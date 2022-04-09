Шеффілд Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

Шеффілд Юнайтед сьогодні то якась безодня. Нічого в атаці, діри в захисті, тому навіть пасивний попереду Борнмут його просто знищує. Забарний у порядку, бо в нього був тільки один момент, коли потрібно було хоч щось зробити. А в атаці "вишень" квітне Таверньє, тож і там усе добре.