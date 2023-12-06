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Астон Вілла - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 грудня 2023, 22:15 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
30%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester City when Aston Villa is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 4 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 37-22 in favour of Manchester City.
  • During the last 50 meetings, Aston Villa have won 6 times, there have been 11 draws while Manchester City have won 33 times. The goal difference is 106-43 in favour of Manchester City.
  • Aston Villa's last home win against Manchester City was in 2013.
  • Last season's matches: 1-1 (Aston Villa at home) and 3-1 (Manchester City at home).
  • In Premier League, Aston Villa have 6 successive home wins.
  • Did you know that Aston Villa scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Aston Villa have a winning streak of 4 matches.
  • Aston Villa have won 7 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in their last 8 games.
  • Aston Villa haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa's home record this season: 6-0-0.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 8 goals. Erling Haaland has scored 14 times for Manchester City.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 6. Jeremy Doku is Manchester City's biggest assister (5).
  • Boubacar Kamara has more yellow cards (5) than any other player at Aston Villa. Rodri has collected 4 for Manchester City.
  • A year ago, Aston Villa were number 11 in the table with 15 points. Now they are number 4 with 28 points.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 45% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Aston Villa wins 45% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Manchester City.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 0, Manchester City won 4, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Aston Villa scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Manchester City is 1.8.
  • Aston Villa scores 2.21 goals when playing at home and Manchester City scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa haven't lost in their last 5 games.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Aston Villa.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
1
Перемог
18
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Ліга конференцій 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Легія В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга конференцій 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено АЗ В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Янг Бойз В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
30%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
43%
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол - Льюїс, Стоунс - Фоден, Сілва, Альварес - Голанд.
Астон Вілла: Е. Мартінес - Конса, Карлос, П. Торрес, Дінь - Бейлі, Тілеманс, Луїз, Макгінн - Камара, Воткінс.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 15 туру АПЛ між Астон Віллою та Манчестер Сіті.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Бейтар Бейтар 1 Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Хапоель Хапоель 1 Бней Сахнин Бней Сахнин 2 Завершено 19:30 - Сьогодні St. Gallen St. Gallen 4 Івердон Івердон 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Байєр Байєр 3 Падерборн Падерборн 1 Завершено 22:15 - Вчора Лутон Таун Лутон Таун 3 Арсенал Арсенал 4

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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 06.12.2023
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 12.02.2023 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 06.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Борнмут" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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