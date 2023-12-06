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Манчестер Сіті - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 квітня 2024, 22:15 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
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2'
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
42%
Нічия
32%
Астон Вілла
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Aston Villa when Manchester City is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 21 times, there have been 2 draws while Aston Villa have won 2 times. The goal difference is 67-20 in favour of Manchester City.
  • During the last 51 meetings, Manchester City have won 33 times, there have been 11 draws while Aston Villa have won 7 times. The goal difference is 106-44 in favour of Manchester City.
  • Aston Villa's last away win against Manchester City was in 2007.
  • Last season's matches: 3-1 (Manchester City at home) and 1-1 (Aston Villa at home).
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Aston Villa scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester City haven't lost in their last 22 games.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 40 home matches.
  • Aston Villa have lost none of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Aston Villa in their last 8 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 3 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 10-4-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 18 goals. Ollie Watkins has scored 16 times for Aston Villa.
  • Julian Alvarez has assisted the most goals for Manchester City with 8. Ollie Watkins is Aston Villa's biggest assister (10).
  • Rodri has more yellow cards (8) than any other player at Manchester City. Douglas Luiz has collected 8 for Aston Villa.
  • A year ago, Aston Villa were number 8 in the table with 44 points. Now they are number 4 with 56 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Aston Villa in 45% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Aston Villa wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Aston Villa.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Aston Villa won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.8 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Aston Villa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Aston Villa is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.53 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
15
Перемог
19
Ігор
2
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.03.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Ліга конференцій 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Аякс В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 15:00 Астон Вілла 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
Ліга конференцій 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Аякс 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
42%
Нічия
32%
Астон Вілла
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 19
    Diaby, Moussa
    Форвард
  • 24
    Duran Palacio, Jhon Jader
    Півзахисник
  • 22
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 47
    Iroegbunam, Tim
    Півзахисник
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 17
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 1
    Martinez, Emiliano
  • 25
    Робін Ольсен
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Унаи Эмери
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Карсон (в), Бобб, Голанд, Гомес, де Брюйне, Ковачич, Нуньєш, Стоунс, Сусохо.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега — Гвардіол, Аканджі, Діаш (к), Льюїс — Сілва, Родрі — Гріліш, Фоден, Доку — Альварес. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Гаучі (в), Ольсен (в), Бейлі, Келлімен, Кесслер, Морено, Тілеманс, Торрес, Чамберс.
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес (к) — Дінь, Лангле, Карлос, Конса — Роджерс, Луїз, Іроегбунам, Дзаньоло — Дуран, Діабі. Головний тренер — Унай Емері.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 31-го раунду АПЛ між Манчестер Сіті та Астон Віллою.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" 03.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 03.04.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" можна подивитися 03.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 31.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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