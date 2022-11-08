Інгулець - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Зоря 08.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 08.11.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Інгулець у попередньому футбольному матчі 05.12.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст - 05.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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