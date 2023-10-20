  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сіті - Брайтон енд Хоув Альбіон Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Сіті - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 жовтня 2023, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
-
Оновити
1'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 6 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 0 times. The goal difference is 16-2 in favour of Manchester City.
  • During the last 14 meetings, Manchester City have won 11 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 36-9 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 3-1 (Manchester City at home) and 1-1 (Brighton & Hove Albion at home).
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City have won 21 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 24 home matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Brighton & Hove Albion in their last 6 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 3-0-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 8 goals. Evan Ferguson has scored 4 times for Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 47% of their matches, Brighton & Hove Albion in 31% of their matches.
  • Manchester City wins 47% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Brighton & Hove Albion won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Brighton & Hove Albion is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Brighton & Hove Albion is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.68 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 2.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
11
Перемог
13
Ігор
1
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Показати більше
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Марсель 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 14:30 Астон Вілла 6 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
29%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
11
Doku, Jeremy
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
23
Steele, Jason
6
Джеймс Мілнер
5
Dunk, Lewis
3
Igor
7
March, Solly
20
Baleba, Carlos
13
Паскаль Гросс
24
Adingra, Simon
18
Welbeck, Danny
22
Mitoma, Kaoru
9
Pedro, Joao
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 6
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Роберто Де Дзерби
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Брайтон: Стіл - Мілнер, Данк, Ігор, Марч - Балеба, Гросс - Адінгра, Велбек, Мітома - Жоао Педро.
Манчстер Сіті: Ортега - Вокер, Стоунс, Аканджі, Гвардіол - Сілва, Родрі - Фоден, Альварес, Доку - Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу дев'ятого раунду АПЛ, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Брайтона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 1 Мальорка Мальорка 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 3 ФК Минай ФК Минай 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Престон Норт Енд Престон Норт Енд 1 Міллуолл Міллуолл 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Ліверпуль Ліверпуль 1 Евертон Евертон 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Нива Нива 2 Реал Фарма Реал Фарма 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон 21.10.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 21.10.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 24.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 21.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ліверпуль" - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.