Манчестер Юнайтед - Бернлі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" 21.12.2022, Кубок англійської ліги

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 21.12.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Бернлі" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 08.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" можна подивитися 21.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 13.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)

Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Предыдущий матч команди "Бернлі" був зіграний проти Мідлсбро - 17.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок англійської ліги та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.