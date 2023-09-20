Манчестер Юнайтед - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Баварія" 12.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 12.12.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 20.09.2023 закінчилось с таким счетом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти Айнтрахт - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Айнтрахт.

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