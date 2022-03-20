Ноттінгем Форест - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Ліверпулю не вдалось запропонувати суперникам цікаві ситуації в штрафному, і при цьому команда Клоппа поступово пропускає контрвипади. Ноттінгем грає за крок до межі власних можливостей, тож додати не зможе, а ось чи здатні це зробити гості?