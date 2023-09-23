Бернлі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Манчестер Юнайтед, який ще в минулому сезоні фінішував на третьому місці і наразі виступає в Лізі чемпіонів стартував цей футбольний рік набагато гірше. Після п'яти матчів у "червоних дияволів" лише дві перемоги та три поразки. А кількість пропущених м'ячів перевищує кількість забитих (десять проти шести). Наразі МанЮнайтед займає тринадцятий рядок у турнірній таблиці АПЛ