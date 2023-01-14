Брентфорд - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - "Борнмут" 02.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 02.09.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти Ньюпорт Каунті - 29.08.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти Суонсі - 29.08.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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