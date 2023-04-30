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Ліверпуль - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 квітня 2023, 18:30 - Энфилд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
3 - 1
Оновити
43'
Тоттенхем
Лондон
Хід матчу
3' Jones, Curtis 5' Diaz, Luis 15' Мохамед Салах
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
40%
Нічия
32%
Тоттенхем
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Tottenham Hotspur when Liverpool FC is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 19 times, there have been 9 draws while Tottenham Hotspur have won 2 times. The goal difference is 56-27 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 64 meetings, Liverpool FC have won 31 times, there have been 19 draws while Tottenham Hotspur have won 14 times. The goal difference is 105-71 in favour of Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Liverpool FC was in 2011.
  • Last season's matches: 1-1 (Liverpool FC at home) and 2-2 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Liverpool FC scores 8% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 5 games.
  • Tottenham Hotspur haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 12 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 2 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 10-4-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 16 goals. Harry Kane has scored 24 times for Tottenham Hotspur.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 8. Ivan Perisic is Tottenham Hotspur's biggest assister (7).
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 28% of their matches, Tottenham Hotspur in 30% of their matches.
  • Liverpool FC wins 28% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Tottenham Hotspur won 0, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.17 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
15
Перемог
25
Ігор
2
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 6 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Ньюкасл 6 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
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Головні події
ГООЛ! Мохамед Салах
15'
ГООЛ! Diaz, Luis
5'
ГООЛ! Jones, Curtis
3'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
40%
Нічия
32%
Тоттенхем
28%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
13
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
3
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
23
Diaz, Luis
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
22
Фрейзер Форстер
17
Romero, Cristian
15
Ерік Даєр
33
Бен Девіс
23
Porro, Pedro
16
Skipp, Oliver
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
14
Іван Перішич
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
10
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 23
    Diaz, Luis
    5
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    15
  • 17
    Jones, Curtis
    3
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 10
    Kane, Harry
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 7
    Heung-min, Son
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 16
    Skipp, Oliver
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 22
    Фрейзер Форстер
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Mason, Ryan
Статистика матчу
71%
Володіння м'ячем
29%
3
Удари в отвір
1
8
Штрафні
4
4
Фоли
5
Офсайди
3
1
Кутові
2
Удари повз
Блоковано ударів
1
Трансляція
42'
Небезпечний момент
Ой ой! Міг другий забивати Тоттенхем! Кулусевські після помилки Робертсона пробивав, але Алісон на протиході, ногою, по хокейному таки відбиває!
40'
Гоооол!!!
Гоооол! Тоттенхем! 3:1! Перишич як класно пройшов флангом, прибрав ван Дейка, і черпачком у штрафну на вільного Кейна, який і прошив Алісона!
38'
Ну а по грі все гаразд у Ліверпуля. Настрій у гравців відмінний, посмішки на полі
36'
Інфо
А Салах, тим часом, обігнав Фаулера у списку найкращих червоних бомбардирів. І це 300 матч єгиптянина за команду. Ювілей
34'
Ох, як Скіпп грубо - на ногу Діасу наступив, на щиколотку. Тірні фол проспав, навіть не зупинив гру
32'
А ось спроба високого пресингу від гостей. Відібрали таки м'яч, Сон шукав пасом Кейна, але заблокували захисники червоних цей пас
30'
Коуч гостей Мейсон беземоційний. Цікаво, що відбуватиметься у роздягальні команди у перерві
29'
Офсайд
Ох, Кейн як вивалювався на ворота. Небезпечно було, але офсайд, офсайд. Було поза грою
26'
Інфо
14:0 щодо торкань у чужих штрафних. Гігантська перевага Ліверпуля
24'
Салах – сам втратив м'яч, сам відпрацював – повернувся і обікрав ззаду Кейна. А де ж партнери Харрі, чому ніхто не гаркнув позаду?
22'
Салах на виконання з лінії штрафної пробив - близько, але все ж мимо
20'
А ось і до Алісона м'яч дійшов - Сон невдало вирізав із флангу
19'
Інфо
4:0 за ударами на користь Ліверпуля на цю хвилину
18'
Трент класно вирізав на Гакпо, голландець підпрацював, пробив, але встигли захисники заблокувати цей удар
17'
Інфо
82:18 володіння на цю хвилину. Тотальна перевага червоних
16'
Це катастрофа. Тоттенхем знову з'їв три голи у стартові хвилини
15'
Гоооол!!!
Салах! Під поперечину по центру дав із пенальті! 3:0!
14'
Небезпечний момент
Пенальті для Ліверпуля! Ромеро на лінії штрафної грубо підрубав Гакпо!
11'
Просто веде гру Ліверпуль. Від шпор попереду ми поки що нічого не бачимо
10'
Невелика пауза у грі. Ну, якщо порівнювати із вибуховим початком. Більше у центрі поля зараз команди
7'
Ось так початок. І що і як тепер робити та бути шпорам?
6'
Гоооол!!!
2:0! 2:0! Що діється! Гакпо прорвався до штрафної, майже уткнувся під лицьову, але таки зміг катнути впоперек, де Діас не з найзручнішого становища, але переправив у сітку!
4'
Гоооол!!!
Гоооол! Червоны! 1:0! Яку діагональ вирізав Трент на дальню, де забули Джонса, який й пробив кіпера!
2'
Помилка оборонців шпор, але Гакпо потім заштовхав суперника - фол в атаці
1'
Свисток
Погнали, стартовий свисток!
Виходять команди на поле Енфілда
Інфо
Стартовий склад Тоттенхема: Форстер, Ромеро, Дайєр, Девіс, Порро, Хейбьєрг, Скіпп, Перишич, Кулушевскі, Кейн, Сон Хін Мін
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Еліотт, Фабіньо, Джонс, Салах, Гакпо, Діас
Але навіть без турнірних розкладів я впевнений, що матч просто таке буде дуже цікавим!
Інфо
Ліверпуль зараз йде на 7-му місці в таблиці, Тоттенхем – 5-й! Але команди розділяє лише 1 очко!
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Пол Тірні
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн 34-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Тоттенхем
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" 30.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Mason, Ryan розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" можна подивитися 30.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 26.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Кристиан Стеллини

Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 27.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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