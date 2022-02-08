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Манчестер Юнайтед - Бернлі онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 21 грудня 2022, 22:00
Головний суддя: Грэм Скотт
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
6'
Бернлі
Бернли
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
32%
Бернлі
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Burnley FC when Manchester United is playing at home is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Burnley FC is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 4 times, there have been 3 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 16-9 in favour of Manchester United.
  • During the last 17 meetings, Manchester United have won 10 times, there have been 5 draws while Burnley FC have won 2 times. The goal difference is 27-11 in favour of Manchester United.
  • Manchester United have won 4 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Burnley FC have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Burnley FC have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 41% of their matches, Burnley FC in 28% of their matches.
  • Manchester United wins 41% of halftimes, Burnley FC wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • Burnley FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Burnley FC won 1, 1 draws.
  • Manchester United scores 1.6 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 1 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Burnley FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Burnley FC is 1.2.
  • Manchester United scores 1.61 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.42 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
8
Перемог
14
Ігор
1
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернлі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 Бернлі 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіоншип 2022/2023
17.12.2022 - 17:00 Бернлі 3 - 1 Завершено Мідлсбро В
Чемпіоншип 2022/2023
11.12.2022 - 15:00 Квінз Парк Рейнджерс 0 - 3 Завершено Бернлі В
Чемпіоншип 2022/2023
13.11.2022 - 14:30 Бернлі 3 - 0 Завершено Блекберн Роверс В
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Бернлі 3 - 1 Завершено Кроулі Таун В
Чемпіоншип 2022/2023
05.11.2022 - 14:30 Sheffield United 5 - 2 Завершено Бернлі П
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Новини команд
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
32%
Бернлі
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 31
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 4
    Джек Корк
    Півзахисник
  • 5
    Harwood-Bellis, Taylor
    Захисник
  • 7
    Gudmundsson, Johann
    Форвард
  • 8
    Джош Браунхілл
    Півзахисник
  • 10
    Barnes, Ashley
    Форвард
  • 14
    Конор Робертс
    Захисник
  • 15
    Peacock-Farrell, Bailey
    Воротар
  • 17
    Benson, Manuel
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 29
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 36
    Beyer, Louis
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Манкуніанці" в попередному етапі Кубка ліги пройшли Астон Віллу, а "бордові" раніше подолали Шрусбері і Кроулі.
Бернлі: Пікок-Фаррелл - Робертс, Харвуд-Белліс, Баєр, Матсен - Каллен, Корк - Бенсон, Браунхілл, Гудмундссон - Барнс.
Манчестер Юнайтед: Дубравка - Ван-Біссака, Мактоміней, Лінделеф, Маласія - Каземіро, Еріксен - Рашфорд, Фернандеш, Гарнашу - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубку англійської ліги, в якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Бернлі.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" 21.12.2022, Кубок англійської ліги

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 21.12.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Бернлі" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 08.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" можна подивитися 21.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 13.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команди "Бернлі" був зіграний проти Мідлсбро - 17.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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