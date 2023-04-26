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Челсі - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 квітня 2023, 21:45 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 1
Оновити
53'
Брентфорд
Брентфорд
Дивитись трансляцію
Хід матчу
37' Сезар Аспiлiкуета
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
28%
Брентфорд
31%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Chelsea FC have won 4 times, there have been 2 draws while Brentford FC have won 1 times. The goal difference is 14-6 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-4 (Chelsea FC at home) and 0-1 (Brentford FC at home).
  • Brentford FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brentford FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Chelsea FC have lost 4 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 7 games.
  • Chelsea FC have played 5 home matches in a row without winning.
  • Brentford FC have lost 3 matches in a row.
  • Brentford FC haven't won in their last 7 games.
  • Chelsea FC haven't scored in 6 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 6 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's away record this season: 3-7-6.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 7 goals. Ivan Toney has scored 19 times for Brentford FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 3 in the table with 60 points. Now they are number 11 with 39 points.
  • A year ago, Brentford FC were number 14 in the table with 36 points. Now they are number 10 with 44 points.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 29% of their matches, Brentford FC in 37% of their matches.
  • Chelsea FC wins 29% of halftimes, Brentford FC wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 53% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Brentford FC won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC scores 1.6 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 0.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Brentford FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Brentford FC is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.17 goals when playing away (on average).
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Челсі 1 - 4 Завершено Брентфорд
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 3 Завершено Брентфорд Н
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Головні події
37'
Сезар Аспiлiкуета ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
28%
Брентфорд
31%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
33
Fofana, Wesley
21
Chilwell, Ben
8
Матео Ковачіч
24
Fernandez, Enzo
28
Сезар Аспiлiкуета
23
Gallagher, Conor
7
Н'Голо Канте
17
Рахім Стерлінґ
23
Raya, David
30
Roerslev Rasmussen, Mads
13
Zanka
5
Pinnock, Ethan
16
Бенжамін Ангуа
3
Henry, Rico
8
Jensen, Mathias
15
Onyeka, Frank
27
Janelt, Vitaly
19
Айван Тоні
20
Wissa, Yoane
Стартовий склад
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
    37
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 19
    Айван Тоні
    Форвард
  • 20
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 23
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Томас Франк
Статистика матчу
66%
Володіння м'ячем
34%
5
Штрафні
2
2
Фоли
4
3
Кутові
1
2
Удари в отвір
1
3
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
Сейви
2
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
49'
Небезпечний момент
Із правого флангу штрафного підняв на протилежний бік поля м'яч Чалоба, Обамеянг не зачепився, але Карте з відскоку пробив повз праву стійку.
47'
Фол проти Єнсена на правому фланзі атаки від Стерлінга.
46'
Заміна
МУДРИК гратиме замість Галлагера.
46'
Заміна
Обамеянг вийшов замість Аспілікуети.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Команда Лемпарда в щось планувала зіграти, напевно, в цьому першому таймі, але з темпу пішоходів так і не перейшла навіть на легку пробіжку. Челсі виглядає просто — ніяк, тоді як суперники дочекались свого стандарту та забили.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Подача з правого кута штрафного від Сілви з рикошетом від захисника пішла під поперечину до рук Раї.
44'
Галлагер передачею наосліп до лівого флангу атаки подарував м'яч суперникам.
43'
Офсайд
Тоуні закинув м'яч до лівого флангу штрафного на Вісса, який перебував у офсайді.
41'
Стерлінг зіграв у дотик з Аспілікуетою на правому фланзі штрафного, але зворотний пас не отримав через утручання суперника.
39'
Челсі намагається щось створити у відповідь, але все так само повільно.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кутовий із лівого флангу від Єнсена завершився ударом головою від Занки з ближнього кута воротарського, а в центрі невдало підставився під м'яч Аспілікуета.
35'
Небезпечний момент
Енцо зі штрафного з лівого флангу без свистка закинув до чужих володінь на ближній кут воротарського, але Стерлінг трохи не встиг.
34'
Стерлінг зі входу до правого флангу штрафного закручував у дальній кут, але поцілив повз ворота.
33'
Чілвелл має якийсь конфлікт із Рурслевом.
31'
Небезпечний момент
Канте зупинив на ближньому куті воротарського передачу з правого флангу, відкинув на Енцо, а той пробив під поперечину, проте Рая перевів на кутовий.
29'
Оньєка отримав поштовх у спину від Чалоби на правому фланзі штрафного, але арбітр мовчить.
28'
Брентфорд тримається біля центральної лінії у володінні м'ячем.
26'
Аспілікуета не дав Генрі проскочити до лівого флангу атаки для подачі на Тоуні під час контратаки.
24'
Простріл Чілвелла з лівого флангу влучив у пах Рурслеву.
22'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу від Канте головою в центрі штрафного завершував Сілва, але поцілив до рук воротаря в центр воріт. Це така позиційна атака, якщо що.
20'
Возить м'яч чужою половиною Челсі, але блок від Брентфорда в п'ять не залишає простору.
18'
Галлагер із глибини закидав до правого флангу штрафного, але захисники перевели на кутовий.
16'
Галлагера зупинили на правому фланзі штрафного в боротьбі без фолу. Руки в Занки теж не було.
14'
Вісса скидав переведення на правий фланг на Джанельта, але того до м'яча не пустили.
12'
Трійка центральних на чужій половині возить м'яч поміж собою в Челсі. Руху вперед немає.
10'
М'яч пострибав штрафним Челсі після ауту на лівому фланзі, але пробити так ніхто й не зміг.
10'
Генрі заробив аут на лівому фланзі атаки за підсумком діагоналі від Раї.
9'
Вісса не зміг утримати в межах поля вкидання ауту від партнера з правого флангу з Чілвеллом у себе на спині.
7'
Челсі відчутно пробуксовує за необхідності шукати підхід до чужого штрафного.
5'
Закидання до правого флангу штрафного з глибини поля від Рурслева було невдалим — м'яч у Кепи.
5'
Брентфорд поступово перехопив ініціативу.
3'
Фол від Чалоби на лівому фланзі захисту проти Оньєки.
2'
Кепа під тиском запустив переведення до лівого флангу захисту, спрямувавши м'яч до ауту.
1'
Челсі контролює м'яч на чужій половині зі старту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Брентфорд іде одинадцятим із 10 перемогами, 9 нічиїми, 12 поразками — 39 очки.
Інфо
Челсі йде десятим із 10 перемогами, 14 нічиїми, 8 поразками — 44 очки.
Запасні: Кокс, Гікі, Стівенс, Шаде, Дасілва, Мбеумо, Дамсгор, Баптіст, Годдос.
Брентфорд: Рая — Рурслев, Занка, Піннок, Мі, Генрі — Єнсен, Оньєка, Джанельт — Тоуні, Вісса.
Запасні: Менді, Бадьяшиль, Пулішич, Лофтус-Чік, Мудрик, Зієш, Обамеянг, Феліш, Мадуеке.
Челсі: Кепа — Фофана, Сілва, Чалоба — Аспілікуета, Енцо, Ковачич, Чілвелл, Кукурелья — Канте, Галлагер — Стерлінг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Брентфорд.
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Анонс матчу "Челсі" - Брентфорд 26.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Брентфорд можна подивитися 26.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Реал - 18.04.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Астон Вілла" - 22.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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