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Брайтон енд Хоув Альбіон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 травня 2023, 22:03 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
1 - 1
Оновити
54'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
25' Foden, Phil 38' Enciso, Julio 41' Silva, Bernardo
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
36%
Манчестер Сіті
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 4 times. The goal difference is 18-6 in favour of Manchester City.
  • During the last 13 meetings, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 35-8 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Brighton & Hove Albion (3-0 at home and 4-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 12 matches in Premier League.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City haven't lost in their last 24 games.
  • Manchester City have lost none of their last 11 away matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 4 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Alexis Mac Allister is Brighton & Hove Albion's top scorer with 10 goals. Erling Haaland has scored 36 times for Manchester City.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 36% of their matches, Manchester City in 55% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 36% of halftimes, Manchester City wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Brighton & Hove Albion scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester City is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester City is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Brighton & Hove Albion scores 2 goals when playing at home and Manchester City scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
1
Перемог
12
Ігор
11
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.05.2023 - 21:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
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Новини команд
Головні події
41'
Silva, Bernardo
ГООЛ! Enciso, Julio
38'
25'
Foden, Phil ГООЛ!
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
36%
Манчестер Сіті
32%
Склади команд
23
Steele, Jason
30
Estupinan, Pervis
6
Colwill, Levi
29
Van Hecke, Jan Paul
25
Caicedo, Moises
27
Gilmour, Billy
13
Паскаль Гросс
22
Mitoma, Kaoru
20
Enciso, Julio
40
Buonanotte, Facundo Valentin
18
Welbeck, Danny
18
Ortega, Stefan
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
16
Родрi
82
Lewis, Rico
8
Ілкай Гюндоган
26
Mahrez, Riyad
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 20
    Enciso, Julio
    38
  • 40
    Buonanotte, Facundo Valentin
    Півзахисник
  • 27
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    41
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    25
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
9
Штрафні
6
5
Фоли
9
27%
Володіння м'ячем
73%
1
Удари повз
2
5
Удари в отвір
2
3
Кутові
1
Сейви
4
5
Блоковано ударів
1
ЖК
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
52'
Заміна
Перші заміни у нашому матчі. Палмер виходить замість Фодена, замість Інсісо вийшов Фергюсон, а Гілмора змінив Маккалістер.
49'
Небезпечний момент
Перший момент у таймі. Голанд віддав на Гюндогана, але м'яч після його удару з рикошетом від захисника полетів на кутовий.
48'
На початку другої половини зустрічі багато боротьби у центрі поля, але поки що без просуванян вперед.
46'
У перерві тренери обійшлися без замін.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Хороший футбол продемонстрували нам команди у першому таймі. Нічия закономірний результат, адже перевагою обидва колективи володіли по черзі. Голів могло бути навіть більше, але підвела реалізація.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:1! Дуже цікавий футбол.
45'
Небезпечний момент
А ось і відповідь гостей. Після подачі з флангу головою пробивав Фоден, але м'яч пролетів вище воріт.
44'
Небезпечний момент
Велбек відправив м'яч у сітку, але у нападника "Брайтона" зафіксували положення поза грою.
43'
Наприкінці тайму набагато активніше грають господарі поля, які заслужено зрівняли рахунок у нашому матчі.
41'
Жовта картка
Попередження за зрив небезпечної атаки отримав Бернардо Сілва.
39'
Гоооол!!!
Досягають свого господарі поля. Енсісо шикарним ударом з-за меж штрафної влучив у верхній кут -1:1.
36'
Небезпечний момент
Буонанотте змістився в центр, але його удар парирував голкіпер. Ортега у цьому епізоді зіграв уважно.
34'
Поки що господарям поля не вистачає швидкості у заключній третині поля. Захисники до такої гри суперників готові.
31'
Небезпечний момент
Гросс подавав з кутового, а Мітома відправив м'яч у сітку. Проте, гравець "Брайтона" забив рукою і це помітив арбітр.
28'
Продовжують більше тримати м'яч підопічні Гвардіоли. Розрізні передачі у заключну третину поля створюють чимало проблем захисникам "Брайтона".
25'
Гоооол!!!
Гості відкривають рахунок. Голанд віддав на Фодена, а Філ забив у порожні ворота. Провалився захист "Брайтона".
23'
Непогана швидка атака вдалася господарям поля, але Мітома не зміг віддати точно передачу на Велбека.
20'
Небезпечний момент
Ще один штрафний заробили господарі поля. Цього разу вирішив пробити Велбек, але м'яч після його удару влучив у поперечину.
17'
Паскаль Гросс наважився на удар зі штрафного, але м'яч прилетів прямо в руки голкіперу "Ман Сіті".
15'
Пауза у нашому матчі Пошкодження отримав хавбек "Брайтона" Буонанотте.
13'
Команди грають у власне задоволення і це не може не подобатися. М'яч надовго в центрі поля не затримується.
10'
Перший удар у площину воріт у господарів поля. Гілмор пробивав з меж штрафної, але прямо в руки голкіперу.
9'
Варто відзначити активну гру Фодена на початку зустрічі. Саме за рахунок нього будуються більшість атак "городян".
6'
Небезпечний момент
Перший момент у нашому матчі. Після подачі з флангу пробивав головою Голанд, але м'яч пролетів вище воріт.
5'
Підопічні Гвардіоли перехопили ініціативу, але пройти організований захист суперників вони не можуть.
3'
На перших хвилинах більше контролюють м'яч господарі, але поки без ударів по воротам.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ман Сіті" (стартовий склад): Ортега - Вокер, Стоунз, Льюїс - Родрі, Гюндоган - Марез, Сілва, Де Брюйне, Фоден - Голанд
Інфо
"Брайтон" (стартовий склад): Стіл - Еступіньян, Колвілл, ван Геке, Кайседо - Гілмор, Гросс - Мітома, Енкісо, Буонанотте - Велбек
Відзначимо, що "Брайтон" програв "Манчестер Сіті" десять із 11 матчів у чемпіонаті, за винятком домашньої перемоги 3:2 у травні 2021 року. До того ж, "Манчестер Сіті" завжди забивав "Брайтону" в матчах АПЛ (33 голи в 11 зустрічах).
"Брайтон" уперше у своїй історії вийшов до єврокубків після перемоги над "Саутгемптоном" у неділю (3:1). Щодо гостей, то вони вже оформили собі чергове чемпіонство.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 32-го туру АПЛ між "Брайтоном" та "Ман Сіті". Гра розпочнеться в 22:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті" 24.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 22:03

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті" можна подивитися 24.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Саутгемптон" - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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