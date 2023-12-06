Манчестер Сіті - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" 03.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 03.04.2024

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 31.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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