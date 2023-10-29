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Ліверпуль - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 жовтня 2023, 16:00 - Энфилд
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
10'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
31%
Ноттінгем Форест
31%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 5 times, there have been 0 draws while Nottingham Forest have won 0 times. The goal difference is 17-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 11 meetings, Liverpool FC have won 6 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 22-13 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 3-2 (Liverpool FC at home) and 1-0 (Nottingham Forest at home).
  • In Premier League, Liverpool FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 30% of their goals between the minutes 0-15?
  • Liverpool FC have won 7 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • Nottingham Forest haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Nottingham Forest in their last 5 encounters.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 4-0-0.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 4. Anthony Elanga is Nottingham Forest's biggest assister (3).
  • A year ago, Nottingham Forest were number 20 in the table with 4 points. Now they are number 15 with 10 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 28 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, Nottingham Forest in 28% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, Nottingham Forest wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Nottingham Forest won 1, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.2 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Nottingham Forest is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Nottingham Forest is 1.
  • Liverpool FC scores 2.43 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.9 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.10.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.09.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Бернлі Н
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
31%
Ноттінгем Форест
31%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
8
Szoboszlai, Dominik
20
Jota, Diogo
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Turner, Matt
43
Aina, Ola
24
Серж Ор'є
30
Boly, Willy
19
Niakhate, Moussa
40
Murillo
10
Gibbs-White, Morgan
6
Sangare, Ibrahim
5
Mangala, Orel
16
Dominguez, Nicolas
21
Elanga, Anthony
Стартовий склад
  • 20
    Jota, Diogo
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 6
    Sangare, Ibrahim
    Півзахисник
  • 5
    Mangala, Orel
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 43
    Aina, Ola
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 40
    Murillo
  • 1
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Cooper, Steven
Трансляція
8'
Собослай виконував навіс з правого флангу, але передача була заблокована і господарі заробили право на перший кутовий в матчі
5'
Небезпечний момент
І знову небезпечно біля воріт Ноттінгема, навіс від Нуньєса у карний майданчик і там двоє гравців Ліверпуля не змогли виконати удар
4'
Небезпечний момент
Перший момент у господарів, Салах закидає на Нуньєса, але уругваєць не зміг пробити по воротах
3'
"Мерсисайдці" з перших хвилин контролюють м'яч та грають на половині поля суперника
1'
Свисток
Кріс Кавана дає свисток про початок поєдинку
Господарі розпочнуть цей матч з центра поля
Інфо
Арбітр зустрічі: Кріс Кавана
Головний тренер Ноттінгем Форест: Стівен Купер
На лаві запасних: Авонії, Андрей Сантос, Вільямс, Влаходімос, Воррелл, Єйтс, Куяте, Тавареш, Тоффоло
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест (5-3-2): Тернер - Мурільйо, Ніакате, Болі, Ор'є (с), Айна - Домінгес, Мангала, Сангаре - Гіббс-Вайт, Еланга
Головний тренер Ліверпуля: Юрген Клопп
На лаві запасних: Адріан, Гакпо, Гомес, Елліотт, Ендо, Келлехер, Макконнелл, Матіп, Чамберс
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон - Цімікас, Ван Дейк (с), Конате, Александр-Арнольд - Гравенберх, Маккалістер, Собослай - Дієгу Жота, Нуньєс, Салах
У Ноттінгем Форест ситуація куди гірша. Після дев’яти матчів у Фореста всього дві перемоги та чотири нічиї, а десять очок дозволяють клубу розташовуватися лише на п’ятнадцятій сходинці турнірної таблиці. Але у випадку перемоги, та поразки Фулгема, команда буде ділити десяту сходинку з Бретнфордом
Після дев’яти турів Ліверпуль розташовується на четвертій сходинці турнірної таблиці АПЛ. «Мерсисайдці» мають в своєму активі шість перемог та дві нічиї, а відставання від лідеру – Тоттенгему, складає шість очок. У випадку перемоги господарів, а також поразки Манчестер Сіті у паралельному матчі, Ліверпуль підійметься на третю сходинку в Прем’єр-лізі
Матч пройде у Ліверпулі на стадіоні «Енфілд» та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Доброго дня, всім шанувальникам футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу десятого туру Прем’єр-ліги Англії Ліверпуль – Ноттінгем Форест
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест 29.10.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 29.10.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 22.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест можна подивитися 29.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тулуза" - 26.10.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Лутон Таун - 21.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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