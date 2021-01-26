Вільярреал - Жирона онлайн трансляція матчу

Матч між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эстадио де ла Серамика.
Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 26.01.2021 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Сетьен, Кике и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен
Предыдущий поединок команди Вільярреал був зіграний проти Реал - 19.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 14.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.
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