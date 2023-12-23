Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

МЮ на правах господарів почав краще та забив свій гол у середині тайму, після чого віддав ініціативу гостям. Ось тільки у Вест Хема в атаці поки що виходить не дуже – манкуніанці обороняються цілком упевнено. 1,5 моменти від молотобойців приходили після стандартів, але Онана поки що виручає