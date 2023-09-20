Баварія - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Манчестер Юнайтед" 20.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 20.09.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 09.04.2014 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Байєр - 15.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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