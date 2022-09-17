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Манчестер Сіті - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 січня 2023, 16:00 - Этихад
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
3 - 0
Оновити
89'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
10' Kilman, Max 13' Маріо Леміна 25' Родрi 40' Haaland, Erling
46' Lewis, Rico Вийшов: Натан Аке 46' Hee-chan, Hwang Вийшов: Жоау Моутінью 46' Traore, Adama Вийшов: Пабло Сарабiя 46' Рауль Хіменес Вийшов: Cunha, Matheus 50' Haaland, Erling 54' Haaland, Erling 61' Haaland, Erling Вийшов: Alvarez, Julian 67' Маріо Леміна Вийшов: Даніель Поденсе
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
45%
Нічия
27%
Вулверхемптон
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Wolverhampton Wanderers is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 7 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 4 times. The goal difference is 20-13 in favour of Manchester City.
  • During the last 29 meetings, Manchester City have won 15 times, there have been 5 draws while Wolverhampton Wanderers have won 9 times. The goal difference is 53-34 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Wolverhampton Wanderers (1-0 at home and 5-1 away).
  • Did you know that Manchester City scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 5 games against Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 8-1-1.
  • Wolverhampton Wanderers's away record this season: 1-3-5.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 21 goals. Daniel Podence has scored 5 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 10. Joao Moutinho is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (2).
  • Manchester City wins 1st half in 45% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 27% of their matches.
  • Manchester City wins 45% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 46% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Wolverhampton Wanderers won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3.2 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Wolverhampton Wanderers is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Wolverhampton Wanderers is 1.8.
  • Manchester City scores 3.06 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Wolverhampton Wanderers.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
7
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 5 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
02.03.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Вулверхемптон
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
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Новини команд
Головні події
67'
Маріо Леміна
Вийшов: Даніель Поденсе
Haaland, Erling
Вийшов: Alvarez, Julian
61'
ГООЛ! Haaland, Erling
54'
ГООЛ! Haaland, Erling
50'
Lewis, Rico
Вийшов: Натан Аке
46'
46'
Hee-chan, Hwang
Вийшов: Жоау Моутінью
46'
Traore, Adama
Вийшов: Пабло Сарабiя
46'
Рауль Хіменес
Вийшов: Cunha, Matheus
ГООЛ! Haaland, Erling
40'
Родрi
25'
13'
Маріо Леміна
10'
Kilman, Max
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
45%
Нічия
27%
Вулверхемптон
27%
Склади команд
31
Едерсон
24
Laporte, Aymeric
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
82
Lewis, Rico
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
10
Grealish, Jack
17
De Bruyne, Kevin
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
1
Sa, Jose
22
Semedo, Nelson
4
Collins, Nathan
23
Kilman, Max
64
Bueno, Hugo
27
Nunes, Matheus
8
Рубен Невеш
5
Маріо Леміна
11
Hee-chan, Hwang
9
Рауль Хіменес
37
Traore, Adama
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    61 54 50 40
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
    25
  • 24
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
    46
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
    46
  • 9
    Рауль Хіменес
    Форвард
    46
  • 37
    Traore, Adama
    Форвард
    46
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
    67 13
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 4
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
    10
  • 64
    Bueno, Hugo
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Хулен Лопетеги
Статистика матчу
5
Кутові
5
1
ЖК
2
7
Штрафні
6
5
Фоли
7
57%
Володіння м'ячем
43%
6
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
Трансляція
86'
83'
Небезпечний момент
Ох, а от моменту гостей! Поденсе прийняв у штрафній, пробив у ближній кут дуже непогано, але трохи не влучив! А якби влучив - хто зна, здається, Елдерсон не встигав накрити удар!
81'
Заміна
Наурі замість Буена вийшов у Вулверхемптона
81'
Заміна
Палмер замість Мареза вийшов у Сіті
80'
Небезпечний момент
Ой ой! Затяжна атака Сіті - багато коротких пасів, потім навіс на Гюндагана, але Ілкай з десятка метрів головою не влучив у вільний кут!
77'
Заміна
Сілва замість Де Брюйне. Філліпс замість Родрі. Подвійна заміна у Сіті.
73'
Офсайд
Вулвз, тим часом, навіть деякий час на чужій половині проводить. Все це призвело до контри Сіті та удару Альвареса, який, втім, був у офсайді
71'
Якогось практичного сенсу у грі вже немає. Можна сказати, що вже дограють команди
68'
Заміна
Поденсе замість Леміни вийшов у Вулвз
66'
Офсайд
Гоооол!? 4:0!? А ні, офсайд! Все-таки в офсайді Марез. Невеликий, але в момент пасу був!
64'
Після навісу з флангу гравці Вулвз апелюють, що у штрафній була гра рукою Аке, але ні, там просто корпус. І просто кутовий призначає суддя
62'
Гриліш вирізав з флангу у штрафну - тут Са не помиляється. Вийшов і забрав кіпер гостей
60'
Заміна
Альварес змінює героя матчу Холанда
59'
ледь ще один гол вовки не привезли. Після пресингу де Брюйне перехопив м'яч, кинув на Мареза, але Ріяд просто не обробив м'яч
58'
Відверто кажучи, будь-який інтерес та шарм гра вже втратила. Хазяї катають на своїй половині. Гості просто не знають, що робити
55'
Гоооол!!!
3:0! Розвалився Вулверхемптон! Хет-трік Холанда! Са просто віддав на Мареза... Той кинув на Ерлінга, котрий переправив у сітку!
52'
Здається, гра вже зроблено. Незрозуміло, що має статися, щоб вовки повернулися в гру
50'
Гоооол!!!
2:0! Холланд (хто як він) чітко реалізував точку!
49'
Небезпечний момент
Пенальті! Для Сіті! Гюндоган на газоні, зачепили його у штрафній!
48'
Кутовий
Кутовий для гостей – розіграли, Моутіньо навісив, але нічого цікавого
46'
Заміна
І відразу три заміни у Вулверхемптона у перерві. Кунья, Сарабія та Моутіньо вийшли. Хван, Хіменес та Траоре пішли. На атаку усі заміни
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Аке замість Льюїса вийшов на другий тайм у Сіті
У першому таймі – тотальна перевага Сіті. За володінням. Хоча моментів було не так вже й багато. Вулвз до певного часу успішно відбивався, поки зрештою не зіграла класика - Де Брюйне навісив, могутній Холанд виграв повітря і вколотив у сітку. Як підсумок – 1:0 до перерви
45+3'
Інфо
Все, свисток на перерву. 1:0 поки що користь Сіті
45+1'
Небезпечний момент
Ой ой, як класно! Гриліш змістився з флангу і пробив хльостко, сильно. Са не дотягувався, але захисник виносить м'яч зі стрічки!
45'
Інфо
3 хвилини компенсовано до першого тайму. Були зупинки у нас
43'
Хм, а от Гриліш після контакту завалився у штрафній. Виглядало реалістично, але після перегляду ВАР суддя сказав, що фолу не було
40'
Гоооол!!!
Гоооол! Сіті! Пробили таки! Де Брюйне ідеально вирізав з кута штрафної на Холланда, той спокійно виграв повітря і головою переправив у сітку! 1:0!
38'
Вулверхемптон пару хвилин покатав м'яч. Ну так, контроль заради контролю
36'
Ось Гриліш із флангу верхи вирізав у штрафну. Але просто до рук Са м'яч прилетів
35'
Начебто і тягає Сіті суперника, але так щоб було дуже гостро - такого немає
33'
Родрі з-за меж штрафної дав - вище. У штрафну гравців Сіті гості не пускають
30'
Інфо
4:0 за ударами, 2:0 у ворота. Такі статси наразі
28'
Невеш непогано приклався метрів із 25-ти. Але знову кіпер Вулвз на місці. Не те що дуже небезпечно, швидше просто ефектний удар і політ кіпера
27'
Так ось з цього штрафного Вулвз навіть загострили - пішов навіс, але Льюїс таки виграв повітря, хоч і з трудом
25'
Жовта картка
А ось Родріго прихопив суперника за футболку. Перша жовта й для МС
24'
Кутовий
Кутовий для Сіті. Марез навісив на Холанда, але також зависоко. М'яч перелетів усіх і поскакав за лицьову
22'
Де Брюйне з кута штрафного вирізав на загострення, але переркуртив за лицьову
21'
Вулвз поки що на чужу половину вийти не може. Від слова зовсім. Та й не намагаються гості поки що, зосереджені виключно на обороні
18'
Небезпечний момент
Ух, а ось і перший момент! Де Брюйне розрізав на Холланда, той одразу дав метрів із 15-ти! Гарний, хльосткий удар, але кіпер Вулвз на місці!
16'
Інфо
92:8 статистика володіння. Це не жарт. Таку статистику дає АПЛ
14'
Жовта картка
Ха, ще й коучу Лопетеги суддя гірчичник виписав за бурхливі емоції
13'
Жовта картка
Ще одна жовта для Вулвз. Леміна явно притримував суперника
12'
Повертається до гри капітан господарів. Здається, все гаразд
10'
А Ілкай на газоні, прилетіло йому відмашкою в щелепу
9'
Жовта картка
Кілмен сфолив на Гюндогані. Не лише привіз небезпечний штрафний на фланзі, а ще й жовту отримав
7'
Господарі контролюють м'яч. Шукають підходи. Але поки що безуспішно
4'
Кутовий
При кутовому Семед двічі притримує Стоунза. Рефері двічі висловлюють захисника Вулвза. Ну а гравці Сіті хочуть більшого
3'
Марез із флангу навісив, але до Холланда м'яч не дійшов
2'
Сіті відразу намагається загострити, перевівши м'яч на чужу половину. Але Вулвз готовий до такого розвитку подій. Відбилися гості
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Сіті перед цим матчем посідають другу позицію в таблиці (42 очки), Вулвз на 17-му місці (17 балів).
Інфо
Стартовий склад Вулверхемптона: де Са, Семеду, Коллінз, Кілман, Буено, Нунес, Невеш, Леміна, Хван Хі Чан, Хіменес, Траоре
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон, Льюїс, Стоунз, Аканджі, Лапорт, Ернандес, Гюндоган, Де Брейне, Гриліш, Марез, Холанд
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 16:00. Судитиме Девід Кут
Доброго вечора всім любителям англійського футболу. 21 тур АПЛ. Манчестер Сіті проти Вулверхемптона. Цей матч в якості текстового онлайну пропонує вашій увазі UA-Футбол.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Вулверхемптон 22.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Вулверхемптон залишилася з поразкою . Зіткнення Вулверхемптон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 17.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Вулверхемптон можна подивитися 22.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Вулверхемптон , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команди Вулверхемптон був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Вулверхемптон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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