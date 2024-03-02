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Валенсія - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 березня 2024, 22:00 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
2 - 1
Оновити
58'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
4' Роман Яремчук 27' Duro, Hugo 30' Роман Яремчук 45' Junior, Vinicius
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
30%
Нічия
40%
Реал
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Valencia CF and Real Madrid when Valencia CF is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Valencia CF and Real Madrid is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 11 times, there have been 7 draws while Real Madrid have won 15 times. The goal difference is 61-49 in favour of Real Madrid.
  • During the last 69 meetings, Valencia CF have won 15 times, there have been 15 draws while Real Madrid have won 39 times. The goal difference is 139-85 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-0 (Valencia CF at home) and 2-0 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Valencia CF scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Real Madrid scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid haven't lost in their last 8 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 4 away matches.
  • Valencia CF haven't scored in 3 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 9-3-1.
  • Hugo Duro is Valencia CF's top scorer with 10 goals. Jude Bellingham has scored 16 times for Real Madrid.
  • Diego Lopez Noguerol has assisted the most goals for Valencia CF with 5. Toni Kroos is Real Madrid's biggest assister (7).
  • Mouctar Diakhaby has more yellow cards (5) than any other player at Valencia CF. Antonio Rudiger has collected 7 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Valencia CF wins 1st half in 28% of their matches, Real Madrid in 41% of their matches.
  • Valencia CF wins 28% of halftimes, Real Madrid wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 4 goals.
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Valencia CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • Valencia CF has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Valencia CF scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.4 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and Real Madrid is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and Real Madrid is 1.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Valencia CF scores 1.22 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Валенсія
5
Перемог
27
Ігор
15
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсія 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 15:00 Валенсія 2 - 1 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Атлетік В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
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Головні події
45'
Junior, Vinicius ГООЛ!
ГООЛ! Роман Яремчук
30'
ГООЛ! Duro, Hugo
27'
Роман Яремчук
4'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
30%
Нічия
40%
Реал
30%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
14
Gaya, Jose
3
Mosquera, Cristhian
4
Diakhaby, Mouctar
20
Дімітрі Фулк'є
7
Canos, Sergi
8
Guerra Moreno, Javier
18
Pepelu
23
Perez, Fran
9
Duro, Hugo
17
Роман Яремчук
13
Андрій Лунін
2
Данiель Карвахаль
22
Антоніо Рюдігер
18
Tchouameni, Aurelien
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Duro, Hugo
    27
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
    30 4
  • 7
    Canos, Sergi
    Форвард
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 18
    Pepelu
  • 23
    Perez, Fran
    Півзахисник
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 4
    Diakhaby, Mouctar
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
    45
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Штрафні
14
14
Фоли
4
31%
Володіння м'ячем
69%
1
ЖК
2
Удари в отвір
3
2
Сейви
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
50'
Пепелу вистрілив із стандарту суттєво повз праву воротарську дев'ятку.
49'
Дальній постріл Пепелу з лівого флангу влучив у руку Камавінзі.
47'
Реал активно розпочав гру в другому таймі з контролю м'яча.
46'
Дуро не дотягнувся головою до подачі з лівого флангу від Каноса на ближній стійці.
46'
Сильна злива почалась у Валенсії під час перерви.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Нічого не показав Реал у першому таймі в атаці, але все ж таки хоч раз відповів на два пропущені м'ячі, тож ще не все так погано, як могло б бути. Лунін у голах не винуватий, бо з таким захистом не гріх і пропускати, але й Валенсія помиляється. Вінісіус та Родріго вже встають у чергу "святих мучеників" Местальї після гри.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вінісіус заніс у порожні ворота простріл Карвахаля з правого флангу, який чомусь не забрав у Мамардашвілі.
45+3'
Реал намагається протиснутись через потужний блок у центрі поля.
45+1'
Відмашка від Беллінгема проти Пепелу в центрі поля.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 5 хв.
42'
Кроос із штрафного з лівого флангу, який до цього на собі заробив Вінісіус, закрутив над воротами.
41'
Вальверде низом вистрілив здалеку з правого флангу в протилежний кут, але Мамардашвілі потягнув.
40'
Фол Камавінги проти Пепелу на правому фланзі оборони.
39'
Камавінга закрутив м'яч над воротами ударом із зони перед штрафним, після передачі Менді з лівого флангу.
36'
Легко зупиняють атаки Реала через фланги господарі.
34'
Поштовх у спину від Вінісіуса в центрі поля проти Пепелу. Зараз можна почути багато "расизму" з трибун.
32'
Камавінга заробив на собі фол Герри під час просування правим флангом атаки.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дивовижна помилка Карвахаля під час передачі до правого флангу штрафного подарувала Яремчуку можливість обійти Луніна та вразити порожні ворота!
29'
Перес застопорив контратаку, яку розганяв Яремчук через центральну зону.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фулькьє продавив Вінісіуса на правому фланзі, після чого подав на дальній бік воротарського для Переса, той у дотик перевів у голову Дуро в центрі, а партнер поцілив під праву стійку.
25'
Валенсія знову повернулась до чужої половини.
23'
Падіння на лівому фланзі штрафного від Вінісіуса. Трошки домалював фол Фулькьє.
22'
Реал постійно відповідає виключно виваженим контролем на власній половині.
20'
На лівому фланзі штрафного не зміг приборкати закидання на хід Родріго.
18'
Канос різав передачу до лівого флангу штрафного на Яремчука, але той не повірив.
16'
Утримання м'яча від Валенсії на чужій половині.
14'
Пресингує Валенсія на чужій половині поля.
12'
Тим часом гра відновилась і простріл із правого флангу від Фулькьє дістався в центрі Яремчука, а той невдало пробив із розвороту.
10'
Гая досі не може підвестись на ноги.
8'
Гая отримав пошкодження шиї за підсумком підступного удару Родріго в неігровому епізоді. А потім хтось плаче на весь світ.
6'
Тримається м'яч у Реала в центрі поля. Без просування.
4'
Жовта картка
Несподіваний та необов'язковий підкат Яремчука на лівому фланзі оборони проти Чуамені біля центральної лінії. Нащо?
3'
Беллінгем отримав закидання до лівого флангу штрафного, але Діакабі один-в-один не обіграв.
1'
Реал під тиском трибун тримає м'яч у центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Реал — 5:1.
Інфо
Реал іде першим із 20 перемогами, 5 нічиїми та 1 поразкою — 65 очок.
Інфо
Валенсія йде дев'ятою з 10 перемогами, 6 нічиїми та 9 поразками — 36 очок.
Запасні: Доменек, Ріверо, Коррея, Озкачар, Васкес Алькальде, Гасеровські, Алмейда, Амалла, Гільямон, Гонсалес, Лопес Ногероль, Марі.
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі, Москера, Гая — Перес, Пепелу, Герра, Канос — Яремчук, Дуро.
Запасні: Аррісабалага, Фран Перес, Фернандес, Модрич, Хоселу, Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Діас, Гюлер.
Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус Жуніор.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Месталья (Валенсія, Іспанія) зіграють Валенсія та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Валенсія" - Реал 02.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Валенсія" (Валенсия) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось : 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Реал можна подивитися 02.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

команди "Валенсія" був зіграний проти "Севілья" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "Севілья" - 25.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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