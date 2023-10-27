Челсі - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Брентфорд 28.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 28.10.2023

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 26.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 21.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Бернлі" - 21.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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