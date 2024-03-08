Арсенал - Брентфорд онлайн трансляція матчу

між командою Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):
між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
команди Арсенал був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 04.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
команди Брентфорд був зіграний проти "Челсі" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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