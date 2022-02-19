Динамо - Пахтакор онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Пахтакор 14.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Пахтакор (Ташкент) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 14.02.2023

Час початку матчу: 16:09

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Динамо (Киев) та командою Пахтакор (Ташкент):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Пахтакор у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



команди Динамо був зіграний проти Політехніка - 12.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Пахтакор (Ташкент)

Країна: Узбекистан



команди Пахтакор був зіграний проти СК Дніпро-1 - 16.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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