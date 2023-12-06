Астон Вілла - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" 06.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 06.12.2023

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 12.02.2023 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Прошедший матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Борнмут" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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