Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Карвахаль виводить Реал вперед! Кроос виконує закидання на Дані зі своєї половини поля, той приймає м'яч на куту карного майданчика суперника, виходить на лінію штрафного і б'є в ближній кут і м'яч залітає під саму стійку