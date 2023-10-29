Ліверпуль - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

У Ноттінгем Форест ситуація куди гірша. Після дев’яти матчів у Фореста всього дві перемоги та чотири нічиї, а десять очок дозволяють клубу розташовуватися лише на п’ятнадцятій сходинці турнірної таблиці. Але у випадку перемоги, та поразки Фулгема, команда буде ділити десяту сходинку з Бретнфордом