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Арсенал - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 квітня 2023, 17:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
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перерыв
Лідс Юнайтед
Лидс
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Хід матчу
35' Jesus, Gabriel 45' Робін Кох
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
44%
Нічия
26%
Лідс Юнайтед
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Leeds United when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Leeds United is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 13 times, there have been 1 draws while Leeds United have won 3 times. The goal difference is 36-17 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 33 meetings, Arsenal FC have won 21 times, there have been 5 draws while Leeds United have won 7 times. The goal difference is 66-29 in favour of Arsenal FC.
  • Leeds United's last away win against Arsenal FC was in 2003.
  • Last season Arsenal FC won both games against Leeds United (2-1 at home and 4-1 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, Arsenal FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Leeds United scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Leeds United haven't won any of their last 5 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Leeds United in their last 7 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Leeds United haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 11-2-1.
  • Gabriel Martinelli is Arsenal FC's top scorer with 13 goals. Rodrigo Moreno has scored 11 times for Leeds United.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Jack Harrison is Leeds United's biggest assister (6).
  • A year ago, Arsenal FC were number 5 in the table with 51 points. Now they are number 1 with 69 points.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 45% of their matches, Leeds United in 24% of their matches.
  • Arsenal FC wins 45% of halftimes, Leeds United wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Leeds United leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Leeds United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Leeds United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 5, Leeds United won 0, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.6 goals in a match against Leeds United and Leeds United scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Leeds United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Leeds United is 1.8.
  • Arsenal FC scores 2.52 goals when playing at home and Leeds United scores 1.27 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
5
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Лідс Юнайтед 1 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.02.2021 - 18:30 Арсенал 4 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Спортинг П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лідс Юнайтед 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Фулгем 2 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лідс Юнайтед 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
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Головні події
45'
Робін Кох
ГООЛ! Jesus, Gabriel
35'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
44%
Нічия
26%
Лідс Юнайтед
30%
Склади команд
13
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
16
Роб Холдінг
4
White, Ben
34
Ґраніт Джака
5
Partey, Thomas
10
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
9
Jesus, Gabriel
19
Trossard, Leandro
23
Meslier, Illan
2
Ayling, Luke
5
Робін Кох
25
Kristensen, Rasmus
21
Struijk, Pascal
3
Firpo, Junior
19
Summerville, Crysencio
8
Roca, Marc
11
Aaronson, Brenden
11
Джек Гарісон
23
Sinisterra, Luis
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    35
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 23
    Sinisterra, Luis
  • 19
    Summerville, Crysencio
    Форвард
  • 8
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 11
    Aaronson, Brenden
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 2
    Ayling, Luke
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
    45
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 21
    Struijk, Pascal
    Захисник
  • 3
    Firpo, Junior
  • 23
    Meslier, Illan
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Грасия, Хавьер
Статистика матчу
66%
Володіння м'ячем
34%
1
Удари в отвір
3
1
Удари повз
3
Блоковано ударів
2
Штрафні
4
3
Сейви
3
Фоли
1
1
Офсайди
1
1
Кутові
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Лідс Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Лідс виглядав більш ніж пристойно, але індивідуальна майстерність Жезуса та неуважність Ейлінга дозволили Арсеналу вийти вперед.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано три хвилини.
45'
Жовта картка
Кох зірвав контратаку та навіть не сперечається з приводу жовтої картки. Мартінеллі надають допомогу, суперник грубо наступив йому на ногу.
41'
Небезпечний момент
Одразу два гравці Арсеналу вивалювалися на ворота, але Мельє випередив їх і вибив м'яч. У центрі шкіряного підхопив Мартінеллі та спрямував у площину, на лінію встиг прибігти Ейлінг і врятував свою команду.
38'
Чудово комбінували лондонці, але ні Жезусу, ні Мартінеллі так і не дали повноцінно пробити по воротах.
35'
Гоооол!!!
Жезус упевнено реалізував удар з позначки. Це його перший гол за шість місяців!
32'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Лідса призначає Інгленд! Ейлінг привіз одинадцятиметровий, зігравши в коліно Жезусу.
31'
Стрімку контратаку «павичів» сильним ударом у ближній кут завершив Гаррісон. Рамсдейл знову сейвить.
30'
Небезпечний момент
Саммервілл хитнув захисника і вийшов на вбивчу позицію. Рамсдейл зреагував на обвідний удар у дальній кут.
30'
Лідс потихеньку відтіснив суперника від своїх воріт і навіть взяв м'яч під контроль.
21'
Саммервілл підхопив нейтральний м'яч і п'ятою намагався пробити Рамсдейла. Кіпер Арсеналу надійно зіграв, та й офсайд зафіксували у нідерландця.
18'
Партнери проігнорували навіс Едегора зі штрафного, Мельє спокійно забрав м'яч до рук.
17'
І знову звична картинка: Арсенал притиснув суперника до воріт і шукає ходи до карного. Поки безуспішно.
13'
Невдалий стандарт від Лідса, ніхто не пішов замикати подачу Саммервілла.
12'
Хороший навіс пройшов на Жезуса, але бразилець не підлаштувався під верховий м'яч і пробив повз ворота.
8'
Контроль у «канонірів», гості рідко виходять зі своєї половини поля.
3'
Джака довго лежав на газоні, але пошкодження, на щастя, виявилося несерйозним. Швейцарець уже в грі.
1'
Відповідає Арсенал своїм випадом. Мартінеллі прорвався по центру і бив у лівий кут, захисник заблокували удар в останній момент.
1'
Небезпечний момент
Лідс створює момент уже на перших секундах! Крістенсен пішов у напад і, скориставшись невпевненою грою захисників, потужно пробив по воротах злету. Рамсдейл парирував.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Даррен Інгленд.
Запасні: Тернер (в), Вієйра, Волтерс, Жоржиньо, Ківьор, Нельсон, Сака, Сміт-Роу, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Рамсдейл — Зінченко, Габріел, Холдінг, Вайт — Джака, Партей, Едегор (к) — Мартінеллі, Жезус, Троссард. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Роблес (к), Бемфорд, Грей, Грінвуд, Г'ябі, Купер, Маккенні, Родріго, Рюттер.
Інфо
Стартовий склад Лідса: Мельє — Фірпо, Стрейк, Крістенсен, Кох, Ейлінг (к) — Гаррісон, Ааронсон, Рока, Саммервілл — Сіністерра. Головний тренер — Хаві Грасія.
В обох команд є втрати. За Арсенал не зіграють Ельнені, Нкетіа, Саліба та Томіясу. Хаві Грасії недоступні Адамс, Вобер, Даллас, Ньйонто і Форшоу.
У першому колі Сака приніс своїй команді мінімальну перемогу на виїзді.
Перевірка лідером чемпіонату для «павичів», які б'ються за виживання. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 29-го туру АПЛ Арсенал – Лідс.
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Анонс матчу Арсенал - "Лідс Юнайтед" 01.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Грасия, Хавьер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Лідс Юнайтед" можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Лідс Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Крістал Пелес - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Хави Грасия

Предыдущий поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лідс Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Лідс Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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