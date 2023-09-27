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Брентфорд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 27 вересня 2023, 21:45 . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Даррен Бонд
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
2'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
31%
Арсенал
38%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 9-5 in favour of Arsenal FC.
  • Brentford FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 10 games.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 33% of their matches, Arsenal FC in 43% of their matches.
  • Brentford FC wins 33% of halftimes, Arsenal FC wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 43% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Brentford FC scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.8 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 1.
  • Brentford FC scores 1.35 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Brentford FC have played 5 home matches in a row without winning.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Ньюпорт Каунті 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
31%
Арсенал
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Flekken, Mark
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 2
    Hickey, Aaron
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 4
    White, Ben
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 10
    Smith-Rowe, Emile
    Форвард
  • 24
    Nelson, Reiss
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 71
    Junior, Charles Kwame Sagoe
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Брентфорд - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
3'
На початку зустрічі йде боротьба за ініціативу. Більше контролюють м'яч гості.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк залишилися у запасі.
Інфо
"Арсенал" (склад): Ремсдейл - Вайт, Габріел, Гаверц, Жоржинью, Нелсон, Ківьор, Нкетіа, Сего, Томіясу, Сміт-Роу
Інфо
"Брентфорд" (склад): Флеккен - Вісса, Занка, Колінз, Мбемо, Норгорд, Оньєка, Піннок, Расмуссен, Янельт, Хікі
Сьогодні на "Брентфорд Ком'юніті" пройде матч 3-го раунду Кубка Ліги Англії, в якому "Брентфорд" зустрінеться з "Арсеналом". Старт поєдинку заплановано на 21:45.
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Останні матчі
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Анонс матчу Брентфорд - Арсенал 27.09.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.09.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 11.02.2023 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал можна подивитися 27.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти Евертон - 23.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 24.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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