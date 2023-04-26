Челсі - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Брентфорд 26.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 26.04.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Реал - 18.04.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Астон Вілла" - 22.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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