Брентфорд - Челсі онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Зрівнює рахунок Брентфорд! Гравці Челсі не встигли повернутись з атаки, чим і скористалися господарі. Мʼяч літав по штрафному майданчику, кілька разів майже був відібраний, але в підсумку Рерслев першим зорієнтувався у воротарському та пробив повз Петровича. Великою мірою випадковий, але від цього не менш важливий гол для «бджіл».