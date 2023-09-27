Брентфорд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - Арсенал 25.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 25.11.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Бернлі" - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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