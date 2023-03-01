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Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 01 березня 2023, 21:45
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
36%
Вест Хем Юнайтед
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 25 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 69-16 in favour of Manchester United.
  • During the last 62 meetings, Manchester United have won 37 times, there have been 16 draws while West Ham United have won 9 times. The goal difference is 119-56 in favour of Manchester United.
  • Manchester United haven't lost in their last 10 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 41% of their matches, West Ham United in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 41% of halftimes, West Ham United wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, West Ham United won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 FA Cup games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 FA Cup games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 0.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and West Ham United is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and West Ham United is 0.8.
  • Manchester United scores 2.06 goals when playing at home and West Ham United scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
15
Перемог
27
Ігор
4
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Кубок Англії 2022/2023
30.01.2023 - 21:45 Derby County 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
36%
Вест Хем Юнайтед
28%
Трансляція
Вест Гем: Ареола - Джонсон, Огбонна, Агерд, Емерсон - Соучек, Райс - Форнальс, Пакета, Бенрахма - Антоніо.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Магвайр, Лінделеф, Маласія - Мактоміней, Забітцер - Гарначо, Фернандеш, Антоні - Вегхорст.
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
У попередніх раундах КА Манчестер Юнайтед пройшов Евертон та Редінг, а Вест Гем подолав Брентфорд і Дербі.
Інфо
Головним арбітром матчу буде Майк Солсбері.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, у якому Манчестер Юнайтед зіграє з Вест Гемом.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед 01.03.2023, Кубок Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 01.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед можна подивитися 01.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ньюкасл - 26.02.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Ноттінгем Форест - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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