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Динамо - Пахтакор онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 14 лютого 2023, 16:09
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
4'
Пахтакор
Ташкент
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
30%
Нічия
30%
Пахтакор
39%
Особисті зустрічі
Динамо
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Пахтакор
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершено Пахтакор
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 10:05 Динамо 2 - 0 Завершено Політехніка В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 16:02 Динамо 4 - 0 Завершено Сілекс В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершено Шкендія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 10:10 Динамо 2 - 0 Завершено Вайле В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:10 Динамо 5 - 1 Завершено Уніря В
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Останні матчі - Пахтакор
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Пахтакор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершено Пахтакор Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
22.02.2020 - 13:30 Спартак 0 - 0 Завершено Пахтакор Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
25.01.2020 - 13:00 Пахтакор 0 - 0 Завершено Жиліна Н
Клубні товариські матчі 2019
04.02.2019 - 13:30 Эребру СК 2 - 2 Завершено Пахтакор Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
30%
Нічия
30%
Пахтакор
39%
Трансляція
4'
Небезпечний момент
А ось і першим момент у матчі. Яцик з-за меж штрафної влучив у поперечину.
3'
На перших хвилинах футболісти "Пахтакору" намагаються грати першим номером.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Динамо" (склад): Нещерет - Дубінчак, Попов, Д'ячук, Малиш, Сидорчук, Шепелєв, Яцик, Караваєв, Волошин, Супряга
Інфо
Відзначимо, що у минулому сезоні "Пахтакор" став чемпіоном Узбекистану. Команда представлятиме свою країну в азійській Лізі чемпіонів.
Інфо
Очолює "Пахтакор" добре відомий українським уболівальникам 44-річний фахівець Максим Шацьких.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Динамо" та "Пахтакором". Гра розпочнеться о 16:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Пахтакор 14.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Пахтакор (Ташкент) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 14.02.2023
Час початку матчу: 16:09

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Динамо (Киев) та командою Пахтакор (Ташкент):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Пахтакор у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Пахтакор можна подивитися 14.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Пахтакор, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Політехніка - 12.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Пахтакор (Ташкент)
Країна: Узбекистан

команди Пахтакор був зіграний проти СК Дніпро-1 - 16.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Пахтакор онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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