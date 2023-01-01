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Ноттінгем Форест - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 січня 2023, 18:30 - Сити Граунд
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
1 - 1
Матч завершено
Челсі
Лондон
Хід матчу
16' Рахім Стерлінґ 42' Yates, Ryan
53' Сезар Аспiлiкуета 61' Деніс Закарія Вийшов: Матео Ковачіч 63' Серж Ор'є 72' Жоржиньйо Вийшов: Хакім Зієш 73' Рахім Стерлінґ Вийшов: Gallagher, Conor 73' Мейсон Маунт Вийшов: Aubameyang, Pierre-Emerick 78' Mangala, Orel Вийшов: Colback, Jack 82' Johnson, Brennan Вийшов: Surridge, Sam 87' Крістіан Пулішич Вийшов: Chukwuemeka, Carney 88' Awoniyi, Taiwo Вийшов: Williams, Neco 90' Gallagher, Conor 90' Lodi, Renan
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 8 times. The goal difference is 20-8 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Chelsea FC scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Nottingham Forest haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Chelsea FC have lost 4 matches in a row.
  • Chelsea FC have lost 3 away matches in a row.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 6 games against Chelsea FC.
  • Nottingham Forest haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 4 matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 41% of their matches, Chelsea FC in 38% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 41% of halftimes, Chelsea FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 65% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Chelsea FC.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 0, Chelsea FC won 5, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Nottingham Forest scores 0.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 3 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Chelsea FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Chelsea FC is 2.2.
  • Nottingham Forest scores 1.96 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Taiwo Awoniyi is Nottingham Forest's top scorer with 3 goals. Kai Havertz has scored 4 times for Chelsea FC.
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 21:45 Блекберн Роверс 1 - 4 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал П
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Новини команд
Головні події
90'
Gallagher, Conor
Lodi, Renan
90'
Awoniyi, Taiwo
Вийшов: Williams, Neco
88'
87'
Крістіан Пулішич
Вийшов: Chukwuemeka, Carney
Johnson, Brennan
Вийшов: Surridge, Sam
82'
Mangala, Orel
Вийшов: Colback, Jack
78'
73'
Рахім Стерлінґ
Вийшов: Gallagher, Conor
73'
Мейсон Маунт
Вийшов: Aubameyang, Pierre-Emerick
72'
Жоржиньйо
Вийшов: Хакім Зієш
ГООЛ! Серж Ор'є
63'
61'
Деніс Закарія
Вийшов: Матео Ковачіч
53'
Сезар Аспiлiкуета
Yates, Ryan
42'
16'
Рахім Стерлінґ ГООЛ!
Склади команд
1
Henderson, Dean
32
Lodi, Renan
30
Boly, Willy
4
Worrall, Joe
24
Серж Ор'є
5
Mangala, Orel
23
Freuler, Remo
22
Yates, Ryan
10
Gibbs-White, Morgan
9
Awoniyi, Taiwo
20
Johnson, Brennan
1
Кепа Аррiзабалага
28
Сезар Аспiлiкуета
26
Koulibaly, Kalidou
6
Тьяго Сілва
32
Cucurella, Marc
20
Деніс Закарія
5
Жоржиньйо
17
Рахім Стерлінґ
19
Мейсон Маунт
29
Havertz, Kai
10
Крістіан Пулішич
Стартовий склад
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
    88
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
    82
  • 5
    Mangala, Orel
    78
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
    42
  • 32
    Lodi, Renan
    90
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
    63
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
    87
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    73 16
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
    73
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 20
    Деніс Закарія
    Півзахисник
    61
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
    72
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
    53
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Cooper, Steven
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
4
Удари повз
2
16
Штрафні
18
16
Фоли
14
29%
Володіння м'ячем
71%
5
Удари в отвір
2
3
Блоковано ударів
2
1
Сейви
4
1
Кутові
2
2
Офсайди
2
2
ЖК
2
Трансляція
Мабуть, закономірна нічия. Челсі був краще у першому таймі і закономірно забив. Форест був краще після перерви і також закономірно відігрався. В кінцівці команди явно не хотіли ризикувати - мабуть такий рахунок і тих і тих влаштовував. Тому закономірні 1:1 1 січня.
90+4'
Свисток
Ну, і все, фінальний свисток, нічия 1:1 у нас!
90+3'
Жовта картка
Лоді небезпечно підкотився під суперника. Жовта
90+2'
Але ніхто з команд не поспішає і не рветься вперед. Здається, буде нічия
90'
Інфо
3 хвилини компенсовано до другого тайму
90'
Жовта картка
Галлахер змушений був зривати контратаку Ноттінгема – жовта
89'
Господарі потихеньку вбивають секунди. Ось із півхвилини вкидали аут
88'
Заміна
А Вільямс замість Авоні вийшов у Ноттінгема
86'
Заміна
Чуквуемека замість Пулішича вийшов у Челсі
84'
Ай... Авоні з флангу увійшов у штрафну, але ось скинув під удар у центр партнеру неточно
83'
Пробує підтиснути Челсі на останніх хвилинах матчу. Але поки що Форест досить впевнено виглядає в обороні
82'
Заміна
Саррідж замість Джонсона вийшов у лісників
81'
Небезпечний момент
А ось момент для Челсі! Навіс із флангу, але ані Обамеянг ані Пулішич до м'яча не дістали, причому, можливо, завадили один одному! А подача була дуже гостра!
80'
Інфо
А за офсайдами 2:2
79'
Інфо
12:6 за ударами на користь Ноттінгема. Така статистика. При цьому, у Челсі 70% володіння м'ячем
78'
Поки що таке враження, що матч котиться до нічиєї
77'
Заміна
Перша заміна у господарів – Колбек вийшов замість Мангаля
74'
А Ноттінгем зараз цікавіше та активніше виглядає. Ось авоні прорвався флангом - Кепе довелося виходити на підстрахування захисників
73'
Заміна
Відразу потрійна заміна у Челсі. Зієш, Обамеянг та Галлахер вийшли, Жоржіньо, Стерлінг та Маунт пішли відпочивати
71'
Ах, Лоді класно пройшов флангом, прострілив непогано, але Ейтс у боротьбі пробити не зміг. А атака цікава була
69'
Ось Кукурелья з флангу класно вирізав у штрафну, але ніхто з партнерів у ту зону не пішов.
67'
Начебто і володіють сині ініціативою, але відчуття переваги над суперником немає
64'
Ну, а Челсі що? Все потрібно розпочинати спочатку
63'
Гоооол!!!
Гоооол! 1:1! Ось так! Кутовий, метушня у воротарській, і Ор'є таки заштовхав м'яч у сітку метрів із п'яти!
61'
Заміна
Ковачич змінює Закарію - перша заміна у матчі
60'
Офсайд
Поза грою у господарів. А у Челсі після перерви поки що жодного удару
58'
Після стартових хвилин активності Ноттінгема Челсі вирішив трохи підсушити гру
55'
Небезпечний момент
Ой ой! Який момент! Уайт метрів із 20-ти так приклався! Поперечина аж задзвеніла! Ух, відскочив Челсі!
53'
Жовта картка
Аспілікуета сфолив на жовту. Справді, дав сзаду по ногам Лоуді досить жорстко
50'
Пробують бути активними господарі на початку другого тайму
49'
Небезпечний момент
А ось гарно! Джонсон втік флангом, зрізав кут, пробив, але знову Кепа на місці! А міг би котнути у центр на вільного партнера
47'
А ось Авоні стрільнув - з досить гострого кута, та й Кепа на місці
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Челсі поки що впевнено веде гру, хоч і з мінімальним рахунком. Стерлінг вже на 16-й хвилині підметушився після рикошету і додав у сітку. Більше у синіх моментів фактично не було, та їм і не потрібно було. Інша річ, що Ноттінгем попереду також фактично нічого не має.
45+1'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 1:0, Челсі поки що мінімально веде у рахунку
45'
Інфо
1 хвилину компенсовано до першого тайму
45'
Щось захисники синіх влаштували такий перепас біля своїх воріт.Не привезли, але досить нервово все виглядало
43'
Пулішич стрільнувши метрів із 25-ти. Але прямо до воротаря прийшло
42'
Жовта картка
Ейтс відверто завалив Закарію. Перша жовта у матчі
40'
Кутовий
Кутовий для гостей, але Маунт навісив не найкращим чином
39'
Поки що, здається, Ноттінгем продовжує грати за планом А. Але після перерви доведеться щось міняти
38'
І ось знову - Гіббс-Уайт прискорився, намагався вийти на удар, але уткнувся у Сілву
34'
Не виходить у господарів вихід у атаку. Ось Джонсон начебто активний, але м'яч до нього майже не доходить
30'
А ось цікаво. Джонсон намагався втекти від Пулішича, але не зумів – сфолив в атаці
29'
І знову спокійно та неквапливо Челсі катає м'яч.
27'
А ось штрафний для господарів на куті штрафної. Пішов навіс, але потім вже фол в атаці для Челсі
25'
Спокійно Челсі веде гру. Не надто загострює. Коли потрібно – притримає м'яч
23'
Кутовий
Кутовий для Челсі. Кулібалі навісив, але лісники спокійно відбилися.
20'
Ор'є пробив метрів із 25-ти. Якось зовсім повз касу
16'
Гоооол!!!
Гооол! Забиває таки Челсі! Причому просто! Після прострілу з флангу рикошет від захисника господарів – поперечина! Після цього м'яч відскочив до Стерлінга, який опинився у потрібному місці у потрібний час і спокійно додав у сітку! 1:0!
14'
Стерлінг намагався прорватися у штрафну. Одного захисника пройшов, а ось у другого уткнувся
13'
А ось уже Джонсон прихопив руками суперника. Фол, але без жовтої
10'
Небезпечний момент
А ось гарно! Джонсон на швидкості втік від захисника, вивалився на ударну, пробив, але кіпер лондонців на місці. Перша небезпека від господарів!
8'
Форест, здається, ще жодного разу не дійшов до чужої штрафної
6'
Контроль та контроль. Поки що без загострень у синіх
4'
Поки що Челсі контролює гру. Але темп матчу невисокий
2'
Небезпечний момент
А ось і перший момент! Кулібалі закинув на Маунта, той прийняв, але ось з хорошої позиції дав вище воріт!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Челсі: Кепа Аррісабалага, Сесар Аспілікета, Трево Чалоба, Каліду Кулібалі, Марк Кукурелья, Денис Закарія, Жоржіньо, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Крістіан Пулішич, Рахім Стерлінг
Інфо
Стартовий склад Ноттінгема: Дін Хендерсон, Серж Ор'є, Джо Уорролл, Віллі Болі, Ренан Лоді, Райан Йейтс, Ремо Фройлер, Орел Мангала, Джессі Лінгард, Бреннан Джонсон, Тайво Авонійї
Нагадаємо, що Форест знаходиться на 19-му місці у таблиці. Челсі на 9-й позиції
Інфо
Розпочнеться матч о 18:30, судити гру буде Пітер Бенкс
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! 1 січня, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 18-го туру АПЛ Ноттінгем Форрест - Челсі
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - Челсі 01.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 01.01.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та Челсі у попередньому футбольному матчі 01.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Челсі можна подивитися 01.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Челсі - 01.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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