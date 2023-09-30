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Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 вересня 2023, 19:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 0
Оновити
32'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
24' Jones, Curtis 26' Jones, Curtis
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
26%
Ліверпуль
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Liverpool FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 12 times, there have been 9 draws while Liverpool FC have won 11 times. The goal difference is 47-44 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 65 meetings, Tottenham Hotspur have won 14 times, there have been 19 draws while Liverpool FC have won 32 times. The goal difference is 109-74 in favour of Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur's last home win against Liverpool FC was in 2017.
  • Last season Liverpool FC won both games against Tottenham Hotspur (4-3 at home and 2-1 away).
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Tottenham Hotspur have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 9 games.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost none of their last 11 away matches.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 2-1-0.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 27% of their matches, Liverpool FC in 37% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 27% of halftimes, Liverpool FC wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur scores 1.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 1.8.
  • Tottenham Hotspur scores 1.8 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • James Maddison has assisted the most goals for Tottenham Hotspur with 4. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (4).
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 9 points. Now they are number 2 with 16 points.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Tottenham Hotspur.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
2
Перемог
26
Ігор
16
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Бернлі 2 - 5 Завершено Тоттенхем В
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Фулгем 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 14:30 Борнмут 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 23-25
21.09.2023 - 19:45 LASK Linz 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
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Головні події
26'
Jones, Curtis
24'
Jones, Curtis
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
26%
Ліверпуль
43%
Склади команд
13
Vicario, Guglielmo
38
Udogie, Iyenoma Destiny
37
Van de Ven, Micky
17
Romero, Cristian
23
Porro, Pedro
8
Ів Біссума
29
Sarr, Pape Matar
7
Heung-min, Son
10
Maddison, James
21
Kulusevski, Dejan
9
Richarlison
1
Alisson
2
Gomez, Joe
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
8
Szoboszlai, Dominik
10
Mac Allister, Alexis
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 9
    Richarlison
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 38
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
    26 24
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
2
7
Штрафні
1
1
Кутові
3
1
Фоли
7
Удари в отвір
2
2
Сейви
ЧК
1
ЖК
1
Трансляція
30'
Навіть у меншості продовжують більше контролювати м'яч гості, але поки що вся основна боротьба йде у центрі поля.
27'
Червона картка
Після перегляду VAR арбітр змінив своє рішення. Таким чином, гості залишаться у меншості.
26'
Інфо
Арбітр пішов переглядати цей епізод. Можливо ,буде навіть вилучення.
25'
Жовта картка
Перше попередження за грубу гру отримує Джонс.
23'
Після передачі Гакпо з-за меж штрафної пробивав Салах, але у площину воріт не влучив.
20'
Наразі за відсотком володіння м'ячем навіть перевага у господарів поля - 55 на 45. Проте, футболісти "Ліверпуля" небезпечніше в атаці.
17'
Гості знову взяли м'яч під свій контроль і намагаються розхитати захист суперників.
14'
Небезпечний момент
А ось і перший небезпечний момент. Вікаріо за декілька секунд парирував удари Гакпо та Робертсона.
12'
Господарі поля зараз вирівняли гру і навіть більше тримають м'яч. Проте, поки що без небезпечних моментів.
9'
Поки що не вистачає ударів по воротам. Чимало помиляються футболісти обох команд у заключній третині поля.
6'
Швидкий футбол на початку зустрічі. Команди намагаються довго не тримати м'яч у центрі поля.
4'
Підопічні Клоппа грають першим номером, але при першій можливості господарі поля намагаються виходити в атаку.
2'
Гості на початку зустрічі намагаються високо пресингувати, але поки що до заключної третини поля не доходили.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Аліссон - Гомес, Матіп, Ван Дейк, Робертсон - Собослай, Маккалістер, Джонс - Салах, Гакпо, Діас
Інфо
"Тоттенхем" (стартовий склад): Вікаріо - Удогі, ван де Вен, Ромеро, Порро - Біссума, Сарр - Сон, Меддісон, Кулусевскі - Рішарлісон
У 12 поєдинках "Ліверпуль" здобув 9 перемог при 3 нічиїх. У тому числі минулого сезону 2022/2023 мерсисайдці виграли в обох матчах.
Сьогодні на "Тоттенхем Хотспурс" пройде матч 7-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Тоттенхем" зустрінеться з "Ліверпулем". Старт поєдинку заплановано на 19:30.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" 30.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 30.09.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 30.04.2023 закінчилось с такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" можна подивитися 30.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Арсенал - 24.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 27.09.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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