 (Любин) та командою Рух U19 (Львов):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Рух U19, тоді як команда Заглембе U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Рух U19 та Заглембе U19 у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Заглембе U19 - Рух U19 можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Заглембе U19 - Рух U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Заглембе U19 (Любин)
Країна: Польша

Прошедший поединок команди Заглембе U19 був зіграний проти Рух U19 - 14.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

Команда гостей

Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Рух U19 був зіграний проти Заглембе U19 - 14.09.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух U19.

Слідкуйте за результатами матчу Заглембе U19 - Рух U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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