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Вільярреал - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 вересня 2023, 20:00 - Эстадио де ла Серамика . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
24%
Нічия
27%
Жирона
49%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Girona FC is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • Girona FC have previously won 7 of 11 matches against Villarreal CF.
  • During the last 11 meetings, Villarreal CF have won 7 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 4 times. The goal difference is 15-10 in favour of Villarreal CF.
  • Last season Villarreal CF won both games against Girona FC (1-0 at home and 2-1 away).
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 18% of their goals between the minutes 16-30?
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches.
  • Girona FC haven't lost in their last 12 games.
  • Girona FC have lost none of their last 6 away matches.
  • Girona FC haven't won any of their last 5 games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF haven't scored in 0 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's away record this season: 2-1-0.
  • Alex Baena has assisted the most goals for Villarreal CF with 4. Savio is Girona FC's biggest assister (3).
  • A year ago, Villarreal CF were number 6 in the table with 11 points. Now they are number 12 with 7 points.
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 7 points. Now they are number 2 with 16 points.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Girona FC have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 21% of their matches, Girona FC in 26% of their matches.
  • Villarreal CF wins 21% of halftimes, Girona FC wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Villarreal CF.
  • On their last meeting Villarreal CF won by 1 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 17% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Villarreal CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • Villarreal CF have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 5, Girona FC won 0, 0 draws.
  • Villarreal CF scores 1.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.2 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and Girona FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and Girona FC is 0.8.
  • Villarreal CF scores 1.92 goals when playing at home and Girona FC scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Girona FC scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Alexander Sorloth is Villarreal CF's top scorer with 4 goals. Yangel Herrera has scored 3 times for Girona FC.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Вільярреал
5
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2020/2021
26.01.2021 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2018
14.04.2019 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Панатінаїкос 2 - 0 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.09.2023 - 20:30 Кадіс 3 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.09.2023 - 22:00 Гранада 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершено Хетафе В
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Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
24%
Нічия
27%
Жирона
49%
LIVE
Трансляція матчу Вільярреал - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Інфо
Жирона йде другою з 5 перемогами та 1 нічиєю — 16 очок.
Інфо
Вільярреал іде тринадцятим із 2 перемогами, 1 нічиєю та 3 поразками — 7 очок.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Кебе, Стуані, Валері, Хуанпе, Блінд, Торре, Коуту, Соліс, Порту.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Лопес, Е. Гарсія, Гутьєррес — Еррера — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо — Довбик.
Запасні: Рейна, Габбіа, Санті, Діас, Трігерос, Феменіа, Терратс, Акхомаш, Ромеро.
Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль, Манді, Педраса — Піно, Парехо, Капу, Баена — Моралес, Серлот.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Ла Сераміка (Вільярреал, Іспанія) зіграють Вільярреал та Жирона.
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Анонс матчу Вільярреал - Жирона 27.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 27.09.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - Жирона можна подивитися 27.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен

Предыдущий матч команди Вільярреал був зіграний проти Райо Вальєкано - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 23.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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