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Челсі - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 вересня 2023, 17:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
12'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
36%
Ноттінгем Форест
28%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 6 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 18-7 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 14 meetings, Chelsea FC have won 8 times, there have been 4 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 23-11 in favour of Chelsea FC.
  • Nottingham Forest's last away win against Chelsea FC was in 1995.
  • Last season's matches: 2-2 (Chelsea FC at home) and 1-1 (Nottingham Forest at home).
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Nottingham Forest in their last 8 encounters.
  • Raheem Sterling is Chelsea FC's top scorer with 2 goals. Taiwo Awoniyi has scored 3 times for Nottingham Forest.
  • Malo Gusto has assisted the most goals for Chelsea FC with 2. Serge Aurier is Nottingham Forest's biggest assister (2).
  • A year ago, Chelsea FC were number 12 in the table with 4 points. Now they are number 8 with 4 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 23% of their matches, Nottingham Forest in 31% of their matches.
  • Chelsea FC wins 23% of halftimes, Nottingham Forest wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Nottingham Forest won 0, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Nottingham Forest is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Nottingham Forest is 1.4.
  • Chelsea FC scores 1.43 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.86 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Nottingham Forest were number 10 in the table with 4 points. Now they are number 14 with 3 points.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Челсі 2 - 1 Завершено Вімблдон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.08.2023 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.08.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
36%
Ноттінгем Форест
28%
Склади команд
1
Sanchez, Robert
26
Colwill, Levi
6
Тьяго Сілва
2
Disasi, Axel
21
Chilwell, Ben
25
Caicedo, Moises
23
Gallagher, Conor
27
Gusto, Malo
8
Fernandez, Enzo
7
Рахім Стерлінґ
15
Jackson, Nicolas
1
Turner, Matt
30
Boly, Willy
4
Worrall, Joe
26
McKenna, Scott
24
Серж Ор'є
5
Mangala, Orel
28
Oliveira, Danilo
43
Aina, Ola
22
Yates, Ryan
10
Gibbs-White, Morgan
9
Awoniyi, Taiwo
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 5
    Mangala, Orel
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 43
    Aina, Ola
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 1
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Блоковано ударів
Штрафні
2
1
Кутові
2
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
10'
Пауза в грі, арбітру поправляють рацію, закріплену на плечі. Тренери користуються моментом і підказують футболістам, як діяти.
7'
Штрафний для "Фореста", Гіббс-Вайт подав, "Ноттінгем" зачепився за м'яч біля штрафного "Челсі", але Санчес випередив Авоньї.
3'
Подав "Челсі" кутовий, але нічим небезпечним він не завершився. Команди поки що придивляються одна до одної.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Ноттінгем Форест": 1. Тернер, 30. Болі, 4. Ворралл, 26. Маккенна, 24. Ор'є, 5. Мангала, 28. Данілу, 43. Айна, 22. Йєйтс, 10. Гіббс-Вайт, 9. Авоньї
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 2. Дісасі, 6. Сілва, 26. Колвілл, 27. Гюсто, 25. Кайседо, 23. Галлахер, 8. Фернандес, 21. Чілвелл, 7. Стерлінг, 15. Джексон
Інфо
Добрий день! Тут буде текстова трансляція матчу 4-го туру між "Челсі" та "Ноттінгемом". Михайло Мудрик знову в заявці "синіх", українець залікував пошкодження, але до стартового складу не потрапив.
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Анонс матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест 02.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 02.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест можна подивитися 02.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Вімблдон - 30.08.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Бернлі" - 30.08.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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