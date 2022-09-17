Манчестер Сіті - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Вулверхемптон 22.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 22.01.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Вулверхемптон залишилася з поразкою . Зіткнення Вулверхемптон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 17.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)

Рік заснування Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Хулен Лопетеги



Предыдущий поединок команди Вулверхемптон був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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