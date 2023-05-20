Вільярреал - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вільярреал - Жирона 27.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 27.09.2023

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)

Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923

Країна: Испания

Тренер: Кике Сетьен



Предыдущий матч команди Вільярреал був зіграний проти Райо Вальєкано - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 23.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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