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Вільярреал - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 січня 2023, 15:00 - Эстадио де ла Серамика
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
0 - 0
Оновити
33'
Жирона
Жирона
Хід матчу
3' Bueno, Santiago 18' Moreno, Gerard 25' Pino, Yeremy
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
27%
Нічия
32%
Жирона
41%
Цікаві факти
  • Girona FC have previously won 6 of 9 matches against Villarreal CF.
  • During the last 9 meetings, Villarreal CF have won 5 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 4 times.
  • Did you know that Villarreal CF scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Villarreal CF haven't lost in their last 8 games.
  • Girona FC haven't won any of their last 3 games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF haven't scored in 1 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's away record this season: 1-3-4.
  • Dani Parejo has assisted the most goals for Villarreal CF with 3. Aleix Garcia is Girona FC's biggest assister (4).
  • A year ago, Villarreal CF were number 10 in the table with 22 points. Now they are number 5 with 28 points.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 43% of their matches, Girona FC in 26% of their matches.
  • Villarreal CF wins 43% of halftimes, Girona FC wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Villarreal CF.
  • On their last meeting Villarreal CF won by 1 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Villarreal CF.
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 3, Girona FC won 2, 0 draws.
  • Villarreal CF scores 1 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.6 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and Girona FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and Girona FC is 0.6.
  • Villarreal CF scores 2.12 goals when playing at home and Girona FC scores 1.18 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Вільярреал
3
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Жирона
Кубок Іспанії 2020/2021
26.01.2021 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2018
14.04.2019 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
31.08.2018 - 23:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
03.03.2018 - 14:00 Вільярреал 0 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Вільярреал
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.01.2023 - 22:00 Сельта 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал В
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 20:00 Картахена 1 - 5 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Валенсія В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Жирона 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 20:00 Ельче 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.11.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Атлетік В
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Новини команд
Головні події
Pino, Yeremy
25'
Moreno, Gerard
18'
3'
Bueno, Santiago
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
27%
Нічия
32%
Жирона
41%
Склади команд
1
Пепе Рейна
12
Mojica, Johan
5
Cuenca, Jorge
4
Torres, Pau
23
Айсса Манді
21
Pino, Yeremy
6
Етьєн Капу
10
Данiель Парехо
16
Baena, Alex
7
Moreno, Gerard
11
Chukwueze, Samuel
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
22
Bueno, Santiago
2
Бернардо
20
Gutierrez, Miguel
18
Оріоль Ромеу
12
Villa, Toni
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
22
Riquelme, Rodrigo
7
Крістіан Стуані
Стартовий склад
  • 7
    Moreno, Gerard
    18
  • 11
    Chukwueze, Samuel
    Півзахисник
  • 6
    Етьєн Капу
    Півзахисник
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 12
    Mojica, Johan
    Півзахисник
  • 5
    Cuenca, Jorge
  • 4
    Torres, Pau
    Захисник
  • 23
    Айсса Манді
    Захисник
  • 21
    Pino, Yeremy
    Форвард
    25
  • 1
    Пепе Рейна
    Воротар
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 12
    Villa, Toni
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
    3
  • 2
    Бернардо
    Воротар
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сетьен, Кике
  • Мишел
Статистика матчу
2
ЖК
1
70%
Володіння м'ячем
30%
2
Удари повз
1
6
Штрафні
7
7
Фоли
4
3
Удари в отвір
1
1
Кутові
Офсайди
2
1
Сейви
3
Трансляція
32'
Жовта картка
Гуттьєрес сфолив на лівому фланзі захисту проти Піно.
31'
Офсайд
Морено зіграв ліворуч в атаці в офсайд на Баено.
29'
Подачу Піно з лівого флангу штрафного на Капу перехопили захисники.
28'
Мохіка не дістав у межах поля переведення Чуквуезе до лівого флангу атаки.
27'
Знову господарі перейшли до контролю м'яча в центрі поля.
25'
Жовта картка
Піно отримав поштовх у спину від Вільї на лівому фланзі атаки, але фолу не зафіксували, а сам постраждалий отримав картку за емоції.
23'
Небезпечний момент
Викотили м'яч під удар Парехо до центральної зони перед штрафним, але Гассаніга забрав до рук постріл.
22'
Небезпечний момент
Мартен прострілив із правого флангу до зони перед воротарським, але Стуані другим дотиком не пробив Рейну, а добити вже не дозволили.
20'
Втрата м'яч від захисників Жирони перед власним штрафним завершилась невдалим дальнім ударом Морено.
19'
М'яка подача з лівого флангу штрафного від Піно пішла на голову супернику.
17'
Жовта картка
Морено не зупинився, і дістав картку за фол біля центрального кола проти Алейша, хоча той відверто симулював.
16'
Фол в атаці від Морено на лівому фланзі штрафного.
14'
Вілья зачепився на правому фланзі в боротьбі з Піно, після чого заробив на собі фол суперника.
13'
Кутовий
Пау не пустили до м'яча на дальній стійці під час подачі кутового з правого флангу.
13'
Небезпечний момент
Баена одразу на добиванні виконував постріл у дальню дев'ятку з лівого флангу штрафного, але голкіпер потягнув!
12'
Небезпечний момент
Штанга! Постріл від Піно з лівого флангу штрафного з відскоку влучив у ближню стійку!
10'
Мартен на правому фланзі атаки вдарив із-заду по ногах Мохіку.
8'
Вільярреал тримає м'яч на власній половині в очікуванні на тиск із боку суперників.
6'
Фол від Буено проти Піно на правому фланзі чужої половини.
5'
Перехопив м'яч на лівому фланзі атаки Алейш, після чого зіграв у стінку зі Стуані перед штрафним, і пробив здалеку повз дальню стійку.
4'
Небезпечний момент
Парехо м'яко накинув до правого кута воротарського зі стандарту, проте Морено зльоту пробив над воротами!
3'
Жовта картка
Зрештою Буено отримав картку за свій фол.
2'
Піно поклав на газон Буено під час закидання до правого флангу атаки суперників.
Інфо
Жирона іде одинадцятою з 5 перемогами, 6 нічиїми та 6 поразками — 21 очок.
Інфо
Вільярреал іде п'ятим із 8 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 28 очок.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Циганков, Кастелланос, Валері, Хуанпе, Ернандес, Коуто, Еррера, Б. Гарсія, Вальєхо, Рока.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Буено, Бернардо, Гутьєррес — Ромеу — Стуані, Вілья, Мартен, А. Гарсія, Рікельме — Стуані.
Запасні: Йоргенсен, Фойт, Трігерос, А. Морено, Морланес, Моралес, Кольядо, Мбаке, Ніньйо.
Вільярреал: Рейна — Піно, Манді, Куенка, Торрес, Мохіка — Баена, Парехо, Капу — Чуквуезе, Морено.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Ла Сераміка (Вільярреал, Іспанія) зіграють Вільярреал та Жирона.
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Анонс матчу Вільярреал - Жирона 22.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 26.01.2021 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Сетьен, Кике и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - Жирона можна подивитися 22.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен

Предыдущий поединок команди Вільярреал був зіграний проти Реал - 19.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 14.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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