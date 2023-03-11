Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 16.12.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Ходжсон, Рой розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Црвена Звезда - 13.12.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон
Прошедший поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Ліверпуль" - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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