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Баварія - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 20 вересня 2023, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
51%
Нічия
26%
Манчестер Юнайтед
23%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Bayern Munich have won 3 times, there have been 3 draws while Manchester United have won 1 times. The goal difference is 9-6 in favour of Bayern Munich.
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to Manchester United in their last 4 encounters.
  • Bayern Munich wins 1st half in 63% of their matches, Manchester United in 34% of their matches.
  • Bayern Munich wins 63% of halftimes, Manchester United wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 1 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 17% of their matches.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 3, Manchester United won 1, 1 draws.
  • Bayern Munich scores 1.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Manchester United is 1.
  • Bayern Munich scores 2.96 goals when playing at home and Manchester United scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Баварія
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
09.04.2014 - 21:45 Баварія 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
01.04.2014 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
15.09.2023 - 21:30 Баварія 2 - 2 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Боруссія 1 - 2 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Баварія 3 - 1 Завершено Аугсбург В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
18.08.2023 - 21:30 Вердер 0 - 4 Завершено Баварія В
Суперкубок Німеччини 2023
12.08.2023 - 21:45 Баварія 0 - 3 Завершено РБ Лейпциг П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
51%
Нічия
26%
Манчестер Юнайтед
23%
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Баварія (старт): Ульрайх - Девіс, Кім, Упамекано, Лаймер - Кімміх, Горецка - Гнабрі, Мусіала, Сане - Кейн.
Інфо
Манчестер Юнайтед (старт): Онана - Регілон, Мартінес, Ліндельоф, Далот - Еріксен, Каземіро - Рашфорд, Фернандеш, Пеллістрі - Гойлунн.
Інфо
Баварія (запас): Перец, Шмідт - Кратціг, де Лігт, Коман, Мазрауї, Мюллер, Сарр, Тель, Шупо-Мотінг.
Інфо
Манчестер Юнайтед (запас): Гітон, Вітек, Байиндир - Гарначо, Гор, Мактоміней, Марсьяль, Меджбрі, Форсон, Еванс.
Матч пройде на Альянц Арені в Мюнхені та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Доброго вечора, любі шанувальники футболу! Сьогодні Ua-Fotball проведе для вас текстову трансляцію матчу першого туру Ліги чемпіонів групи А Баварія - Манчестер Юнайтед
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Останні матчі
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Анонс матчу "Баварія" - "Манчестер Юнайтед" 20.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 20.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 09.04.2014 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 20.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Байєр - 15.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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