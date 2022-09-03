  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Астон Вілла - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Астон Вілла - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 вересня 2022, 19:30 - Вилла Парк
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
0 - 1
Оновити
64'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
26' Cash, Matty 27' Cash, Matty Вийшов: Young, Ashley
50' Haaland, Erling
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
34%
Нічия
34%
Манчестер Сіті
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester City when Aston Villa is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester City is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 4 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 36-21 in favour of Manchester City.
  • During the last 48 meetings, Aston Villa have won 6 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 32 times. The goal difference is 102-41 in favour of Manchester City.
  • Aston Villa's last home win against Manchester City was in 2013.
  • Last season Manchester City won both games against Aston Villa (3-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Manchester City scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester City have lost none of their last 5 away matches.
  • Aston Villa haven't won any of their last 9 games against Manchester City.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 2. Phil Foden is Manchester City's biggest assister (4).
  • Danny Ings has more yellow cards (2) than any other player at Aston Villa. Joao Cancelo has collected 2 for Manchester City.
  • A year ago, Manchester City were number 5 in the table with 9 points. Now they are number 1 with 10 points.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 25% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Aston Villa wins 25% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Aston Villa.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Aston Villa scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Manchester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Manchester City is 1.8.
  • Aston Villa scores 1.48 goals when playing at home and Manchester City scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • A year ago, Aston Villa were number 10 in the table with 7 points. Now they are number 19 with 3 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
1
Перемог
16
Ігор
14
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.01.2021 - 20:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Болтон 1 - 4 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон В
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Показати більше
Головні події
50'
Haaland, Erling ГООЛ!
Cash, Matty
Вийшов: Young, Ashley
27'
Cash, Matty
26'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
34%
Нічия
34%
Манчестер Сіті
31%
Склади команд
1
Martinez, Emiliano
27
Люка Дінь
5
Mings, Tyrone
4
Konsa, Ezri
2
Cash, Matty
7
McGinn, John
44
Kamara, Boubacar
41
Ramsey, Jacob
6
Luiz, Douglas
31
Леон Бейлі
11
Watkins, Ollie
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
3
Рубен Діаш
7
Cancelo, Joao
8
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 27
    Люка Дінь
    Захисник
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
    27 26
  • 1
    Martinez, Emiliano
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    50
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 7
    Cancelo, Joao
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Джеррард, Стивен
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
29%
Володіння м'ячем
71%
Удари повз
2
4
Штрафні
5
1
Кутові
3
2
Фоли
3
1
ЖК
1
Блоковано ударів
2
3
Офсайди
1
Удари в отвір
1
Трансляція
61'
Не пропустили захисники повз себе Стоунза з м'ячем, коли той зачепився за подачу з правого флангу.
59'
Небезпечний момент
Бейлі перед чужим штрафним забрав відскок від перехопленої Едерсоном подачі з правого флангу, після чого пробив повз дальню стійку!
58'
Небезпечний момент
Воткінс під час контратаки запустив Ремзі передачею на хід на лівий фланг штрафного, але Едерсон без фолу стрибнув тому в ноги!
55'
Стоунз не випустив Воткінса під передачу до лівого флангу контратаки, заробивши на собі фол.
52'
Сіті продовжує тримати м'яч у себе.
50'
Гоооол!!!
ГОЛ! Феноменальну подачу від де Брюйне з правого флангу на дальній стійці над голкіпером замкнув Голанд!
48'
М'яч не витримав напругу гри.
47'
Бейлі випустив м'яч за лицьову під час просування правим флангом атаки.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Не було голів у першому таймі, як і пострілів у площину воріт ізбоку обидвох команди. Команда Гвардіоли контролює гру, суперники втрачають ключових футболістів, але від того мало що змінюється.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
42'
Сіті завершує тайм у пресингу на чужій половині.
40'
Голанд на Конса лагідно шепочуть один одному неприємні речі на вушко.
38'
Кутовий
Фолом Конси проти Едерсона завершилась подача з кутового на правому фланзі.
37'
Небезпечний момент
Астон Вілла вискочила в першу контратаку, яку з лівого флангу штрафного завершував пострілом у дальній кут Воткінс, але підкат Стоунза все ж таки накрив удар.
35'
Канселу зрештою прострілив із лівого флангу, проте у воротарському м'яч забрав голкіпер.
34'
Канселу похитав Янга біля лівого кута штрафного, проте подачею влучив у сеперника.
32'
Сіті пресингує, проте це не схоже на тотальну перевагу команди Гвардіоли.
30'
Мартінес на дальньому виході перехопив пас Канселу шведою з глибини лівого флангу на Голанда.
29'
Родрі примудрився порвати футболку Ремзі в центрі поля, а рефері цього навіть не побачив.
27'
Заміна
Янг вийшов на поле замість Кеша.
26'
Кеша будуть змінювати, і це буде Янг.
24'
Задня поверхня стегна в Кеша.
23'
Пошкодження на рівному місці отримав Кеш.
21'
Кутовий
Вокер не зміг піймати м'яч на ногу, замикаючи на дальньому боці штрафного подачу кутового з лівого флангу від де Брюйне.
20'
Дальній постріл Канселу в тій самій атаці перевели на кутовий захисники.
19'
Просування Фодена лівим флангом атаки зупинили біля лицьової.
18'
Сіті продовжує тиснути на чужій половині поля.
16'
Фол від Родрі на правому фланзі на власній половині поля проти Воткінса.
14'
Небезпечний момент
Гюндоган не встиг у центрі штрафного відгукнутись на передачу де Брюйне з правого флангу.
13'
Вілла наразі тримає м'яч на власній половині поля.
11'
Гюндоган із лівого флангу штрафного скидав на Фодена, але захисники прочитали цей пас.
9'
Небезпечний момент
Де Брюйне з центральної зони завершив контратаку дальнім пострілом повз ліву стійку.
8'
Гюндоган на лівому фланзі штрафного не зачепився за передачу Вокера з глибини правого флангу.
6'
Канселу перехопив пас Кеша з глибини правого флангу атаки до штрафного.
4'
Небезпечний момент
Вокер отримав передачу на правий фланг штрафного від Гюндогана з центральної зони, але вирішив пробити над воротами з гострого кута, замість прострілу на порожні для Голанда чи Бернарду.
2'
Вілла обирає високий блок із власного боку, тож гра виходить динамічною.
1'
Сіті одразу намагається зачепитись на чужій половину.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У Манчестер Сіті 4 перемоги на 1 нічия в п'яти перших матчах — третя сходинка, а Астон Вілла перемогла лише одного разу та програла в чотирьох зустрічах, тому йде передостанньою.
Запасні: Ортега, Льюїс, Аке, Вілсон-Есбранд, Гріліш, Гомес, Палмер, Альварес, Марез.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу — Гюндоган, Родріго — Б. Сілва, де Брюйне, Фоден — Холанд.
Запасні: Ольсен, Чемберс, Аугустінссон, Янг, Беднарек, Буендія, Коутінью, Інгз, Арчер.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Ремзі, Камара, Макгінн — Дуглас Луїс — Воткінс, Бейлі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:30 - Сьогодні Lechia Gdansk Lechia Gdansk 0 Варта Варта 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Осер Осер 0 Марсель Марсель 2 Завершено 17:30 - Сьогодні Брага Брага 0 Віторія Віторія 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Аякс Аякс 4 Камбюр Камбюр 0 Завершено 17:15 - Сьогодні Реал Реал 2 Бетіс Бетіс 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Астон Вілла - "Манчестер Сіті" 03.09.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Астон Вілла у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Джеррард, Стивен и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Астон Вілла - "Манчестер Сіті" можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Астон Вілла - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Предыдущий поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Арсенал - 31.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 31.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Астон Вілла - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден