Ноттінгем Форест - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - Челсі 01.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 01.01.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та Челсі у попередньому футбольному матчі 01.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Челсі - 01.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челси (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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