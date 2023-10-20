Манчестер Сіті - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон 21.10.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 21.10.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 24.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ліверпуль" - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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