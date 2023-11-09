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Тулуза - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 09 листопада 2023, 19:45 - Стадьом-де-Тулуз . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Георги Кабаков
Рейтинг матчу:
Тулуза
Тулуза
1 - 0
Оновити
перерыв
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
11' Schmidt, Niklas 34' Ватару Ендо 36' Donnum, Aron
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Тулуза
24%
Нічия
24%
Ліверпуль
52%
Цікаві факти
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Toulouse FC haven't won in their last 5 games.
  • Toulouse FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 6 games.
  • Toulouse FC haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • Toulouse FC wins 1st half in 30% of their matches, Liverpool FC in 42% of their matches.
  • Toulouse FC wins 30% of halftimes, Liverpool FC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 4 goals.
  • When Toulouse FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Toulouse FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Liverpool FC has better performance than Toulouse FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Toulouse FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 3 games against Toulouse FC (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Toulouse FC won 0, Liverpool FC won 3, 0 draws.
  • Toulouse FC scores 0.33 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3.33 goals against Toulouse FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Toulouse FC and Liverpool FC is 3.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Toulouse FC and Liverpool FC is 2.
  • Toulouse FC scores 1.65 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Toulouse FC have lost 3 matches in a row.
  • Toulouse FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тулуза
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тулуза
Останні матчі - Тулуза
Чемпіонат Франції 2023/2024
05.11.2023 - 16:00 Тулуза 1 - 2 Завершено Гавр П
Чемпіонат Франції 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Монпельє 3 - 0 Завершено Тулуза П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тулуза П
Чемпіонат Франції 2023/2024
22.10.2023 - 16:00 Тулуза 1 - 1 Завершено Реймс Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брест 1 - 1 Завершено Тулуза Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
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Головні події
ГООЛ! Donnum, Aron
36'
34'
Ватару Ендо
Schmidt, Niklas
11'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Тулуза
24%
Нічия
24%
Ліверпуль
52%
Склади команд
50
Restes, Guillaume
17
Suazo, Gabriel
23
Diarra, Moussa
2
Nicolaisen, Rasmus
6
Costa, Logan
3
Desler, Mikkel
20
Schmidt, Niklas
24
Casseres Jr, Cristian
8
Венсан Сьєрро
9
Dallinga, Thijs
15
Donnum, Aron
62
Kelleher, Caoimhin
2
Gomez, Joe
32
Жоель Матіп
78
Quansah, Jarell
21
Tsimikas, Kostas
7
Elliott, Harvey
3
Ватару Ендо
10
Mac Allister, Alexis
7
Doak, Ben
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 9
    Dallinga, Thijs
    Форвард
  • 15
    Donnum, Aron
    Форвард
    36
  • 20
    Schmidt, Niklas
    Півзахисник
    11
  • 24
    Casseres Jr, Cristian
  • 8
    Венсан Сьєрро
    Півзахисник
  • 17
    Suazo, Gabriel
    Півзахисник
  • 23
    Diarra, Moussa
    Захисник
  • 2
    Nicolaisen, Rasmus
  • 6
    Costa, Logan
    Захисник
  • 3
    Desler, Mikkel
  • 50
    Restes, Guillaume
    Воротар
  • 7
    Doak, Ben
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 7
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
    34
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Martinez, Carles
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
7
Штрафні
8
6
Фоли
7
1
ЖК
1
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари повз
2
3
Кутові
4
1
Блоковано ударів
3
2
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
2
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Трансляція матчу "Тулуза" - "Ліверпуль"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
У першій половині Ліверпуль довго тримав м'яч на чужій половині. Аж занадто довго. Настільки, що пропустив гол у власні ворота через безглузду помилку Цимікаса. І все, Тулуза прокинулась і де тепер ту перевагу шукати?
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 1 хв.
43'
Суасо на лівому фланзі оборони спочатку відібрав м'яч у Доака, після чого суперник на ньому сфолив.
40'
Фол у підкаті проти Кассереса від Ендо в центрі поля.
38'
Ніколаїсен заблокував на кутовий удар із правого флангу штрафного від Елліотта.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Деннум успішно атакував на правому фланзі Цимікаса, після чого зайшов до штрафного та пробив у ноги Кванси, від яких м'яч полетів у сітку.
34'
Жовта картка
Далінга отримав накладання від Ендо в центрі поля.
31'
Небезпечний момент
Рест випадково налетів на Діарра на лівому куті власного воротарського, після чого Доак із відскоку з гострого кута пробив точно у нього.
30'
Кутовий
Діасу на ближній не дали завершити головою подачу кутового з лівого флангу від Цимікаса.
27'
Небезпечний момент
Деннум із правого флангу виконав подачу до центру штрафного на Суасо, але той поцілив у падінні повз дальню стійку.
25'
Проблема полягає в тому, що Тулуза не може знайти простір на чужій половині.
23'
Тулуза почала поступово відсувати гру від власних воріт.
20'
Діарра завалив на газон Доака під час просування останнього правим флангом атаки.
17'
Мак Аллістер на центральному вході до штрафного з відскоку від подачі Гакпо з правого флангу пробив над воротами. Буде кутовий.
16'
Так і не виходить із чужої половини Ліверпуль.
13'
Елліотт пробив із лівого флангу штрафного, але влучив точно в Деслера перед собою.
11'
Жовта картка
Шмідт руками затримав Мак Аллістера на правому фланзі, коли той хотів швидко розіграти штрафний.
8'
Команди постійно обмінюються фолами.
6'
С'єрро фолом у центрі поля розвернув Ендо.
4'
Небезпечний момент
Поперечина! Подача з лівого флангу із стандарту на ближню стійку завершилась ударом головою від Гомеса у верхній каркас.
3'
Фол Деслера на правому фланзі оборони проти Гакпо.
1'
Пресинг від Ліверпуля на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
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Анонс матчу "Тулуза" - "Ліверпуль" 09.11.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою "Тулуза" (Тулуза) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадьом-де-Тулуз.

Дата проведення матчу: 09.11.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Тулуза" (Тулуза) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Тулуза" у попередньому футбольному матчі 26.10.2023 закінчилось со счетом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Martinez, Carles и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тулуза" - "Ліверпуль" можна подивитися 09.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Тулуза" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тулуза" (Тулуза)
Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937
Країна: Франция
Тренер: Филипп Монтанье

Прошедший поединок команди "Тулуза" був зіграний проти Гавр - 05.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Гавр.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Лутон Таун - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Тулуза" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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