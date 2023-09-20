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Манчестер Юнайтед - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 грудня 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Баварія
Мюнхен
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Баварія
33%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Manchester United have won 1 times, there have been 3 draws while Bayern Munich have won 4 times. The goal difference is 13-9 in favour of Bayern Munich.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Bayern Munich scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bayern Munich haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester United haven't won any of their last 3 games against Bayern Munich.
  • Rasmus Hojlund is Manchester United's top scorer with 5 goals. Harry Kane has scored 4 times for Bayern Munich.
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (2) than any other player at Manchester United. Alphonso Davies has collected 2 for Bayern Munich.
  • Manchester United wins 1st half in 31% of their matches, Bayern Munich in 51% of their matches.
  • Manchester United wins 31% of halftimes, Bayern Munich wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Manchester United.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Bayern Munich won 3, 1 draws.
  • Manchester United scores 1.6 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 2.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Bayern Munich is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Bayern Munich is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Manchester United scores 1.91 goals when playing at home and Bayern Munich scores 3.04 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Баварія 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
09.04.2014 - 21:45 Баварія 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
01.04.2014 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Баварія
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 19:45 Галатасарай 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.12.2023 - 16:30 Айнтрахт 5 - 1 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Баварія 0 - 0 Завершено Копенгаген Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
24.11.2023 - 21:30 Кельн 0 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
11.11.2023 - 16:30 Баварія 4 - 2 Завершено Гайденгайм В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Баварія 2 - 1 Завершено Галатасарай В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Баварія
33%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Баварія"
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В ефірі
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Трансляція
Запасні гостей: Перец, Геррейро, Краціг, Лаймер, Павлович, Мюллер, Тель, Чупо-Мотінг.
Баварія: Ноєр - Мазраві, Упамекано, Кім, Девіс - Кімміх, Горецка - Коман, Мусіала, Сане - Кейн.
Запасні господарів: Баїндір, Хітон, Ван-Біссака, Еванс, Гор, Межбрі, Мейну, Пельїстрі, Регілон, Хагілл.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Магвайр, Шоу - Мактоміней, Амрабат - Антоні, Фернандеш, Гарначо - Гейлунд.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу шостого туру Ліги чемпіонів між Манчестер Юнайтед і Баварією.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Ланс Ланс 1 Севілья Севілья 1 Завершено 19:45 - Сьогодні ПСВ ПСВ 1 Арсенал Арсенал 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Копенгаген U19 Копенгаген U19 6 Галатасарай U19 Галатасарай U19 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Зальцбург U19 Зальцбург U19 4 Бенфіка U19 Бенфіка U19 2 Завершено 22:00 - Вчора Portsmouth Portsmouth 2 Болтон Болтон 0

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Баварія" 12.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 12.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 20.09.2023 закінчилось с таким счетом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Баварія" можна подивитися 12.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти Айнтрахт - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Айнтрахт.

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