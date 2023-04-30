Ліверпуль - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Mason, Ryan розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 26.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Кристиан Стеллини
Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 27.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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