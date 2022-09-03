Астон Вілла - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Астон Вілла у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Джеррард, Стивен и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард
Предыдущий поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Арсенал - 31.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 31.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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