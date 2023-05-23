Брайтон енд Хоув Альбіон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.
Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 22:03
Історія протистоянь между клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Саутгемптон" - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 21.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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