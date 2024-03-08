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Арсенал - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 березня 2024, 19:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 1
Оновити
перерыв
Брентфорд
Брентфорд
Хід матчу
4' Onyeka, Frank 10' Magalhaes, Gabriel 19' Rice, Declan 21' Zanka 35' Norgaard, Christian Вийшов: Jensen, Mathias 45' Havertz, Kai 45' Wissa, Yoane
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
32%
Брентфорд
30%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Arsenal FC have won 5 times, there have been 1 draws while Brentford FC have won 1 times. The goal difference is 11-5 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Arsenal FC at home) and 0-3 (Brentford FC at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • In Premier League, Arsenal FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brentford FC scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC have won 3 home matches in a row.
  • Brentford FC haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Brentford FC in their last 3 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 10-2-1.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 13 goals. Bryan Mbeumo has scored 7 times for Brentford FC.
  • Kai Havertz has more yellow cards (6) than any other player at Arsenal FC. Christian Norgaard has collected 8 for Brentford FC.
  • A year ago, Brentford FC were number 8 in the table with 41 points. Now they are number 15 with 26 points.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, Brentford FC in 27% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, Brentford FC wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brentford FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Brentford FC won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 0.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Brentford FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Brentford FC is 0.6.
  • Arsenal FC scores 2.67 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.31 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Бернлі 0 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Брентфорд В
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Головні події
Havertz, Kai
45'
45'
Wissa, Yoane ГООЛ!
35'
Norgaard, Christian
Вийшов: Jensen, Mathias
21'
Zanka
ГООЛ! Rice, Declan
19'
Magalhaes, Gabriel
10'
4'
Onyeka, Frank
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
32%
Брентфорд
30%
Склади команд
1
Ramsdale, Aaron
15
Kiwior, Jakub
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
20
Жоржиньйо
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
1
Flekken, Mark
13
Zanka
20
Ajer, Kristoffer
22
Collins, Nathan
30
Roerslev Rasmussen, Mads
15
Onyeka, Frank
6
Norgaard, Christian
27
Janelt, Vitaly
23
Lewis-Potter, Keane
17
Айван Тоні
11
Wissa, Yoane
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
    19
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    10
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
    4
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
    35
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 13
    Zanka
    Захисник
    21
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Томас Франк
Статистика матчу
2
ЖК
2
72%
Володіння м'ячем
28%
4
Удари повз
1
3
Штрафні
6
2
Кутові
1
5
Фоли
2
4
Удари в отвір
2
1
Офсайди
1
1
Сейви
3
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рамсдейл забарився із вибиванням м'яча за межі воротарського й був атакований піідкатом Вісса, у якого влучив м'ячем, а відскок пішов у ворота.
45+2'
Жовта картка
Гаверц грубо зіграв проти Аєра на правому фланзі атаки в боротьбі в повітрі.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
44'
Райс із лівого флангу виконав подачу над воротами.
40'
Небезпечний момент
Флеккен спокійно розібрався з дальнім ударом Троссара під ліву стійку із зони перед штрафним.
37'
Просто в Саліба перед собою спрямував удар із лівого флангу штрафного Роерслев.
35'
Офсайд
Жоржиньйо запустив закидання з центрального кола на лівий фланг штрафного в офсайд для Гаверца.
34'
Заміна
Замість травмованого Нергора вийшов Єнсена.
33'
Коллінз над штрафним зняв подачу з правого флангу від Вайта.
31'
Фол від Янельта на лівому фланзі атаки проти Габірела.
29'
Пошкодження в Янельта під час боротьби перед власним штрафним.
26'
Арсенал відмовляється віддавати м'яч суперникам. Односторонній рух.
24'
Небезпечний момент
Сака на правому фланзі штрафного зіграв у короткий пас на Едегора, а той покотив далі в центр на Гаверца, який низом пробив до рук воротаря.
21'
Жовта картка
Грубим фолом Занка на правому фланзі оборони зупинив Троссара.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вайт подачею з правого флангу знайшов голову Райса поміж захисниками в центрі штрафного, а той пробив у дальній кут.
18'
Упав Едегор у боротьбі в центрі штрафного, але арбітри фолу не побачили.
16'
Троссар побіг до чужого штрафного під вкидання Рамсдейла рукою, проте розвернувся й загубив момент.
14'
Помітно пожвавились у атаках гості.
12'
Офсайд
Уже з офсайду робив подачу з лівого флангу штрафного з відскоку Янельт.
10'
Жовта картка
Габріел біля лівого кута штрафного програв боротьбу в повітрі Вісса, після чого смикнув суперника за футболку.
9'
Проти Поттера порушив правила Сака на правому фланзі атаки.
6'
У позиційній атаці перед чужим штрафним розігрує м'яч Арсенал.
4'
Жовта картка
Троссар виходив до лівого флангу контратаки, але отримав підкату ноги Оньєкі.
2'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу Райс закрутив до воротарського, де Ківьор до м'яча так і не дотягнувся.
1'
Арсенал атакує на старті другого тайму.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Арсенал — 1:0.
Інфо
Брентфорд іде п'ятнадцятим із 7 перемогами, 5 нічиїми та 15 поразками — 26 очок.
Інфо
Арсенал іде третім із 19 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 61 очко.
Запасні: Стракоша, Джи Су Кім, Артур, Єнсен, Дамсгор, Баптіст, Ярмолюк, Мопе, Годдос.
Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Оньєка, Нергор, Янельт, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса.
Запасні: Гейн, Суареш, Зінченко, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Жезус, Нкетіа, Нельсон.
Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Троссар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роберт Джонс (Честер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонські Арсенал та Брентфорд.
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Анонс матчу Арсенал - Брентфорд 09.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Брентфорд можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 04.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

команди Брентфорд був зіграний проти "Челсі" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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