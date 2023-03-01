Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед 01.03.2023, Кубок Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 01.03.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ньюкасл - 26.02.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)

Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Прошедший матч команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

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