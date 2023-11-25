Борнмут - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Свисток

Перший тайм закінчується ударом Макберні головою після подачі з корнера - Нето спокійно ловить. У відповідь "вишеньки" розігнали контратаку, Керкес пробив, але Грбіч впорався. Є проблеми у "Борнмута". "Шеффілд" точно не був найкращою командою на полі в першому таймі, але свій один шанс гості реалізували, а господарі купу своїх - ні.