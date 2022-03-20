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Ноттінгем Форест - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 жовтня 2022, 14:30 - Сити Граунд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
1 - 0
Оновити
61'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
41%
Нічия
32%
Ліверпуль
27%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 1 times.
  • During the last 9 meetings, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 5 times.
  • Nottingham Forest's last home win against Liverpool FC was in 1996.
  • Did you know that Liverpool FC scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Nottingham Forest haven't won in their last 8 games.
  • Nottingham Forest have played 4 home matches in a row without winning.
  • Nottingham Forest haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 0-2-2.
  • Morgan Gibbs-White has assisted the most goals for Nottingham Forest with 2. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (4).
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 38% of their matches, Liverpool FC in 39% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 38% of halftimes, Liverpool FC wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Nottingham Forest scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.6 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Liverpool FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Liverpool FC is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Nottingham Forest scores 1.87 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Liverpool FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Nottingham Forest has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ліверпуль
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.10.2022 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
10.10.2022 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.10.2022 - 22:00 Лестер Сіті 4 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.09.2022 - 22:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Рейнджерс 1 - 7 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
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Новини команд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
41%
Нічия
32%
Ліверпуль
27%
Склади команд
22
Henderson, Dean
7
Williams, Neco
26
McKenna, Scott
3
Cook, Steve
24
Серж Ор'є
21
Kouyate, Cheikhou
23
Freuler, Remo
22
Yates, Ryan
11
Джессі Лінгард
9
Awoniyi, Taiwo
10
Gibbs-White, Morgan
1
Alisson
7
Джеймс Мілнер
2
Gomez, Joe
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
21
Elliott, Harvey
15
Фабiньо
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
24
Роберто Фiрмiно
28
Carvalho, Fabio
Стартовий склад
  • 11
    Джессі Лінгард
    Півзахисник
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 21
    Kouyate, Cheikhou
    Півзахисник
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 3
    Cook, Steve
    Захисник
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 22
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 24
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 28
    Carvalho, Fabio
    Півзахисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 7
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Cooper, Steven
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
4
Штрафні
12
10
Фоли
4
27%
Володіння м'ячем
73%
4
Удари в отвір
2
1
Удари повз
5
Кутові
4
2
Сейви
3
1
Блоковано ударів
1
2
Офсайди
ЖК
1
Трансляція
58'
Небезпечний момент
Вайт отримав у центрі штрафного передачу Авоньї з правого флангу контратаки, але потім Мілнер у підкаті блокував його удар.
57'
Небезпечний момент
Постріл Елліотта з правого флангу штрафного під ближню стійку потягнув Гендерсон.
57'
Ліверпуль одразу піднімається в атаці на чужій половині.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Авоньї добив у ворота відскок від правої стійки, у яку він сам і влучив, замикаючи в центрі штрафного простріл із правого флангу!
54'
Жовта картка
Авоньї в центрі поля атакував із відбором Гомеса, і той потім його збив.
52'
Салах на лівому фланзі штрафного не влучив по м'ячу на завершення подачі Мілнера із стандарту на правому фланзі, після чого з відскоку позаду нього Карвалью пробив над воротами.
50'
Карвалью не вдався удар головою з меж воротарського на завершення подачі Мілнера з правого флангу.
49'
На утримання м'яча грає цими хвилинами Ліверпуль на чужій половині.
47'
Вільямс завершив просування лівим флангом контратаки ударом здалеку в захисника.
46'
Розгойдують гру команди зі старту.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Ліверпулю не вдалось запропонувати суперникам цікаві ситуації в штрафному, і при цьому команда Клоппа поступово пропускає контрвипади. Ноттінгем грає за крок до межі власних можливостей, тож додати не зможе, а ось чи здатні це зробити гості?
Удари (у площину): 3 (3) – 5 (2) / Кутові: 0 – 4 / Офсайди: 2 – 0 / Володіння: 26% – 75%.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 1 хв.
45'
Офсайд
Офсайд в Авоньї під час передачі на лівий фланг атаки.
43'
На лівому фланзі чужого штрафного Вайт так і не зміг обійти Мілнера.
41'
Елліотт у підкаті в центрі поля підбив ноги супернику.
39'
Тримає м'яч біля центральної лінії Ноттінгем.
37'
Ван Дейк переводив головою подачу з правого флангу на Фірміно, проте просто не влучив тому в ногу перед воротарським.
35'
Фірміно підняв м'яч на правий фланг штрафного, проте спрямував його за лицьову.
34'
Маккенна в підсумку перехопив подачу від Мілнера зі штрафного на правому фланзі.
32'
Маккенна на лівому фланзі власного штрафного жорстко зустрів Салаха, і суперник травмувався без фолу.
31'
Небезпечний момент
Авоньї під час контратаки віддав до лівого флангу штрафного на Лінгарда, але той пробив у ближній прямо до рук Аліссона.
30'
Небезпечний момент
Гендерсон забрав до рук спробу Салаха пробити з центру штрафного на завершення передачі з правого флангу.
29'
Офсайд
Офсайд у Лінгарда після передачі Ор'є від центрального кола на правий фланг.
27'
Гендерсон спрямував м'яч у бік ауту на правому фланзі, проте Ван Дейк примудрився забезпечити відскок від себе.
25'
Невдале закидання з глибини поля в напрямку Авоньї.
23'
Карвалью спиною завершив повз ближню стійку накидання від Елліотта з правого флангу штрафного.
21'
Вайт технічно розібрався зі суперникам в центрі поля, проте перед чужим штрафним заплутався в ногах.
19'
Авоньї зачепився за передачу до правого флангу штрафного від Вайта, після чого скинув під дальній постріл Куяте, але той просто покотив до рук Аліссона.
18'
Мілнер зачепився в боротьбі за м'яч на правому фланзі атаки, але п'ятою віддав невдалий пас на Елліотта.
16'
Не встиг Фірміно до передачі на правий фланг атаки від Елліотта.
15'
Куяте відібрав м'яч у Фірміно в центрі поля, проте одразу ж віддав його суперникам невдалим пасом.
13'
На лівому фланзі атаки на Елліотта налетів Лінгард.
11'
Інфо
70% контролю м'яча за Ліверпулем.
10'
Кутовий
Фірміно головою спрямував м'яч повз дальню стійку на завершення подачі кутового з правого флангу.
9'
Небезпечний момент
Карвалью отримав закидання від центру поля від Елліотта на лівий кут воротарського, але Гендерсона не переграв.
8'
Робертсон передачею з лівого флангу до штрафного не зміг обійти Ор'є.
6'
Передачу з правого флангу до штрафного від Мілнера перехопив у штрафному захисник.
5'
Подачу Вайта зі стандарту перехопив Ван Дейк.
4'
Штрафний на правому фланзі для Ноттінгема.
2'
Вайт піймав на фінті Джонса на правому фланзі в центрі поля, проте пас на Авоньї прочитали.
1'
Мілнер у підкаті зупинив просування Авоньї лівим флангом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ліверпуль перебуває на сьомій сходинці з чотирма перемогами, чотирма нічиїми та двома поразками й 16 очками відповідно.
Інфо
Ноттінгем Форест іде останнім із однією перемогою, трьома нічиїми та сімома поразками.
Запасні: Адріан, Келлехер, Цимікас, Байцетич, Філліпс, Александер-Арнольд, Дж. Гендерсон, Окслейд-Чемберлен, Кларк.
Ліверпуль: Аліссон — Мілнер, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Джонс — Салах, Фірміно, Карвалью.
Запасні: Геннессі, Б'янкон, Воррелл, Болі, Лоді, Мангала, Сарридж, Джонсон, Денніс.
Ноттінгем Форест: Дін Гендерсон — Ор'є, Кук, Маккенна, Вільямс — Єтс, Фройлер, Куяте — Гіббс-Вайт, Авоньї, Лінгард.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сіті Граунд (Ноттінгем, Англія) зіграють Ноттінгем Форест та Ліверпуль.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль" 22.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 20.03.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль" можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 18.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 19.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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