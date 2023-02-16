АЕК - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу АЕК - СК Дніпро-1 16.02.2023, Ліга конференцій

Поединок між командою АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Aek Arena.

Дата проведення матчу: 16.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь АЕК, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення АЕК та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 25.08.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Олтра и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЕК (Ларнака)

Країна: Кипр



Предыдущий матч команди АЕК був зіграний проти Ренн - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Ауда - 07.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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