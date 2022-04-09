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Шеффілд Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 листопада 2023, 17:00 - Брэмолл Лейн
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
0 - 2
Оновити
перерыв
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
12' Tavernier, Marcus 22' Олівер Норвуд 45' Kluivert, Justin
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
29%
Нічия
34%
Борнмут
37%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Sheffield United have won 5 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 14-8 in favour of Sheffield United.
  • In Premier League, AFC Bournemouth have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Sheffield United scores 40% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 36% of their goals between the minutes 16-30?
  • AFC Bournemouth have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, Sheffield United have not lost to AFC Bournemouth in their last 4 encounters.
  • Sheffield United haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth's away record this season: 0-1-4.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Sheffield United wins 1st half in 26% of their matches, AFC Bournemouth in 20% of their matches.
  • Sheffield United wins 26% of halftimes, AFC Bournemouth wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Sheffield United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Sheffield United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Sheffield United.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Sheffield United have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sheffield United won 2, AFC Bournemouth won 1, 2 draws.
  • Sheffield United scores 1 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.8 goals against Sheffield United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sheffield United and AFC Bournemouth is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sheffield United and AFC Bournemouth is 0.6.
  • Sheffield United scores 1.52 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 0.9 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Шеффілд Юнайтед
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
09.04.2022 - 14:45 Шеффілд Юнайтед 0 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
09.02.2020 - 16:15 Шеффілд Юнайтед 2 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
10.08.2019 - 17:45 Борнмут 1 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
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Головні події
45'
Kluivert, Justin ГООЛ!
Олівер Норвуд
22'
12'
Tavernier, Marcus ГООЛ!
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
29%
Нічия
34%
Борнмут
37%
Склади команд
18
Foderingham, Wes
5
Trusty, Auston
19
Robinson, Jack
2
Baldock, George
14
Thomas, Luke
16
Олівер Норвуд
21
de Souza Costa, Vinicius
20
Bogle, Jayden
8
Hamer, Gustavo
28
McAtee, James
10
Archer, Cameron
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
5
Kelly, Lloyd
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 10
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 28
    McAtee, James
    Півзахисник
  • 14
    Thomas, Luke
    Захисник
  • 16
    Олівер Норвуд
    Півзахисник
    22
  • 21
    de Souza Costa, Vinicius
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 2
    Baldock, George
    Захисник
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    45
  • 16
    Tavernier, Marcus
    12
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хекингботтом, Пол
  • Андони Ираола
Статистика матчу
6
Штрафні
6
4
Фоли
6
36%
Володіння м'ячем
64%
2
Офсайди
Удари в отвір
7
5
Сейви
1
ЖК
1
Удари повз
4
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Трансляція
Шеффілд Юнайтед сьогодні то якась безодня. Нічого в атаці, діри в захисті, тому навіть пасивний попереду Борнмут його просто знищує. Забарний у порядку, бо в нього був тільки один момент, коли потрібно було хоч щось зробити. А в атаці "вишень" квітне Таверньє, тож і там усе добре.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фодерінгем просто подарував м'яч на лівому фланзі оборони Таверньє, який його обікрав за межами штрафного та пробив у порожні з гострого кута.
45+3'
Забарний прочитав передачу в дотик собі за спину на хід Арчеру.
45+1'
Небезпечний момент
Семеньйо завершив ривок лівим флангом атаки прострілом у центр штрафного на Таверньє, який у дотик запустив м'яч на трибуни.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 3 хв.
42'
Є багато помилок у Борнмута в атаці, що трохи непокоїть, бо слідом відбуваються контрнаступи суперників.
40'
Шеффілд почав більше грати з м'ячем у ногах, але Борнмут це контролює.
37'
Клюйверт протягнув м'яч лівим флангом атаки, але на завершення просто подарував його суперникам.
35'
Відбувся перший удар від господарів, але здалеку Норвуд поцілив значно повз ворота.
32'
Шеффілду вдалось відвести гру подалі від власного штрафного, але про атаки досі не йдеться.
30'
Інфо
8 ударів за Борнмутом і 0 — за суперниками.
29'
Майже півгодини позаду, а рух і досі односторонній.
27'
Соланке не пустили до м'яча на ближній стійці під час прострілу Келлі з лівого флангу.
25'
Зовсім нічого немає в атаці в господарів, тож трибуни починають гудіти.
22'
Жовта картка
Норвуда попередили за розмови.
21'
Соланке на ближній замикав простріл із лівого флангу, але в дотик не поцілив у площину воріт.
19'
На Клюйверта до лівого флангу штрафного поміж ніг пропустив передачу Таверньє, але партнер пробив із гострого кута невдало.
16'
Таверньє гратиме далі, хоча Брукс уже готовий виходити на заміну.
14'
Пошкодження в Таверньє в гольовому епізоді виникло.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Затяжна атака гостей завершилась ударом Таверньє в ближній кут із передачі від Семеньйо на завершення зміщення з правого флангу.
9'
Борнмут не виходить із контролем м'яча з чужої половини.
7'
Динаміка в нашій грі відсутні, Команди очікують на перший крок одна від одної.
5'
Борнмут намагається захопити ініціативу на чужій половині поля.
3'
Таверньє розвернувся з передачею на лівому фланзі атаки, після чого його збив Болдок.
1'
Довгими передачами намагаються грати команди на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Борнмут іде шістнадцятим з 2 перемогою, 3 нічиїми та 7 поразками — 9 очок.
Інфо
Шеффілд Юнайтед іде третім із кінця з 1 перемогою, 2 нічиїми та 9 поразками — 5 очок.
Запасні: Траверс, Керкез, Мефам, Брукс, Ротвелл, Біллінг, Уаттара, Сіністерра, Мур.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке.
Запасні: Девіс, Лав, Ахмедгоджич, Флек, Осборн, Бен Сліман, Макберні, Траоре, Осула.
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Болдок, Робінсон, Трасті — Богл, Вінісіус, Норвуд, Томас — Макейті, Гамер — Арчер.
Інфо
Стали известны стартовые составы:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Бреммол Лейн (Шеффілд, Англія) зіграють Шеффілд Юнайтед та Борнмут.
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Анонс матчу Шеффілд Юнайтед - "Борнмут" 25.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Брэмолл Лейн.

Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 09.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хекингботтом, Пол и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Борнмут" можна подивитися 25.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффілд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Пол Хекінґботтом

Предыдущий матч команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Ньюкасл" - 11.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу Шеффілд Юнайтед - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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