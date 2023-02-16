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СК Дніпро-1 - АЕК онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 23 лютого 2023, 19:45 - Kosicka futbalova arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Андрис Трейманис
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
АЕК
Ларнака
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Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
44%
Нічия
26%
АЕК
30%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 have won 4 home matches in a row.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • AEK Larnaca haven't lost in their last 6 games.
  • The result of the first leg: AEK Larnaca - SC Dnipro-1 1-0.
  • AEK Larnaca have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 42% of their matches, AEK Larnaca in 37% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 42% of halftimes, AEK Larnaca wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AEK Larnaca.
  • On their last meeting AEK Larnaca won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When AEK Larnaca leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When AEK Larnaca is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • AEK Larnaca's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • SC Dnipro-1 scores 1.77 goals when playing at home and AEK Larnaca scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 haven't won any of their last 3 games against AEK Larnaca.
  • AEK Larnaca have lost just 0 of their last 3 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 3 meetings SC Dnipro-1 won 0, AEK Larnaca won 3, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 0.33 goals in a match against AEK Larnaca and AEK Larnaca scores 2 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and AEK Larnaca is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and AEK Larnaca is 1.33.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
АЕК
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 АЕК 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК
Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 АЕК 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
07.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Атирау В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Мура В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено Сутьєска Н
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Останні матчі - АЕК
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 АЕК 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Ренн 1 - 1 Завершено АЕК Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 АЕК 3 - 3 Завершено Динамо Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 АЕК 1 - 2 Завершено Фенербахче П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Фенербахче 2 - 0 Завершено АЕК П
Показати більше
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
44%
Нічия
26%
АЕК
30%
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - АЕК
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Андріс Трейманіс.
Запасні: Рибак (в), Кінарейкін (в), Кононов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф — Амаш, Сарапій, Сваток (к), Хайнер — Бабенко, Рубчинський, Піхальонок — Пеглоу, Гуцуляк, Бланко. Головний тренер — Олександр Кучер.
Запасні: Стиліанідіс (в), Тумпас (в), Гонсалес, Касас, Трічковскі, Енглезу, Хрістофору, Наум, Андреу, Мамас, Ніколич.
Інфо
Стартовий склад АЕК: Пірич — Гарсія, Томович (к), Мілічевич, Росалес — Густаво, Понс, Санхурхо — Яколіш, Лопеш, Фараж. Головний тренер — Хосе Луїс Ольтра.
Прийшов час перемагати кіпріотів. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій Дніпро-1 — АЕК Ларнака.
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Останні матчі
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - АЕК 23.02.2023, Ліга конференцій

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою АЕК (Ларнака) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Дата проведення матчу: 23.02.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою АЕК (Ларнака):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь АЕК, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення АЕК та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 16.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - АЕК можна подивитися 23.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - АЕК, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЕК - 16.02.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

Команда гостей

Назва: АЕК (Ларнака)
Країна: Кипр

Прошедший поединок команди АЕК був зіграний проти СК Дніпро-1 - 16.02.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - АЕК онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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