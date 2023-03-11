Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

У першій половині гри за Сіті зберігалась повна перевага, але суперники давали у відповідь такий блок, що про голи годі було й мріяти. Але команда Гвардіоли таки зуміла забити, тож бодай на одне завдання в неї тепер менше. У той самий час Пелес утратили капітана через травму, тож це дійсно якась халепа для них.