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Челсі - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 жовтня 2023, 14:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
30%
Брентфорд
30%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Chelsea FC have won 4 times, there have been 2 draws while Brentford FC have won 2 times. The goal difference is 14-8 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-2 (Chelsea FC at home) and 0-0 (Brentford FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Brentford FC scores 36% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Brentford FC haven't won in their last 6 games.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Raheem Sterling is Chelsea FC's top scorer with 3 goals. Bryan Mbeumo has scored 5 times for Brentford FC.
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (5) than any other player at Chelsea FC. Aaron Hickey has collected 5 for Brentford FC.
  • A year ago, Brentford FC were number 10 in the table with 13 points. Now they are number 14 with 10 points.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 19% of their matches, Brentford FC in 36% of their matches.
  • Chelsea FC wins 19% of halftimes, Brentford FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brentford FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Brentford FC won 2, 1 draws.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 4 Premier League games against Brentford FC.
  • Chelsea FC scores 0.8 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Brentford FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Brentford FC is 0.4.
  • Chelsea FC scores 1.24 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
3
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Челсі 1 - 4 Завершено Брентфорд
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челсі 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.10.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
30%
Брентфорд
30%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Челсі" йде на 10-му рядку в таблиці, "Брентфорд" - на 14-му.
Інфо
А ось у протилежному таборі українець Єгор Ярмолюк - у заявці, на лавці. Лавка "бджіл": Стракоша, Мопе, Занка, Годдос, Оньєка, Мі, Ярмолюк, Олакігбе, Брірлі
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"Брентфорд": Флеккен, Роерслев, Айєр, Коллінз, Піннок, Хікі, Нергор, Єнсен, Янельт, Вісса, Мбеумо
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Як бачимо, Михайла Мудрика у старті немає. І в заявці теж. Лавка запасних "Челсі": Петрович, Біч, Гюсто, Джеймс, Бадьяшиль, Маатсен, Угочукву, Матос, Вашингтон
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"Челсі": Санчес, Дісасі, Сілва, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Галлахер (к), Мадуеке, Палмер, Стерлінг, Джексон
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Добрий день, пані та панове! "Челсі" в рамках 10-го туру АПЛ приймає вдома "Брентфорд".
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Жирона Жирона 1 Сельта Сельта 0 Завершено 22:00 - Вчора Клермон Клермон 0 Ніцца Ніцца 1 Завершено 22:00 - Вчора Крістал Пелес Крістал Пелес 1 Тоттенхем Тоттенхем 2 Завершено 21:45 - Вчора Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2 Моленбек Моленбек 1 Завершено 21:45 - Вчора Дженоа Дженоа 1 Салернітана Салернітана 0

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Анонс матчу "Челсі" - Брентфорд 28.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 28.10.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 26.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Брентфорд можна подивитися 28.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 21.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Бернлі" - 21.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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