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Брентфорд - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 вересня 2023, 17:00 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Роберт Мадли
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
1 - 0
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12'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
7' Jensen, Mathias
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brentford FC and AFC Bournemouth is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Brentford FC playing at home, Brentford FC have won 8 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 24-11 in favour of Brentford FC.
  • During the last 26 meetings, Brentford FC have won 10 times, there have been 7 draws while AFC Bournemouth have won 9 times. The goal difference is 33-26 in favour of Brentford FC.
  • Last season's matches: 2-0 (Brentford FC at home) and 0-0 (AFC Bournemouth at home).
  • Brentford FC haven't lost in their last 6 games.
  • Brentford FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, Brentford FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 3 encounters.
  • Brentford FC wins 1st half in 36% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Brentford FC wins 36% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 2 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 3, AFC Bournemouth won 1, 1 draws.
  • Brentford FC scores 1.2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.4 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and AFC Bournemouth is 0.6.
  • Brentford FC scores 1.42 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Брентфорд
4
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 19:30 Брентфорд 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіоншип 2020/2021
22.05.2021 - 14:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2022
17.05.2021 - 20:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Ньюпорт Каунті 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 16:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Борнмут
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:30 Суонсі 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 14:30 Борнмут 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Евертон 1 - 0 Завершено Борнмут П
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Головні події
ГООЛ! Jensen, Mathias
7'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
Склади команд
1
Flekken, Mark
3
Henry, Rico
5
Pinnock, Ethan
16
Бенжамін Ангуа
2
Hickey, Aaron
27
Janelt, Vitaly
6
Norgaard, Christian
8
Jensen, Mathias
9
Schade, Kevin
11
Wissa, Yoane
19
Mbeumo, Bryan
1
Нето
37
Aarons, Max
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
29
Billing, Philip
19
Kluivert, Justin
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 9
    Schade, Kevin
    Форвард
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 2
    Hickey, Aaron
  • 1
    Flekken, Mark
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 37
    Aarons, Max
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Андони Ираола
Статистика матчу
2
Штрафні
2
1
Сейви
2
Фоли
2
Трансляція
8'
Гоооол!!!
Брентфорд відкриває рахунок! Єнсен з гострого кута прошиває Нету у воротарський кут. Досвідчений бразилець повністю привіз цей гол.
6'
Нету не найкращим чином зіграв на виході, а потім ще й збив Шаде. Медлі поки без картки обходиться.
2'
Небезпечно прострілював Крісті, але Соланке не встиг до мʼяча.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Роберт Медлі.
Запасні: Стракоша (в), Аєр, Годдос, Коллінз, Льюїс-Поттер, Олакігбе, Оньєка, Рорслев Расмуссен, Ярмолюк.
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен — Генрі, Піннок, Мі, Хікі — Янельт, Норгор (к), Єнсен — Шаде, Вісса, Мбемо. Головний тренер — Томас Франк.
Запасні: Раду (в), Брукс, Кілкенні, Мефам, Мур, Ротвелл, Сміт, Таверньє, Траоре.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Нету — Керкез, Сенесі, Забарний, Ааронс — Кук, Крісті — Клюйверт, Біллінг, Семеніо — Соланке. Головний тренер — Андоні Іраола.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го раунду АПЛ між Брентфордом і Борнмутом.
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Анонс матчу Брентфорд - "Борнмут" 02.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 02.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Борнмут" можна подивитися 02.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти Ньюпорт Каунті - 29.08.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти Суонсі - 29.08.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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