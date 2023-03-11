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Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 грудня 2023, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
2 - 0
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64'
Крістал Пелес
Лондон
Хід матчу
24' Grealish, Jack 34' Ward, Joel 40' Andersen, Joachim 43' Едерсон
53' Alvarez, Julian 54' Lewis, Rico
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Крістал Пелес
35%
Цікаві факти
  • During the last 16 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 3 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 43-14 in favour of Manchester City.
  • During the last 33 meetings, Manchester City have won 21 times, there have been 6 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 68-27 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Crystal Palace (4-2 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Crystal Palace scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City haven't lost in any of their last 30 home matches.
  • Crystal Palace haven't won in their last 5 games.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 5-2-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 14 goals. Odsonne Edouard has scored 6 times for Crystal Palace.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Crystal Palace have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Crystal Palace in 15% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Crystal Palace wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Crystal Palace.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Crystal Palace won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Crystal Palace is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Crystal Palace is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Manchester City scores 2.8 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.25 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
15
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 19:45 Црвена Звезда 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено РБ Лейпциг В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон П
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Головні події
ГООЛ! Lewis, Rico
54'
ГООЛ! Alvarez, Julian
53'
Едерсон
43'
40'
Andersen, Joachim
34'
Ward, Joel
ГООЛ! Grealish, Jack
24'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Крістал Пелес
35%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
3
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
82
Lewis, Rico
16
Родрi
10
Grealish, Jack
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
19
Alvarez, Julian
30
Henderson, Dean
17
Clyne, Nathaniel
2
Ward, Joel
16
Andersen, Joachim
6
Guehi, Marc
3
Mitchell, Tyrick
7
Olise, Michael
44
Riedewald, Jairo
26
Richards, Chris
15
Schlupp, Jeffrey
14
Жан-Филипп Матета
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    53
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
    24
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
    54
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
    43
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 44
    Riedewald, Jairo
    Півзахисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
    34
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
    40
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 30
    Henderson, Dean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Ходжсон, Рой
Статистика матчу
5
Удари в отвір
5
Удари повз
1
6
Штрафні
7
4
Кутові
1
1
Офсайди
1
Сейви
3
6
Фоли
5
75%
Володіння м'ячем
25%
3
Блоковано ударів
1
1
ЖК
1
Трансляція
58'
Гвардіола зачепив ноги Олісе, коли той був першим під час відскоку захиснику за спину на лівому фланзі оборони.
55'
Інфо
Чистий гол.
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передачу з лівого флангу від Гріліша на Родрі перехопив Шлупп, після чого Льюїс із відскоку добив м'яч у сітку в центрі штафного.
52'
Офсайд
Офсайд! Родрі, хоча й не чіпав м'яч, але завадив Гендерсону прочитати подачу штрафного з лівого флангу від Альвареса до воротарського, яка полетіла в дальній кут.
51'
Інфо
Фернандіньйо сьогодні на матчі.
49'
Гості спробували пресингувати на чужій половині — безрезультатно.
47'
Тримає м'яч Сіті — тут жодних змін.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри за Сіті зберігалась повна перевага, але суперники давали у відповідь такий блок, що про голи годі було й мріяти. Але команда Гвардіоли таки зуміла забити, тож бодай на одне завдання в неї тепер менше. У той самий час Пелес утратили капітана через травму, тож це дійсно якась халепа для них.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Офсайд
Закидання до лівого флангу штрафного пішло до Альвареса в офсайд.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
42'
Жовта картка
Едерсон підкатом у ноги Матета зрубав суперника біля лівого кута власного штрафного.
41'
Небезпечний момент
Фоден виконав потужний дальній постріл із правого флангу повз ближню дев'ятку.
39'
Жовта картка
По ногах Аке зіграв на правому фланзі оборони Андерсен у підкаті.
36'
Небезпечний момент
Не влучав у ворота Гвардіол ударом із лівого флангу штрафного низом у ближній кут, але Гендерсон усе одно перевів на кутовий.
34'
Заміна
Ворда поміняв Озо.
33'
Інфо
На рівному місці через травму вилетів Ворд.
31'
Позиційні атаки Сіті тривають і надалі.
29'
Небезпечний момент
Гвардіол несподівано включився під закидання до правого флангу штрафного, після чого пробив точно у воротаря перед собою.
27'
Інфо
Гол підтверджено!
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Діаш перед штрафним віддав на Фодена, а той із розвороту продовжив на лівий фланг на Гріліша, який пробив низом у дальній кут.
23'
Льюїс дальнім пострілом із лівого флангу поцілив у захисника перед собою.
21'
Шлупп дальнім ударом із лівого флангу під час контратаки влучив у захисника.
19'
Пелес закрився у власному штрафному, довкола якого розігрує Сіті.
17'
Навіс із правого флангу від Бернарду пішов на захисників суперника.
15'
Небезпечний момент
Родрі в дотик на ближньому куті воротарського замикав простріл Льюїса з правого флангу штрафного, але Геї зрізав м'яч повз дальню стійку.
13'
Бачимо потужний захист від гостей і жодного розуміння від господарів, як його долати.
11'
Небезпечний момент
Родрі викручував стопу задля удару з пів кола перед штрафним у лівий кут, але не поцілив у ворота.
9'
На Діаша відскочив м'яч на правому фланзі атаки під дальній удар, але той запустив м'яч над воротами.
7'
Вокер від правого кута штрафного подав точно в суперника перед собою.
5'
Небезпечний момент
Гендерсон парирував на кутовий спробу Альвареса головою пробити на завершення подачі Вокера з правого флангу.
4'
Гості розпочали в низькому блоці, але простору суперникам не дають.
2'
Матета штовхнув Аке в спину на правому фланзі атаки.
1'
Звичне володіння м'ячем від Сіті від старту гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Крістал Пелес іде п'ятнадцятим із 4 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 16 очки.
Інфо
Манчестер Сіті йде четвертим із 10 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 33 очки.
Запасні: Меттьюс, Томкінс, Адарамола, Озо, Ахамада, Езе, Ебіовей, Олівейра, Ола-Адебомі.
Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Геї, Мітчелл — Рідевальд, Річардс — Олісе, Шлупп, Клайн — Матета.
Запасні: Ортега, Філліпс, Стоунз, Ковачич, Гомес, Аканджі, Нунеш, Бобб, Сусохо.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс, Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Крістал Пелес.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес 16.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 16.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Ходжсон, Рой розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес можна подивитися 16.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Црвена Звезда - 13.12.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Прошедший поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Ліверпуль" - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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