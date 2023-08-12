Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 12.08.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Арсенал у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.08.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер
Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Крістал Пелес - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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