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Вест Хем Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 грудня 2023, 14:30 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
34%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester United when West Ham United is playing at home is 2-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester United is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 7 times, there have been 11 draws while Manchester United have won 12 times. The goal difference is 50-41 in favour of Manchester United.
  • During the last 64 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 16 draws while Manchester United have won 38 times. The goal difference is 122-58 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-0 (West Ham United at home) and 1-0 (Manchester United at home).
  • Did you know that West Ham United scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • West Ham United haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's away record this season: 4-0-3.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 10 goals. Scott McTominay has scored 5 times for Manchester United.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • West Ham United wins 1st half in 36% of their matches, Manchester United in 30% of their matches.
  • West Ham United wins 36% of halftimes, Manchester United wins 30%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 1 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Manchester United.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings West Ham United won 2, Manchester United won 3, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • West Ham United scores 0.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Manchester United is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Manchester United is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • West Ham United scores 1.96 goals when playing at home and Manchester United scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • A year ago, West Ham United were number 16 in the table with 14 points. Now they are number 8 with 27 points.
  • Manchester United have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
5
Перемог
29
Ігор
16
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Фулгем 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 22:15 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
34%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
28%
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Стартовий склад МЮ: Онана, Ван-Бісака, Еванс, Шоу, Камбвал, Майну, Мактоміней, Антоні, Бруну Фернандеш, Гарначо, Хойлунд
Інфо
Стартовий склад Вест Хема: Ареола, Цоуфал, Зума, Палмієрі, Альварес, Мавропанос, Уорд-Праус, Соучек, Пакета, Кудус, Боуен
Інфо
На даний момент команди знаходяться недалеко одна від одної у турнірній таблиці. Молтобійці на 9-му місці із 27 очками. У МЮ 28 балів і 7-й рядок у таблиці
Інфо
Гра розпочнеться о 14:30, судитиме Саймон Купер
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 18-го туру АПЛ, в якому Вест Хем прийме Манчестер Юнайтед
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Астон Вілла Астон Вілла 1 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Завершено 21:45 - Вчора Моленбек Моленбек 1 Брюгге Брюгге 6 Завершено 21:45 - Вчора Салернітана Салернітана 2 Мілан Мілан 2 Завершено 21:45 - Вчора Монца Монца 0 Фіорентина Фіорентина 1 Завершено 21:45 - Вчора Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 2 Эксетер Сити Эксетер Сити 0

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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 23.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 23.12.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 07.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 23.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 20.12.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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