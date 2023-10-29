Ноттінгем Форест - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль" 02.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 02.03.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 28.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Саутгемптон" - 28.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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