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Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 серпня 2023, 15:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 0
Оновити
37'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Дивитись трансляцію
Хід матчу
26' Nketiah, Edward 28' Aina, Ola
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
30%
Ноттінгем Форест
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Nottingham Forest is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 5 times, there have been 1 draws while Nottingham Forest have won 0 times. The goal difference is 16-2 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 14 meetings, Arsenal FC have won 8 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 27-12 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 5-0 (Arsenal FC at home) and 1-0 (Nottingham Forest at home).
  • Nottingham Forest have lost 3 matches in a row.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Nottingham Forest in their last 6 encounters.
  • Nottingham Forest have not managed to score in their last 4 matches.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 47% of their matches, Nottingham Forest in 30% of their matches.
  • Arsenal FC wins 47% of halftimes, Nottingham Forest wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Nottingham Forest has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Nottingham Forest won 3, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Nottingham Forest is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Nottingham Forest is 1.2.
  • Arsenal FC scores 2.37 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.87 goals when playing away (on average).
  • Nottingham Forest haven't won in their last 4 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Кубок Англії 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 4 - 3 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
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Головні події
28'
Aina, Ola
ГООЛ! Nketiah, Edward
26'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
30%
Ноттінгем Форест
36%
Склади команд
1
Ramsdale, Aaron
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
4
White, Ben
5
Partey, Thomas
29
Havertz, Kai
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
7
Saka, Bukayo
1
Turner, Matt
4
Worrall, Joe
30
Boly, Willy
26
McKenna, Scott
24
Серж Ор'є
22
Yates, Ryan
5
Mangala, Orel
43
Aina, Ola
28
Oliveira, Danilo
20
Johnson, Brennan
10
Gibbs-White, Morgan
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
    26
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 5
    Mangala, Orel
  • 43
    Aina, Ola
    28
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 1
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
3
Штрафні
4
2
Фоли
3
87%
Володіння м'ячем
13%
5
Кутові
Удари повз
1
2
Офсайди
ЖК
1
2
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Ноттінгем Форест
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
32'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу «каноніри»! Сака змістився з флангу в центр і завдав бездоганного удару в дальню дев’ятку.
31'
Гаверц непогано прострілював на Нкетіа, але Воррелл встиг перехопити мʼяч у підкаті.
28'
Жовта картка
Айна прийшов за Сака в центр поля і вдарив його по ногах, не встигнувши зіграти у мʼяч.
26'
Гоооол!!!
Арсенал відкриває рахунок! Нкетіа отримав мʼяч після геніальних дій Мартінеллі та сильним ударом прошив Тернера. Рикошет також зіграв важливу роль у цьому епізоді.
24'
Гаверц отримав мʼяч на межі карного, але поки готував удар його встигли накрити одразу три суперники.
21'
Тернер ледь не помилився результативно. Пощастило, що мʼяч відскочив від Нкетіа за межі поля.
20'
Арсенал продовжує тиснути, втім єдиний гольовий момент створили саме гості. Поки автобус Купера працює краще.
14'
Офсайд
Едегор класно розібрався із захисником і віддав на Нкетіа, але той перебував у положенні поза грою.
11'
Небезпечний момент
Який момент у Ноттінгем Форест! Джонсон скористався високим розташуванням захисників Арсенала і вибіг віч-на-віч із Рамсдейлом, але не влучив у ворота.
10'
Нкетіа зачепив головою мʼяч після подачі Сака, але ударом це назвати складно.
5'
Декілька кутових поспіль виконали господарі, щоразу на ближню стійку подавав Сака. Ноттінгем відбився.
3'
Активно розпочинає Арсенал, особливо небезпечно Сака діє на своєму фланзі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Початок матчу відкладено на 30 хвилин.
Інфо
Арбітр — Майкл Олівер.
Запасні: Хейн (в), Вієйра, Габріел, Жоржиньо, Ківьор, Нелсон, Сміт-Роу, Томіясу, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рамсдейл — Тімбер, Саліба, Вайт, Партей — Райс — Мартінеллі, Гаверц, Едегор (к), Сака — Нкетіа. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Хорват (в), Авонії, Вільямс, Вуд, Еланга, Куяте, Ніакате, ОʼБраєн, Фройлер.
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест: Тернер — Маккенна, Воррелл (к), Болі — Айна, Мангаля, Єйтс, Ор’є — Гіббс-Вайт, Джонсон, Данілу. Головний тренер — Стів Купер.
У минулому сезоні команди обмінялися домашніми перемогами: «каноніри» виграли з рахунком 5-0, а колектив Стіва Купера — 1-0.
Арсенал уже встиг відкрити для себе сезон перемогою в Суперкубку Англії над Манчестер Сіті. Для «лісників» це перший офіційний матч після паузи.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го туру АПЛ між Арсеналом і Ноттінгем Форест.
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Анонс матчу Арсенал - Ноттінгем Форест 12.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 12.08.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Арсенал у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Ноттінгем Форест можна подивитися 12.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Крістал Пелес - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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