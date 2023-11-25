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Борнмут - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 березня 2024, 17:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
1 - 2
Оновити
72'
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
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Хід матчу
10' Kerkez, Milos 15' Smith, Adam 27' Hamer, Gustavo 36' Hamer, Gustavo
46' Kerkez, Milos Вийшов: Ouattara, Dango 46' Davies, Tom Вийшов: de Souza Costa, Vinicius 61' Олівер Макберні 62' Tavernier, Marcus Вийшов: Sinisterra, Luis 62' Kluivert, Justin Вийшов: Unal, Enes
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
32%
Шеффілд Юнайтед
36%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 2 draws while Sheffield United have won 5 times. The goal difference is 15-11 in favour of Sheffield United.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 22% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Sheffield United scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • AFC Bournemouth haven't won in their last 6 games.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Sheffield United haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Sheffield United's away record this season: 1-2-10.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 4. Gustavo Hamer is Sheffield United's biggest assister (3).
  • Marcos Senesi has more yellow cards (8) than any other player at AFC Bournemouth. Anel Ahmedhodzic has collected 8 for Sheffield United.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Sheffield United in 14% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Sheffield United wins 14%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Sheffield United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Sheffield United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • Sheffield United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Sheffield United won 1, 2 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.4 goals in a match against Sheffield United and Sheffield United scores 1 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Sheffield United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Sheffield United is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.35 goals when playing at home and Sheffield United scores 1 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Sheffield United.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Sheffield United has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Sheffield United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Sheffield United have lost 3 matches in a row.
  • Sheffield United have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
09.04.2022 - 14:45 Шеффілд Юнайтед 0 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
09.02.2020 - 16:15 Шеффілд Юнайтед 2 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 3 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Астон Вілла П
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Новини команд
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Головні події
Tavernier, Marcus
Вийшов: Sinisterra, Luis
62'
Kluivert, Justin
Вийшов: Unal, Enes
62'
61'
Олівер Макберні
Kerkez, Milos
Вийшов: Ouattara, Dango
46'
46'
Davies, Tom
Вийшов: de Souza Costa, Vinicius
36'
Hamer, Gustavo
27'
Hamer, Gustavo ГООЛ!
Smith, Adam
15'
Kerkez, Milos
10'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
32%
Шеффілд Юнайтед
36%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
6
Mepham, Chris
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
13
Grbic, Ivo
2
Baldock, George
19
Robinson, Jack
5
Trusty, Auston
20
Bogle, Jayden
24
Arblaster, Ollie
22
Davies, Tom
8
Hamer, Gustavo
23
Osborn, Ben
11
Brereton, Ben
9
Олівер Макберні
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
    62
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    62
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
    46 10
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
    15
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 11
    Brereton, Ben
    Форвард
  • 9
    Олівер Макберні
    Форвард
    61
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 24
    Arblaster, Ollie
    Півзахисник
  • 22
    Davies, Tom
    Півзахисник
    46
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
    36 27
  • 23
    Osborn, Ben
    Півзахисник
  • 2
    Baldock, George
    Захисник
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 13
    Grbic, Ivo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Крис Уайлдер
Статистика матчу
10
Штрафні
9
8
Фоли
10
2
ЖК
2
6
Удари в отвір
7
5
Блоковано ударів
2
6
Сейви
6
69%
Володіння м'ячем
31%
4
Удари повз
1
4
Кутові
2
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - Шеффілд Юнайтед
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
64'
Гоооол!!!
ЩЕ ОДИН ГОЛ ЗАБИВАЄ "ШЕФФІЛД"! 0:2, це заявка на перемогу, аутсайдера, останньої команди чемпіонату, над середняком. У метушні після кутового м'яч таки перетнув лінію, Нето парирував снаряд уже після голу Робінсона.
62'
Заміна
Таверньє і Клюйверт пішли, Сіністерра й Унал з'явилися.
60'
Таверньє вішає на Соланке - Грбич виходить і забирає м'яч.
57'
Макберні б'є на виконання з лінії штрафного. Дуже неточно, вище воріт. "Клинки" вертикально доставили м'яч до штрафного "Борнмута", мінімум передач знадобився. Так вони гратимуть до свистка.
53'
"Шеффілд Юнайтед" намагається притримати по можливості м'яч. Надовго "клинків" не вистачає, "вишеньки" йдуть в активний пресинг. Багато боротьби, дуелей, динаміки, але поки господарі натикаються на стіну і небезпечних моментів ми не бачимо.
50'
Крісті б'є після скидки з лінії штрафного - на трибунах дуже раді м'ячу.
48'
Насідає "Борнмут" на ворота "клинків". Утім, так було весь перший тайм. А рахунок на табло ми бачимо.
45'
Заміна
Ваттара вийшов у господарів замість Керкеса, а Віні Соуза у гостей - замість Девіса.
45'
Свисток
Повертаємося на "Дін Корт", другий тайм.
45+4'
Свисток
Перший тайм закінчується ударом Макберні головою після подачі з корнера - Нето спокійно ловить. У відповідь "вишеньки" розігнали контратаку, Керкес пробив, але Грбіч впорався. Є проблеми у "Борнмута". "Шеффілд" точно не був найкращою командою на полі в першому таймі, але свій один шанс гості реалізували, а господарі купу своїх - ні.
45+1'
4 хвилини Тейлор накинув.
42'
Причому, Соланке "клинки" відрізали. Домінік поки бігає сам по собі.
38'
Небезпечний момент
Грбіч! Тягне удар Семеньо головою з лінії воротарського, хороша подача пішла ну Антуана з лівого флангу.
36'
Жовта картка
Густаво Хамер збиває Сміта на фланзі, поклав суперника на стегно й отримав жовту.
34'
"Борнмут" застрягає в позиційних атаках, наступи тонуть на підході до штрафного, при спробі загострити.
31'
Крісті накрутив захисників гостей і пробив із гострого кута - повз касу.
28'
Гоооол!!!
І відскоків гостям достатньо! Провал в обороні господарів: Хамер зачепився ще в центрі, Макберні протягнув, Нето парирував удар Богла, але Хамер, який набіг, розстріляв голкіпера. Помилилися всі по ланцюжку, Забарний теж не встиг.
25'
Удар Семеньо з меж штрафного майданчика, дуже щільний і сильний - Грбич витягнувся в струнку і врятував.
22'
Продовжує атакувати "Борнмут", але поки що без дивідендів. "Шеффілд" задовольняється відскоками.
17'
Знову цікаво розігрує стандарт "Борнмут". Семеньо набіг на подачу з кутового другим темпом і пробив зльоту над воротами!
14'
Незабитий пенальті
Нічого собі! Поїхала опорна нога у Соланке, він не реалізував 11-метровий і послав м'яч на трибуни.
12'
Небезпечний момент
Оригінально виконав "Борнмут" штрафний і заробив пенальті! Пішла не подача, а м'яка передача на Соланке, Домініка збивають у штрафному "Шеффілда".
10'
Керкес жорстко зустрів суперника, але обійшлося без жовтої для колеги Забарного.
9'
Таверньє не влучає по м'ячу після прострілу Клюйверта.
6'
"Шеффілд" намагається зачепитися за м'яч, поки це схоже більше на метання в центральному колі.
3'
Ух, Бреретон Діас б'є після передачі Густаво Хамера, Забарний не встиг накрити постріл - Нето на місці.
2'
Забарний пасує назад на голкіпера. М'яч у "вишеньок".
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Шеффілд Юнайтед": 13. Грбіч, 2. Болдок, 5. Трасті, 8. Хамер, 9. Макберні, 11. Бреретон Діас, 19. Робінсон (к), 20. Богл, 22. Девіс, 23. Осборн, 24. Арбластер
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 3. Керкес, 4. Кук, 6. Мефам, 9. Соланке, 10. Крісті, 15. Сміт, 16. Таверньє, 19. Клюйверт, 24. Семеньо, 27. Забарний
Інфо
Добрий день, пані та панове! 13-та команда Англійської Прем'єр-ліги приймає останній колектив першості!
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Анонс матчу "Борнмут" - Шеффілд Юнайтед 09.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Крис Уайлдер розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Шеффілд Юнайтед можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Шеффілд Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти "Бернлі" - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Арсенал - 04.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Шеффілд Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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