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Брентфорд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 листопада 2023, 19:30 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
24'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
35%
Арсенал
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 4 times. The goal difference is 10-5 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 0-3 (Brentford FC at home) and 1-1 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Arsenal FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brentford FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 6 goals. Eddie Nketiah has scored 5 times for Arsenal FC.
  • Aaron Hickey has more yellow cards (5) than any other player at Brentford FC. Kai Havertz has collected 4 for Arsenal FC.
  • Brentford FC wins 1st half in 34% of their matches, Arsenal FC in 43% of their matches.
  • Brentford FC wins 34% of halftimes, Arsenal FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 53% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brentford FC.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 4 Premier League games against Arsenal FC.
  • Brentford FC scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 0.8.
  • Brentford FC scores 1.48 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.77 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Арсенал
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Бернлі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
35%
Арсенал
33%
Склади команд
1
Flekken, Mark
27
Janelt, Vitaly
5
Pinnock, Ethan
16
Бенжамін Ангуа
20
Ajer, Kristoffer
33
Yarmoliuk, Yehor
6
Norgaard, Christian
15
Onyeka, Frank
11
Wissa, Yoane
14
Ghoddos, Saman
19
Mbeumo, Bryan
1
Ramsdale, Aaron
18
Tomiyasu, Takehiro
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
7
Saka, Bukayo
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
9
Jesus, Gabriel
19
Trossard, Leandro
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 14
    Ghoddos, Saman
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 33
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Штрафні
6
5
Фоли
1
Удари повз
2
49%
Володіння м'ячем
51%
Кутові
2
1
Офсайди
1
1
Блоковано ударів
Трансляція
13'
Небезпечний момент
Мбемо прострілив у штрафну, але м'яч від захисників гостей полетів в аут.
10'
Кутовий
Подачу з кутового від Сака перервав Флеккен, а на підбиранні Троссар пробив з метрів 25 по горобцях.
8'
Офсайд
Після відбору м'яча Зінченко відразу віддав пас вперед на Жезуса, але той заліз в офсайд.
6'
Тут Едегор непогано закидав на хід Сака, але Мі вчасно перехопив цей пас.
5'
Едегор подав зі стандарту на Мартінеллі - той головою пробив дуже невдало.
3'
Ярмолюк підхопив м'яч на фланзі, після чого подав у штрафну - Габріель вибив.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Брентфорд іде на 11 місці АПЛ, у той час як Арсенал посідає третю позицію.
Інфо
Вперше у своїй кар'єрі Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі на матч АПЛ. До цього він провів у чемпіонаті чотири поєдинки.
Арсенал: Рамсдейл - Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко - Сака, Райс, Едегор - Жезус, Троссард, Мартінеллі.
Брентфорд: Флеккен - Аєр, Мі, Піннок, Янельт - Оньєка, Норгорд, Ярмолюк - Мбемо, Годдос, Вісса.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
І сьогодні ці два українці вийдуть у стартовому складі!
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 13 туру АПЛ, у якому зустрінуться дві команди українців Брентфорд та Арсенал.
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Анонс матчу Брентфорд - Арсенал 25.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал можна подивитися 25.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Бернлі" - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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