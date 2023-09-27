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Евертон - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 вересня 2023, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 2
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60'
Лутон Таун
Лутон
Хід матчу
24' Lockyer, Tom 31' Morris, Carlton 41' Calvert-Lewin, Dominic
46' Gueye, Idrissa Gana Вийшов: Джек Гарісон 46' Burke, Reece Вийшов: Andersen, Mads
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
39%
Нічия
28%
Лутон Таун
33%
Цікаві факти
  • In Premier League, Luton Town have lost their last 3 away matches.
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Luton Town have lost 4 away matches in a row.
  • When playing at home, Everton FC have not scored a goal so far this season.
  • Luton Town haven't scored in 2 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 0-0-3.
  • Luton Town's away record this season: 0-0-3.
  • Jarrad Branthwaite has more yellow cards (3) than any other player at Everton FC. Marvelous Nakamba has collected 2 for Luton Town.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 14% of their matches, Luton Town in 27% of their matches.
  • Everton FC wins 14% of halftimes, Luton Town wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 0.75 goals when playing at home and Luton Town scores 0.97 goals when playing away (on average).
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 2 goals. Carlton Morris has scored 2 times for Luton Town.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Luton Town.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Luton Town haven't won in their last 4 games.
  • Luton Town haven't won any of their last 5 away matches.
Останні матчі - Евертон
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 14:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 Донкастер Роверс 1 - 2 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Лутон Таун
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 21:45 Эксетер Сити 1 - 0 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Фулгем 1 - 0 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.09.2023 - 22:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Лутон Таун 3 - 2 Завершено Джіллінгем В
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Головні події
Gueye, Idrissa Gana
Вийшов: Джек Гарісон
46'
46'
Burke, Reece
Вийшов: Andersen, Mads
ГООЛ! Calvert-Lewin, Dominic
41'
31'
Morris, Carlton ГООЛ!
24'
Lockyer, Tom ГООЛ!
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
39%
Нічия
28%
Лутон Таун
33%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
7
McNeil, Dwight
27
Gueye, Idrissa
8
Onana, Amadou
37
Garner, James
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
24
Томас Камінські
16
Burke, Reece
4
Lockyer, Tom
29
Bell, Amari
12
Kabore, Issa
17
Pelly, Ruddock
13
Nakamba, Marvelous
45
Doughty, Alfie
19
Brown, Jacob
7
Ogbene, Chiedozie
9
Morris, Carlton
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
    41
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
    46
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
    31
  • 19
    Brown, Jacob
    Форвард
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
  • 12
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 17
    Pelly, Ruddock
    Півзахисник
  • 13
    Nakamba, Marvelous
    Півзахисник
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 16
    Burke, Reece
    Півзахисник
    46
  • 4
    Lockyer, Tom
    Захисник
    24
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Edwards, Rob
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
7
Удари повз
2
9
Штрафні
5
Кутові
6
1
Сейви
1
3
Фоли
7
2
Офсайди
2
Блоковано ударів
2
64%
Володіння м'ячем
36%
Трансляція
58'
Доуті не пустив до правого флангу штрафного Гаррісона під передачу на хід від Онана.
56'
Заміна
Менгі випустили замість Лок'єра.
55'
У Лок'єра пошкодження тим часом. Чергове.
53'
Передачу Янга з правого флангу до Льюїна в штрафному не пустили.
51'
Інтенсивний початок від Евертона, але суперники тримаються.
49'
Гаррісон у боротьбі на правому фланзі атаки не дав Беллу започаткувати атаку та заробив кутовий.
47'
Дукуре не зачепився за передачу на лівий фланг атаки.
46'
Заміна
Андерсен вийшов на заміну Берку.
46'
Заміна
Гаррісон гратиме замість Гує.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Евертон програв перший тайм. І це для нього велика проблема, оскільки програв він його через стандарти суперників. Миколенко грає більш-менш, але через його фланг команда мало атакує, тож і в дії побачити українця зрідка випадає нагода.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+6'
Миколенко виконав подачу з лівого флангу точно до рук воротарю.
45+5'
Не пропустили тонку передачу Макніла до правого флангу штрафного.
45+4'
Злива, до речі, не дуже доречно поливає сьогодні гравців.
45+2'
Небезпечний момент
Гарнер на дальньому боці штрафного добивання відскок від Камінські, після подачі кштрафного з лівого флангу, але захисники не пустили м'яч у ворота.
45+1'
Штрафний на лівому фланзі атаки для Евертона.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 6 хв.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Офсайду в Калверт-Льюїна не було.
42'
Інфо
Дуже ретельно шукають офсайд.
40'
Офсайд
Онана дістався до м'яча під час подачі з правого флангу на дальній стійці, скинув на Онана, той провів м'яч повз воротаря та залишив для Калверт-Льюїна. Десь тут міг бути офсайд.
37'
Небезпечний момент
Поперечина! Миколенко скинув під подачу на лівому фланзі для Макніла, той навісив на межу воротарського, але партнер головою пробив у верхній каркас.
34'
Гує залив за собою підбирання на лівому фланзі штрафного, але прострілив у підсумку невдало.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дауті зі штрафного з лівого флангу виконав подачу на дальній кут воротарського, де Морріс зльоту пробив під ліву стійку.
30'
Черговий стандарт для Лутона на чужій половині.
28'
Згнітився у власних атаках Евертон тим часом.
26'
Дукуре скидав на партнера в офсайд головою м'яч на правому фланзі штрафного після подачі з глибини протилежного боку поля.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу кутового з лівого флангу завершився ударом головою від Морріса в поперечину, після чого Янг не встиг вибити відскок із лінії воріт до добивання Лок'єра.
22'
Евертон дає суперникам грати з м'ячем на чужій половині.
20'
Небезпечний момент
Лок'єр у пів колі перед штрафним завершував передачу з лівого флангу, але пробив над воротами.
18'
Миколенка затримали в межах правил під час спроби зайти до лівого флангу штрафного.
16'
Огбене з лицьової на лівому фланзі штрафного виконав простріл у центр штрафного, але удар Морріса блокували.
14'
Лутону не вдається чіплятись за м'яч у центрі поля.
12'
Небезпечний момент
Гує з лівого флангу штрафного покотив Онана під удар до другого темпу, але той поцілив повз ближню стійку.
10'
Небезпечний момент
Гарнер отримав переведення від Дукуре на правому фланзі штрафного, після чого крутив у дальній кут, але не влучив.
9'
Закинули м'яч на лівий фланг атаки для Огбене, але той не вигадав простріл.
7'
Лутон почав чинити тиск на чужі ворота.
5'
Небезпечний момент
Льюїн у центрі штрафного замикав подачу з лівого флангу від Макніла, але головою пробив точно до рук воротаря.
3'
Небезпечний момент
Макніл отримав передачу на лівий фланг атаки від Дукуре, після чого другим дотиком пробив повз дальню стійку.
2'
Гості на старті матчу більше тримають м'яч у себе в ногах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Лутон іде вісімнадцятим із 1 нічиєю та 4 поразками — 1 очко.
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 1 перемогою, 1 нічиєю та 4 поразками — 4 очки.
Запасні: Крул, Андерсен, Менгі, Джонсон, Беррі, Чонг, Джайлс, Вудроу, Адебайо.
Брентфорд: Камінські — Берк, Лок'єр, Белл — Каборе, Мпанзу, Накамба, Дауті — Браун, Огбене — Морріс.
Запасні: Віргінія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Гаррісон, Данжума, Нету, Шерміті, Доббін.
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гарнер, Онана, Гує, Макніл — Дукуре — Калверт-Люїн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Лутон.
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Анонс матчу Евертон - Лутон Таун 30.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 30.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Лутон Таун можна подивитися 30.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти "Астон Вілла" - 27.09.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Прошедший поединок команди Лутон Таун був зіграний проти Эксетер Сити - 26.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Эксетер Сити.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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