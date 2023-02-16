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АЕК - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 16 лютого 2023, 22:00 - Aek Arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Якоб Кехлет
Рейтинг матчу:
АЕК
Ларнака
0 - 0
Оновити
17'
СК Дніпро-1
Днепр
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
АЕК
22%
Нічия
22%
СК Дніпро-1
56%
Цікаві факти
  • AEK Larnaca have a winning streak of 4 matches.
  • AEK Larnaca have won 7 home matches in a row.
  • AEK Larnaca haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • AEK Larnaca wins 1st half in 38% of their matches, SC Dnipro-1 in 44% of their matches.
  • AEK Larnaca wins 38% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 44%.
  • The winner of their last meeting was AEK Larnaca.
  • On their last meeting AEK Larnaca won by 3 goals.
  • When AEK Larnaca leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When AEK Larnaca is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • AEK Larnaca's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • AEK Larnaca scores 2.15 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • AEK Larnaca haven't lost in their last 5 games.
  • AEK Larnaca have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
АЕК
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
СК Дніпро-1
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК
Останні матчі - АЕК
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Ренн 1 - 1 Завершено АЕК Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 АЕК 3 - 3 Завершено Динамо Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 АЕК 1 - 2 Завершено Фенербахче П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Фенербахче 2 - 0 Завершено АЕК П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
07.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Атирау В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Мура В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено Сутьєска Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.01.2023 - 11:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Пюнік В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
АЕК
22%
Нічия
22%
СК Дніпро-1
56%
Склади команд
22
Piric, Kenan
14
Garcia Cabezali, Angel
4
Ненад Томовіч
16
Milicevic, Hrvoje
16
Роберто Росалес
7
Ledes, Gus
17
Pons, Pere
44
Jakolis, Marin
10
Trickovski, Ivan
11
Faraj, Imad
12
Рафаель Діас
93
Walef, Max
27
Hayner
39
Олександр Сваток
5
Sarapii, Eduard
13
Hamache
18
Руслан Бабенко
22
Rubchynskyi, Valentyn
17
Олексій Гуцуляк
17
Олександр Піхальонок
10
Peglow
21
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 12
    Рафаель Діас
    Форвард
  • 44
    Jakolis, Marin
    Півзахисник
  • 10
    Trickovski, Ivan
    Форвард
  • 11
    Faraj, Imad
    Форвард
  • 7
    Ledes, Gus
    Півзахисник
  • 17
    Pons, Pere
  • 14
    Garcia Cabezali, Angel
    Захисник
  • 4
    Ненад Томовіч
    Захисник
  • 16
    Milicevic, Hrvoje
  • 16
    Роберто Росалес
    Захисник
  • 22
    Piric, Kenan
    Воротар
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 10
    Peglow
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 27
    Hayner
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Луис Олтра
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
2
2
Кутові
Сейви
2
1
Фоли
1
52%
Володіння м'ячем
48%
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу АЕК - СК Дніпро-1
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В ефірі
MEGOGO
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Трансляція
13'
Дніпро-1 узяв м'яч під контроль, але поки лише на своїй половині поля.
7'
Небезпечний момент
2'
Оригінально розіграли стандарт кіпріоти, після чого Трічковскі двічі бив по воротах. Першу спробу заблокував захисник, друга виявилася неточною.
2'
Трічковскі закручував у дальню дев'ятку, Валеф перевів м'яч на кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Нагадаємо, що АЕК Ларнака та Дніпро-1 уже зустрічались у цьому сезоні. Кіпріоти двічі обіграли команду Кучера у кваліфікації ЛЄ (1:2, 3:0).
Інфо
Суддя в полі — Якоб Кехлет.
Запасні: Стиліанідіс (в), Тумпас (в), Андреу, Гонсалес, Енглезу, Касадо, Мамас, Наум, Ніколич, Санхурхо, Хрістофору.
Інфо
Стартовий склад АЕК: Пірич — Гарсія, Томович, Мілічевич, Росалес — Густаво, Понс, Трічковскі (к) — Яколіш, Рафа Лопеш, Фараж. Головний тренер — Хосе Луїс Ольтра.
Запасні: Кінарейкін (в), Рибак (в), Адамюк, Бланко, Горбунов, Когут, Кононов, Назаренко, Танчик.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф — Амаш, Сарапій, Сваток (к), Хайнер — Рубчинський, Бабенко, Піхальонок — Пеглоу, Довбик, Гуцуляк. Головний тренер — Олександр Кучер.
АЕК посів третє місце в групі Ліги Європи з Фенербахче, Ренном і Динамо. Дніпро-1 став другим у квартеті Ліги конференцій з АЗ, Аполлоном і Вадуцем.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій АЕК Ларнака — Дніпро-1.
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Анонс матчу АЕК - СК Дніпро-1 16.02.2023, Ліга конференцій

Поединок між командою АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Aek Arena.

Дата проведення матчу: 16.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь АЕК, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення АЕК та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 25.08.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Олтра и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу АЕК - СК Дніпро-1 можна подивитися 16.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу АЕК - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЕК (Ларнака)
Країна: Кипр

Предыдущий матч команди АЕК був зіграний проти Ренн - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Ауда - 07.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу АЕК - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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