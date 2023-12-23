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Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 лютого 2024, 16:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
перерыв
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хід матчу
23' Hojlund, Rasmus 37' Soucek, Tomas
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
39%
Вест Хем Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 26 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 72-17 in favour of Manchester United.
  • During the last 65 meetings, Manchester United have won 38 times, there have been 16 draws while West Ham United have won 11 times. The goal difference is 122-60 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-0 (Manchester United at home) and 1-0 (West Ham United at home).
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that West Ham United scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • West Ham United haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to West Ham United in their last 3 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Scott McTominay is Manchester United's top scorer with 5 goals. Jarrod Bowen has scored 11 times for West Ham United.
  • A year ago, Manchester United were number 4 in the table with 40 points. Now they are number 8 with 32 points.
  • A year ago, West Ham United were number 16 in the table with 18 points. Now they are number 6 with 35 points.
  • Manchester United wins 1st half in 29% of their matches, West Ham United in 35% of their matches.
  • Manchester United wins 29% of halftimes, West Ham United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 47% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Manchester United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, West Ham United won 2, 0 draws.
  • Manchester United scores 1 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and West Ham United is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and West Ham United is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.74 goals when playing at home and West Ham United scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
16
Перемог
30
Ігор
6
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Головні події
37'
Soucek, Tomas
ГООЛ! Hojlund, Rasmus
23'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
39%
Вест Хем Юнайтед
29%
Склади команд
24
Андре Онана
23
Shaw, Luke
6
Martinez, Lisandro
5
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
37
Mainoo, Kobbie
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
23
Альфонс Ареола
2
Johnson, Ben
4
Курт Зума
27
Aguerd, Nayef
5
Coufal, Vladimir
28
Soucek, Tomas
19
Едсон Альварес
33
Эмерсон
14
Kudus, Mohammed
7
Ward Prowse, James
20
Bowen, Jarrod
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    23
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 7
    Ward Prowse, James
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
    37
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 2
    Johnson, Ben
    Півзахисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
2
Штрафні
5
5
Фоли
2
3
Удари в отвір
4
4
Сейви
2
2
Кутові
4
53%
Володіння м'ячем
47%
Блоковано ударів
5
ЖК
1
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
МЮ на правах господарів почав краще та забив свій гол у середині тайму, після чого віддав ініціативу гостям. Ось тільки у Вест Хема в атаці поки що виходить не дуже – манкуніанці обороняються цілком упевнено. 1,5 моменти від молотобойців приходили після стандартів, але Онана поки що виручає
45+2'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву, 1:0 на користь МЮ після першого тайму!
45+1'
Швидку атаку провів МЮ, вивели Гарначо з флангу на удар, але з гострого кута аргентинець не влучив у ворота
45'
Інфо
1 хвилину компенсовано до першого тайму
43'
І знову володіння Вест Гема. І знову без загострення...
41'
А ось після кутового Альварес вистрибнув вище за всіх, пробив правда мимо... А якби влучив - у Онани були б проблеми
40'
Поки що гра в атаці від гостей - навіси та ще раз навіси, з якими захист МЮ поки що справляється
37'
Жовта картка
Соучек зачепив Шоу, зірвав атаку, отримав жовту
36'
Вест Хем довго тягав м'яч на підступах до штрафної суперника, але нічого кращого за навіс не придумав. МЮ поки що впевнено обороняється
34'
2-3 хвилини спокійний відрізок - команди поралися в центрі поля, пинаючи іноді м'яч, іноді суперників по ногах
31'
Ось Кудус пробив головою після навісу з флангу, але такий удар не є проблемою для Онана
29'
Пропустивши Вест Хем перехопив ініціативу. Принаймні останні хвилини молотки проводять на половині поля МЮ
26'
Небезпечний момент
Ох як Джонсон, метрів із 30-ти, на силу, низом пробив! Онана з трудом тягне цей м'яч!
25'
Штрафний на фланзі для Вест Хема, втім, з нього гості вичавили лише кутовий
23'
Гоооол!!!
Гооол! МЮ! Хейлунд! 1:0! Після пари рикошетів підхопив м'яч, пішов від захисника і з лінії штрафної дав на силу! Повів МЮ!
20'
Штрафний для гостей – метрів 20 до воріт! Уорд-Праус довго готувався, але зарядив у стінку
18'
Кутовий
Ось молотки ще один кутовий подали - цього разу вийшло безпечно для воріт МЮ
17'
Поки що темп гри не надто високий. Напевно, тому пару моментів були створені саме після стандартів
15'
Небезпечний момент
А ось кутовий для МЮ – і знову небезпечно. Після розіграшу Фернандеш дав по діагоналі, і вже кіпер Вест Хема у грі!
11'
Небезпечний момент
Перший кутовий у матчі – для гостей. І небезпечно вийшло! Уорд-Праус навісив, Соучек пробив головою, але Онана рятує!
9'
МЮ більше контролює м'яч у центрі поля, час від часу намагаючись запустити по флангах Гарначчо чи Шоу
7'
Загалом, поки що досить спокійна гра в перші хвилини
5'
Вест Хем сходив уперед, але Цоуфал навісив дуже сильно і дуже неточно
4'
Фернандеш намагався прорватися флангом, але його впевнено зустрів Зума, витіснивши із зони
3'
МЮ розпочав матч із контролю в центрі поля
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Сьогодні матч розпочнеться з хвилини пам'яті за жертвами авіакатастрофи, в якій загинули гравці МЮ у 1958 році
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Ареола, Альварес, Цоуфал, Зума, Палмієрі, Джонсон, Агер, Соучек, Уорд-Праус, Кудус, Боуен
Інфо
Стартовий склад МЮ: Онана, Дало, Магуайр, Мартінес, Шоу, Майну, Каземіро, Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Хойлунд
Цікаво, що Вест Хем у таблиці на одне очко випереджає МЮ. 6-е місце у молотобойців та 8-е у манкуніанців
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Ендрю Медлі
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Вест Гем.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед" 04.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 23.12.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 04.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 01.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 01.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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