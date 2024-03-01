Брентфорд - Челсі онлайн трансляція матчу

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою "Челсі" (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
команди Брентфорд був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 26.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 28.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
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