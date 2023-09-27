Евертон - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 30.09.2023
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти "Астон Вілла" - 27.09.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс
Прошедший поединок команди Лутон Таун був зіграний проти Эксетер Сити - 26.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Эксетер Сити.
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