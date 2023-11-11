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Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 11 листопада 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
27'
Валенсія
Валенсия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
3' Данiель Карвахаль
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
28%
Валенсія
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Valencia CF when Real Madrid is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Valencia CF is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 22 times, there have been 7 draws while Valencia CF have won 4 times. The goal difference is 69-33 in favour of Real Madrid.
  • During the last 68 meetings, Real Madrid have won 38 times, there have been 15 draws while Valencia CF have won 15 times. The goal difference is 134-84 in favour of Real Madrid.
  • Valencia CF's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season's matches: 2-0 (Real Madrid at home) and 1-0 (Valencia CF at home).
  • In LaLiga, Real Madrid have 4 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Valencia CF scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid haven't lost in their last 9 games.
  • Real Madrid have won 5 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Valencia CF haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Valencia CF in their last 17 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 2 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 4-1-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 10 goals. Hugo Duro has scored 5 times for Valencia CF.
  • Antonio Rudiger has more yellow cards (5) than any other player at Real Madrid. Mouctar Diakhaby has collected 4 for Valencia CF.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 36% of their matches, Valencia CF in 30% of their matches.
  • Real Madrid wins 36% of halftimes, Valencia CF wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Valencia CF.
  • On their last meeting Valencia CF won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Valencia CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Valencia CF won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.8 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Valencia CF is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.1 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Valencia CF have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
14
Перемог
26
Ігор
5
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Валенсія
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Брага 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Реал Н
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 17:15 Валенсія 1 - 0 Завершено Гранада В
Кубок Іспанії 2023/2024
02.11.2023 - 21:00 Логроньєс 0 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 19:30 Атлетік 2 - 2 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.10.2023 - 22:00 Валенсія 2 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 19:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Валенсія Н
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Головні події
ГООЛ! Данiель Карвахаль
3'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
28%
Валенсія
31%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
4
Давід Алаба
6
Nacho
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
21
Diaz, Brahim
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
25
Mamardashvili, Giorgi
12
Correia, Thierry
3
Mosquera, Cristhian
5
Paulista, Gabriel
14
Gaya, Jose
23
Perez, Fran
18
Pepelu
8
Guerra Moreno, Javier
7
Canos, Sergi
16
Lopez Noguerol, Diego
9
Duro, Hugo
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
    3
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
  • 9
    Duro, Hugo
  • 23
    Perez, Fran
    Півзахисник
  • 18
    Pepelu
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 7
    Canos, Sergi
    Форвард
  • 12
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 5
    Paulista, Gabriel
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Рубен Бараха
Статистика матчу
7
Штрафні
1
1
Фоли
7
1
Удари в отвір
2
4
Удари повз
3
Кутові
2
Сейви
1
Блоковано ударів
55%
Володіння м'ячем
45%
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Валенсія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
26'
В атаці "кажани", Дуро виконує передачу у штрафний майданчик, але досить неточно і мадридці вибивають м'яч
24'
Невеличка пауза у грі. Мамардашвілі зазнав пошкодження і голкіперу Валенсії надавалась допомога від медиків команди
22'
Небезпечний момент
Тепер атака господарів і Вінісіус скидає на Родріго, той злету пробиває по м'ячу, але повз ворота
21'
Небезпечний момент
Атака від "кажанів", удар Каноса з-за меж карного майданчику, його удар заблоковано, а потім на добиванні Герра, але після його спроби м'яч полетів повз ворота
20'
Затяжна атака "вершкових", Вальверде виконує закидання з правого флангу, але передача занадто сильна і м'яч переходить на протилежний фланг, там на підбиранні Вінісіус, але після спроби увірватися у карний майданчик суперника Реал втрачає м'яч
17'
Кутовий
Тепер корнер у гостей і після розіграшу господарі зуміли заблокувати передачу та перевести м'яч на аут
16'
Кутовий
Ще один кутовий у Реала, але після розіграшу був удар у ближній кут, невдало і м'яч вийшов за межі поля
16'
Небезпечний момент
Вінісіус вривається у карний майданчик гостей, обіграє двох захисників і пробиває по воротах, після рикошету м'яч виходить на кутовий
15'
Небезпечний момент
Лунін знову рятує Реал! Дуро виводять на побачення з голкіпером, той пробиває, але б'є прямо по центру у Андрія і він зупиняє м'яч
14'
Коррея виконує закидання у штрафний майданчик господарів, Лунін грає на виході та забирає м'яч у руки
13'
Порівняно з першими хвилинами матчу гра трішки заспокоїлася і наразі Валенсія контролює м'яч
10'
Небезпечний момент
Атака Валенсії і Лунін рятує команду від пропущеного голу відбиваючи удар Дуро ногами
9'
Кутовий
Знову корнер у Реала, знову навіс на ближню стійку і гості і цього разу відбиваються
8'
Кутовий
Простріл з кутового на ближню стійку, звідти м'яч вибивають на іще один кутовий
8'
Небезпечний момент
Кроос пробиває зі стандарту, перекидає стінку і м'яч влучає у поперечину! Після цього "кажани" вибили м'яч на кутовий
7'
Ще один штрафний неподалік воріт гостей, тепер правила порушили проти Камавінги
6'
Небезпечний момент
Алаба виконує штрафний, перекидає стінку, але м'яч летить вище воріт
5'
Вінісіус заробив штрафний прямо перед лінією карного майданчику суперника
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Карвахаль виводить Реал вперед! Кроос виконує закидання на Дані зі своєї половини поля, той приймає м'яч на куту карного майданчика суперника, виходить на лінію штрафного і б'є в ближній кут і м'яч залітає під саму стійку
1'
Свисток
Матч розпочато
Судитиме матч арбітр Хосе Санчес Мартінес
Головний тренер Валенсії: Рубен Бараха
На лаві запасних: Гасьоровський, Васкес, Гільямон, Гонсалес, Госальбес, Доменек, Озкачар, Ріверо, Фулькьє, Яремчук
Інфо
Стартовий склад Валенсії (4-4-2): Мамардашвілі - Гая (с), Габріел Пауліста, Москера, Коррея - Канос, Герра, Попелу, Перес - Дуро, Лопес
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Гарсія, Лукас, Модрич, Пас, Піньєйро дель Аламо, Пужоль, Фран, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-1-2): Лунін - Менді, Алаба, Начо (с), Карвахаль - Кроос, Камавінга, Вальверде - Діас - Вінісіус, Родріго
Реал Мадрид на даний момент займає другу сходинку турнірної таблиці поступаючись лідерством українізованій Жироні. Після дванадцяти матчів у "вершкових" дев'ять перемог, дві нічиї та одна поразка. Валенсія наразі розташовується на восьмому місці в іспанській Прімері з вісімнадцяти очками, відставання від зони єврокубків складає чотири бали
Матч пройде у Мадриді на стадіоні "Сантьягу Барнабеу" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Доброго вечора шановні любителі футболу. Вітаємо вас на текстовій трансляції матчу тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Реал - Валенсія
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Анонс матчу Реал - "Валенсія" 11.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Реал у попередньому футбольному матчі 21.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Валенсія" можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Брага - 08.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Предыдущий матч команди "Валенсія" був зіграний проти Гранада - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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