Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

30.09.2023 в 13:57 Тоттенгем – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу 7-го туру АПЛ на 30.09.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Тоттенгемом" та "Ліверпулем" у рамках чемпіонату Англії