СК Дніпро-1 - АЕК онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - АЕК 23.02.2023, Ліга конференцій

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою АЕК (Ларнака) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Дата проведення матчу: 23.02.2023

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою АЕК (Ларнака):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь АЕК, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення АЕК та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 16.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЕК - 16.02.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

Команда гостей

Назва: АЕК (Ларнака)

Країна: Кипр



Прошедший поединок команди АЕК був зіграний проти СК Дніпро-1 - 16.02.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

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