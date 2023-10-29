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Ноттінгем Форест - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 березня 2024, 17:00 - Сити Граунд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
89'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
59' Robertson, Andy 60' Robertson, Andy Вийшов: Nunez, Darwin 60' Clark, Bobby Вийшов: Ватару Ендо 65' Дівок Орігі Вийшов: Awoniyi, Taiwo 76' Elliott, Harvey Вийшов: Szoboszlai, Dominik 79' Dominguez, Nicolas Вийшов: Oliveira, Danilo 84' Gakpo, Cody Вийшов: Tsimikas, Kostas 84' Bradley, Conor 85' Danns, Jayden
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
24%
Нічия
48%
Ліверпуль
28%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 1 times. The goal difference is 6-5 in favour of Nottingham Forest.
  • During the last 12 meetings, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 25-13 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Nottingham Forest at home) and 3-2 (Liverpool FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 21% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 3% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have a winning streak of 5 matches.
  • Liverpool FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 8 goals. Mohamed Salah has scored 15 times for Liverpool FC.
  • Anthony Elanga has assisted the most goals for Nottingham Forest with 7. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (9).
  • Morgan Gibbs-White has more yellow cards (6) than any other player at Nottingham Forest. Darwin Nunez has collected 8 for Liverpool FC.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 43 points. Now they are number 1 with 60 points.
  • Nottingham Forest have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 22% of their matches, Liverpool FC in 42% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 22% of halftimes, Liverpool FC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Nottingham Forest scores 1 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.8 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Liverpool FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Liverpool FC is 0.6.
  • Nottingham Forest scores 1.31 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
1
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Астон Вілла 4 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Ньюкасл П
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Брістоль Сіті Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.02.2024 - 21:30 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Бернлі В
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Новини команд
Головні події
85'
Danns, Jayden
84'
Gakpo, Cody
Вийшов: Tsimikas, Kostas
84'
Bradley, Conor
Dominguez, Nicolas
Вийшов: Oliveira, Danilo
79'
76'
Elliott, Harvey
Вийшов: Szoboszlai, Dominik
Дівок Орігі
Вийшов: Awoniyi, Taiwo
65'
60'
Robertson, Andy
Вийшов: Nunez, Darwin
60'
Clark, Bobby
Вийшов: Ватару Ендо
59'
Robertson, Andy
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
24%
Нічия
48%
Ліверпуль
28%
Склади команд
26
Sels, Matz
15
Toffolo, Harry
40
Murillo
32
Omobamidele, Andrew
7
Williams, Neco
22
Yates, Ryan
16
Dominguez, Nicolas
14
Каллум Хадсон-Одой
10
Gibbs-White, Morgan
21
Elanga, Anthony
27
Дівок Орігі
62
Kelleher, Caoimhin
84
Bradley, Conor
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
10
Mac Allister, Alexis
2
Gomez, Joe
42
Clark, Bobby
19
Elliott, Harvey
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 27
    Дівок Орігі
    Форвард
    65
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
    79
  • 15
    Toffolo, Harry
  • 40
    Murillo
  • 32
    Omobamidele, Andrew
    Захисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 26
    Sels, Matz
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
    76
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 42
    Clark, Bobby
    Півзахисник
    60
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
    60 59
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
29%
Володіння м'ячем
71%
8
Штрафні
12
1
Кутові
7
2
Офсайди
1
10
Фоли
7
3
Удари повз
5
1
Блоковано ударів
3
1
Удари в отвір
Сейви
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
85'
Дивилися арбітри VAR на предмет пенальті у ворота Ноттінгема. Деннса хоч і завалили на газон, але на точку суддя не вказав.
84'
Заміна
Деннс і Цімікас замінили Гакпо і Бредлі.
81'
Хадсон-Одой отримав передачу від Даніло і пробив з меж штрафного - Келлехер забрав м'яч до рук.
79'
Заміна
Травмувався Домінгес - замість нього вийшов Даніло.
77'
Після зміщення з флангу дуже сильно пробив Діас - м'яч полетів повз ворота.
76'
Заміна
Собослай замінив Елліота.
73'
Ледь торкнувся Нуньєс головою м'яча після закидання від Макаллістера.
70'
Нуньєс покотив під удар Гакпо - у нього постріл не вийшов. Злетів м'яч з ноги.
69'
Авонії увійшов у штрафну, але поки намагався обкрутити ван Дейка, нідерландцю підійшла допомога.
67'
Небезпечний момент
Знову Еланга втрачає дуже гострий момент! Після прострілу Гіббс-Вайта швед замикав передачу, але пробив повз стійку.
65'
Заміна
Авонії поміняв Орігі.
64'
Ще одна активність від Нуньєса. Цього разу він пробив по воротах - влучив у сітку із зовнішньої сторони рамки.
63'
Закривали господарі ударну ліву у Елліота і він пробив з лінії штрафної з правої. Не надто вдало, м'яко кажучи.
62'
Нуньєс відразу у грі. Він прострілив у центр штрафного - там голкіпер перший на м'ячі.
60'
Заміна
Нуньєс і Ендо замість Робертсона і Кларка.
59'
Жовта картка
Жовта Робертсону за фол проти колишнього партнера по команді Неко Вільямса.
58'
Кутовий
Подачу з кутового від Ліверпуля виграли гравці суперників. А ось підбирання було за Елліотом, котрий потужним ударом пробив у голову Єйтсу.
54'
Кларк отримав передачу поблизу лицьової лінії, але втратив його у боротьбі з двома опонентами.
51'
Небезпечний момент
Після прострілу Бредлі у центр штрафної не влучив по м'ячу Гакпо, однак Робертсон як слід приклався до м'яча, завдавши удару з кількох метрів. Навряд чи голкіпер би рятував, аде Омобаміделе кинувся під м'яч.
48'
Орігі виграв підбір і вирішив пробити з розвороту. М'яч влучив у Гомеса.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Спокійний тайм від обох команд. Що у Ноттінгема, що у Ліверпуля були лише поодинокі випади до чужих воріт. Однак один удар у площину на двох - це надто мало. 0:0 - закономірний рахунок.
Свисток
Остання хвилина минула без цікавинок. Перерва.
45'
Інфо
Одну хвилину компенсував арбітр до першого тайму.
43'
Еланга заробив на собі штрафний на лівому фланзі. "Лісники" його швидко розіграли і втратили м'яч.
40'
Маккалістер зкинув у штрафну зону, а Гакпо скинув головою - там нікого.
36'
Багато гри у центрі поля і на флангах далеко від воріт. Поки оборона добре захищається.
33'
Діас отримав передачу від партнера на фланзі, але обробити м'яч не зміг - його відразу ж накрили і забрали круглого.
30'
Діас прострілював на дальню стійку у напрямку Кларка, але молодий півзахисник заздалегідь не побіг у потрібну зону.
27'
Небезпечний момент
Двічі били гості з гострих позицій, але в обох випадках захисники "лісників" дограли до кінця і заблокували удари. Спочатку стріляв Кларк, а потім - Діас. Колумбієць взагалі пробивав змеж воротарського майданчика.
25'
Дальній удар Кларка полетів повз ворота.
24'
Небезпечний момент
Повинні були господарі виходити вперед! Елангу вивели не побачення з голкіпером, але швед програв цю дуель. Келлехер ногою парирував удар вінгера.
23'
Після прострілу Елліота намагався пробити Макаллістер, але до м'яча належним чином не дібрався.
19'
Мурілло вибив подачу Робертсона з лівого флангу.
17'
Діас обігрався з Робертсоном, післячого пробив з ліні штрафної. М'яч після рикошету ледь не влетів у кут воріт.
15'
Орігі міг забити "колишнім". Нападник пробив з підступів штрафного - м'яч пролетів поруч зі стійкою.
14'
Конате і Домінгес зіштовхнулися у єдиноборстві. Після паузи обидва спокійно прийшли до тями.
11'
Келлехер перехопив навіс у штрафну Ліверпуля зі стандарту.
8'
Підтискає Ноттінгем суперника пресингом, однак гості спокійно виходять з-під нього через пас.
5'
Еланга намагався розігнати атаку передачею на Орігі вперед, однак захисники Ліверпуля впоралися з цим пасом.
3'
Робертсон навісив зі стандарту з лівого флангу, але Луїс Діас до м'яча не добрався.
Свисток
Матч розпочався!
Перед цим матчем Ноттінгем перебуває на 17 місці АПЛ, у той час як "мерсісайдці" лідирують у турнірній таблиці. Розрив між командами складає 36 очок.
Ліверпуль: Келлехер - Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон - Макаллістер, Гомес, Кларк - Елліот, Гакпо, Діас.
Ноттінгем Форест: Селс - Вільямс, Омобаміделе, Мурілло, Тоффоло - Домінгес, Єйтс - Еланга, Гіббс-Вайт, Хадсон-Одой - Орігі.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 27 туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Ноттінгем Форест зустрінеться з Ліверпулем .
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль" 02.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль" можна подивитися 02.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 28.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Саутгемптон" - 28.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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