Реал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Валенсія" (Валенсия):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Реал у попередньому футбольному матчі 21.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Брага - 08.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
Предыдущий матч команди "Валенсія" був зіграний проти Гранада - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
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