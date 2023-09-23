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Бернлі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 вересня 2023, 22:00 - Турф Муур . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Бернлі
Бернли
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
28%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Burnley FC and Manchester United when Burnley FC is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Burnley FC and Manchester United is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Burnley FC playing at home, Burnley FC have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 6 times. The goal difference is 11-2 in favour of Manchester United.
  • During the last 18 meetings, Burnley FC have won 2 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 11 times. The goal difference is 29-11 in favour of Manchester United.
  • Burnley FC's last home win against Manchester United was in 2009.
  • Burnley FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Burnley FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Burnley FC haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC's home record this season: 0-0-3.
  • A year ago, Manchester United were number 5 in the table with 9 points. Now they are number 13 with 6 points.
  • Burnley FC wins 1st half in 32% of their matches, Manchester United in 34% of their matches.
  • Burnley FC wins 32% of halftimes, Manchester United wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Burnley FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Burnley FC is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Burnley FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Burnley FC won 0, Manchester United won 4, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Burnley FC scores 0.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2 goals against Burnley FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Burnley FC and Manchester United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Burnley FC and Manchester United is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Burnley FC scores 2.04 goals when playing at home and Manchester United scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • Josh Cullen has more yellow cards (2) than any other player at Burnley FC. Bruno Fernandes has collected 3 for Manchester United.
  • Manchester United have lost 3 matches in a row.
  • Manchester United have lost 3 away matches in a row.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Burnley FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бернлі
1
Перемог
15
Ігор
9
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернлі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Бернлі
Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.09.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Бернлі 2 - 5 Завершено Тоттенхем П
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Бернлі 1 - 3 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Баварія 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Бернлі
28%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
LIVE
Трансляція матчу "Бернлі" - "Манчестер Юнайтед"
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Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр зустрічі: Тоні Харрінгтон
Головний тренр Бернлі: Венсан Компані
Запасні гравці: Бенсон, Берге, Бруун Ларсен, Делькруа, Зарурі, Корк, Мурич, Родрігес, Трезор Ндаїшіміє
Інфо
Стартовий склад Бернлі (4-2-3-1): Траффорд - Тейлор, Баєр, Аль-Дахіль, Робертс - Браунхілл (с), Каллен, Колеошо, Ремзі, Гудмундссон - Амудуні
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Ерік Тен Хаг
Запасні гравці: Амрабат, Баїндір, ван де Бек, Варан, Гарначо, Гор, Еріксен, Марсьяль, Пельїстрі
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (4-3-1-2): Онана - Регілон, Еванс, Лінделоф, Далот - Межбрі, Каземіро, Мактоміней, Фернандеш (с) - Рашфорд, Гейлунд
Манчестер Юнайтед, який ще в минулому сезоні фінішував на третьому місці і наразі виступає в Лізі чемпіонів стартував цей футбольний рік набагато гірше. Після п'яти матчів у "червоних дияволів" лише дві перемоги та три поразки. А кількість пропущених м'ячів перевищує кількість забитих (десять проти шести). Наразі МанЮнайтед займає тринадцятий рядок у турнірній таблиці АПЛ
Після чотирьох матчів Бернлі має в своєму активі лише одну нічию та займає передостанню сходинку турнірної таблиці. Нічия була завойована клубом у минулому турі проти Ноттінгем Форест
Матч пройде в Бернлі на стадіоні "Терф Мур" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Доброго вечора, всім поціновувачам футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу шостого туру англійської Прем'єр-ліги, де Бернлі прийме в гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу "Бернлі" - "Манчестер Юнайтед" 23.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Бернлі" (Бернли) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Турф Муур.

Дата проведення матчу: 23.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Бернлі" (Бернли) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Бернлі" у попередньому футбольному матчі 21.12.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Бернлі" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 23.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Бернлі" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернлі" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Предыдущий матч команди "Бернлі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 18.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Баварія" - 20.09.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Бернлі" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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