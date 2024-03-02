Валенсія - Реал онлайн трансляція матчу

Нічого не показав Реал у першому таймі в атаці, але все ж таки хоч раз відповів на два пропущені м'ячі, тож ще не все так погано, як могло б бути. Лунін у голах не винуватий, бо з таким захистом не гріх і пропускати, але й Валенсія помиляється. Вінісіус та Родріго вже встають у чергу "святих мучеників" Местальї після гри.