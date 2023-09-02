Челсі - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Ноттінгем Форест 02.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 02.09.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Челсі" (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Вімблдон - 30.08.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Бернлі" - 30.08.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

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