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Брентфорд - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 березня 2024, 17:00 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
2 - 1
Оновити
86'
Челсі
Лондон
Хід матчу
35' Jackson, Nicolas 38' Gallagher, Conor
50' Roerslev Rasmussen, Mads 57' Janelt, Vitaly 69' Wissa, Yoane 71' Fernandez, Enzo Вийшов: Mudryk, Mykhailo 73' Onyeka, Frank 77' Onyeka, Frank Вийшов: Jensen, Mathias 79' Colwill, Levi Вийшов: Рахім Стерлінґ
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
24%
Нічия
36%
Челсі
40%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Brentford FC have won 3 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 4 times. The goal difference is 14-10 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-0 (Brentford FC at home) and 0-2 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Chelsea FC scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 7 goals. Cole Palmer has scored 10 times for Chelsea FC.
  • Christian Norgaard has more yellow cards (8) than any other player at Brentford FC. Nicolas Jackson has collected 9 for Chelsea FC.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 27% of their matches, Chelsea FC in 25% of their matches.
  • Brentford FC wins 27% of halftimes, Chelsea FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 2 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 42% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brentford FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 3, Chelsea FC won 1, 1 draws.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC scores 1.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.6 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Chelsea FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Chelsea FC is 0.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Brentford FC scores 1.36 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Brentford FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Brentford FC have lost 3 matches in a row.
  • A year ago, Brentford FC were number 8 in the table with 41 points. Now they are number 16 with 25 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
3
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Челсі 1 - 4 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:30 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі В
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Головні події
79'
Colwill, Levi
Вийшов: Рахім Стерлінґ
Onyeka, Frank
Вийшов: Jensen, Mathias
77'
Onyeka, Frank
73'
71'
Fernandez, Enzo
Вийшов: Mudryk, Mykhailo
ГООЛ! Wissa, Yoane
69'
Janelt, Vitaly
57'
ГООЛ! Roerslev Rasmussen, Mads
50'
38'
Gallagher, Conor
35'
Jackson, Nicolas ГООЛ!
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
24%
Нічия
36%
Челсі
40%
Склади команд
1
Flekken, Mark
22
Collins, Nathan
20
Ajer, Kristoffer
13
Zanka
12
Reguilon, Sergio
27
Janelt, Vitaly
6
Norgaard, Christian
15
Onyeka, Frank
30
Roerslev Rasmussen, Mads
11
Wissa, Yoane
17
Айван Тоні
28
Petrovic, Djordje
27
Gusto, Malo
2
Disasi, Axel
26
Colwill, Levi
21
Chilwell, Ben
25
Caicedo, Moises
14
Трево Чалоба
20
Palmer, Cole
8
Fernandez, Enzo
23
Gallagher, Conor
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
    69
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 12
    Reguilon, Sergio
    Захисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
    57
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
    77 73
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
    50
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
    35
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
    71
  • 23
    Gallagher, Conor
    38
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
    79
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
11
Штрафні
9
1
Офсайди
4
32%
Володіння м'ячем
68%
6
Удари повз
2
Кутові
3
8
Фоли
7
5
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
4
4
Сейви
3
2
ЖК
1
Трансляція
83'
Гоооол!!!
79'
Заміна
78'
Небезпечний момент
«Бджоли» могли збільшувати перевагу! Регілон вискочив з-за спини Гюсто й головою переправляв мʼяч у кут після подачі Рерслева. Каркас уже не вперше рятує гостей.
77'
Заміна
Єнсен замінив Оньєку.
73'
Жовта картка
Оньєка отримав попередження.
71'
Заміна
Мудрик вийшов на поле замість Енцо.
69'
Гоооол!!!
Брентфорд вийшов уперед! Здавалося, що Тоні невдало обробив мʼяч і все втрачено, але Вісса ідеально склався та пробив точно в кут у падінні через себе.
65'
Регілон добіг на дальню стійку, де не було нікого із суперників, але не зміг підлаштуватися під непростий мʼяч, який відправив у зону партнер.
61'
Небезпечний момент
Палмер втратив стовідсоткову нагоду забити! Гюсто протягнув мʼяч через величезну вільну зону, яку залишили захисники Брентфорда, і віддав зручний пас на партнера, але цього виявилося недостатньо. 20-й номер Челсі пробив повз ворота з убивчої позиції.
57'
Жовта картка
Янельт отримав жовту картку за брудний підкат проти Гюсто в центрі поля.
52'
Небезпечний момент
Брентфорд сразу же мог выходить вперед! Янельт воспользовался тем, что Регилон оттянул на себя защитника и с линии штрафной пробил в противход голкиперу. Разумеется, Петрович остался не у дел, но мяч не попал в сетку, ударившись о штангу.
49'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Брентфорд! Гравці Челсі не встигли повернутись з атаки, чим і скористалися господарі. Мʼяч літав по штрафному майданчику, кілька разів майже був відібраний, але в підсумку Рерслев першим зорієнтувався у воротарському та пробив повз Петровича. Великою мірою випадковий, але від цього не менш важливий гол для «бджіл».
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Багато браку було в першому таймі в грі обох команд, Челсі виявився трохи наполегливішим і зміг піти на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
38'
Жовта картка
Галлагер впав на газон у штрафному Брентфорда, щоб спровокувати арбітра призначити пенальті. Симуляція була настільки очевидною, що Джіллет дістав картку.
35'
Гоооол!!!
Челсі відкрив рахунок! Гюсто виконав блискучий навіс з флангу, а Джексону вдався не менш крутий удар головою. Без шансів для Флеккена. Відсвяткував сенегалець характерним жестом, запропонувавши вболівальникам суперника замовкнути. Хоча те, що він виконував до голу, було дійсно смішно.
31'
Офсайд
Енцо вивів Джексона сам на сам, той обіграв Флеккена, але не влучив по порожніх воротах. Вірніше, пробив настільки погано, що захисник встиг вибити. При цьому в сенегальця був офсайд у момент пасу Енцо.
26'
Вісса отримав мʼяч у відмінній позиції в карному, але замість удару в кут, пробив просто по центру, де стояв Петрович.
23'
Перспективно виглядала атака Челсі, але Джексон, виконуючи переступи, заплутався в ногах і все зіпсував.
15'
Як і раніше нічого цікавого не відбувається на полі. Челсі намагається вести гру, але їм не завжди вдається зв’язати кілька передач на чужій половині поля.
11'
Спочатку Тоні, потім Вісса загрожували воротам Петровича. Спробу Айвана заблокував Колвілл, а Йоан пробив повз стійку.
9'
Знову Енцо передачею шукає в штрафному майданчику партнера. Дісасі відгукнувся, але не спрямував мʼяч у площину.
8'
Небезпечно Енцо стріляв у напрямку дальньої стійки. Рерслев помітив, що в нього за спиною та зіграв просто, вибивши мʼяч на кутовий.
5'
Йде боротьба за ігрову ініціативу. Поки важко визначити, хто в цій боротьбі переважає.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Джарред Джиллет.
Запасні: Стракоша (в), Баптіст, Годдос, Дамсгор, Єнсен, Кім Джі Су, Льюїс-Поттер, Мопе, Ярмолюк.
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен — Коллінз, Аєр, Занка — Регілон, Янельт, Норгор (к), Оньєка, Рерслев Расмуссен — Вісса, Тоні. Головний тренер — Томас Франк.
Запасні: Санчес (в), Гілкріст, Касадей, Кукурелья, Мадуеке, Мудрик, Сілва, Стерлінг, Тауріайнен.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович — Колвілл, Дісасі, Чалоба — Чілвелл (к), Галлагер, Кайседо, Енцо, Гюсто — Джексон, Палмер. Головний тренер — Маурісіо Почеттіно.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду АПЛ між Брентфордом і Челсі.
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Анонс матчу Брентфорд - "Челсі" 02.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Челсі" можна подивитися 02.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

команди Брентфорд був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 26.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 28.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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