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Інгулець - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 листопада 2022, 13:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Derevinskyi, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 0
Оновити
10'
Зоря
Луганск
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
30%
Нічия
27%
Зоря
43%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Ingulets Petrove have won 1 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 3 times. The goal difference is 10-4 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Ingulets Petrove (1-0 at home and 5-1 away).
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 9 games.
  • FC Ingulets Petrove have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 3 games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's home record this season: 0-0-3.
  • FC Zorya Lugansk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 15% of their matches, FC Zorya Lugansk in 35% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 15% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Zorya Lugansk is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Zorya Lugansk is 1.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Зоря 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Інгулець 1 - 5 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021
01.11.2020 - 19:30 Інгулець 1 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря П
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
30%
Нічия
27%
Зоря
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 9
    Максим Марусич
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 55
    Максим Ковальов
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Лавриненко, Сергей
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
Кутові
2
Трансляція
5'
Прибирають ініціативу луганці. Втім, це очікувано
4'
Кутовий
Два кутових поспіль для Зорі, але також без особливих загострень
3'
Поки що все в нас спокійно. Ось Бутко навісив із флангу, але без загострень
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Бражко, Мишньов, Булеца, Кирюханцев, Русин Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Нагонойний, Алібеков, Луньов, Алефіренко, Снурніцин, Вантух, Хлань, Антюх, Михайленко, Антюх
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук, Запорожець, Клименко, Марусич, Козак, Павлов, Смоляков, Нагієв, Саків, Ковальов, Кухарук Запасні: Кучер, Близниченко, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкін, Сидоренко, Поспєлов, Резепов
У Інгульця справи кардинально протилежні – зона вильоту (15 місце), 4 очки після 9 ігор
Зоря перебуває серед лідерів. Перед цим матчем у луганчан третє місце у таблиці, 22 очки після 10 матчів
Інфо
Пройде матч у Києві на НТК Баннікова
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме гру буде Олексій Деревинський
Добрий день всім! Починається 12 тур УПЛ, який пройде на тижні. І UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн поєдинку, в якому Інгулець зіграє із Зорею
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Останні матчі
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Анонс матчу Інгулець - Зоря 08.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 08.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Інгулець у попередньому футбольному матчі 05.12.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Зоря можна подивитися 08.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст - 05.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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