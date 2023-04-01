Арсенал - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Одразу два гравці Арсеналу вивалювалися на ворота, але Мельє випередив їх і вибив м'яч. У центрі шкіряного підхопив Мартінеллі та спрямував у площину, на лінію встиг прибігти Ейлінг і врятував свою команду.