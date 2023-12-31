  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ліверпуль - Ньюкасл Дивитися онлайн
У тренді

Ліверпуль - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 січня 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
24%
Ньюкасл
38%
Цікаві факти
  • During the last 29 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 23 times, there have been 5 draws while Newcastle United have won 1 times. The goal difference is 69-25 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 58 meetings, Liverpool FC have won 35 times, there have been 12 draws while Newcastle United have won 11 times. The goal difference is 117-60 in favour of Liverpool FC.
  • Newcastle United's last away win against Liverpool FC was in 1994.
  • Last season Liverpool FC won both games against Newcastle United (2-1 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Newcastle United have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Liverpool FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Newcastle United scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 22 home matches.
  • Newcastle United have lost 4 away matches in a row.
  • Newcastle United haven't won any of their last 7 away matches.
  • Newcastle United haven't won any of their last 5 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Newcastle United in their last 28 encounters.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 7-2-0.
  • Newcastle United's away record this season: 1-2-6.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 7. Kieran Trippier is Newcastle United's biggest assister (7).
  • Alexis Mac Allister has more yellow cards (5) than any other player at Liverpool FC. Anthony Gordon has collected 7 for Newcastle United.
  • A year ago, Newcastle United were number 3 in the table with 38 points. Now they are number 9 with 29 points.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, Newcastle United in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, Newcastle United wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Newcastle United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 5, Newcastle United won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.68 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United have lost 3 matches in a row.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 12 goals. Alexander Isak has scored 8 times for Newcastle United.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 32 points. Now they are number 1 with 42 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
14
Перемог
24
Ігор
3
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 14:30 Ньюкасл 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Лутон Таун 1 - 0 Завершено Ньюкасл П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Мілан П
Показати більше
Новини команд
Ліверпуль відкликав лівого захисника з оренди в Данді 01.01.2024 в 18:28 Ліверпуль відкликав лівого захисника з оренди в Данді Англійський клуб повернув до складу команди Оуена Бека
Ліверпуль – Ньюкасл. Анонс та прогноз матчу 20-го туру АПЛ на 01.01.2024 31.12.2023 в 21:40 Ліверпуль – Ньюкасл. Анонс та прогноз матчу 20-го туру АПЛ на 01.01.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Ліверпулем" та "Ньюкаслом" у рамках чемпіонату Англії
Ліверпуль – Ньюкасл. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 31.12.2023 в 21:22 Ліверпуль – Ньюкасл. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Топ-матч від Англійської Прем'єр-ліги у перший день 2024 року
Ліверпуль виграв перше коло, Челсі на десятому місці. Турнірна таблиця АПЛ 29.12.2023 в 00:31 Ліверпуль виграв перше коло, Челсі на десятому місці. Турнірна таблиця АПЛ Між першою та останньою командою – 33 очки
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
24%
Ньюкасл
38%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Ньюкасл" (стартовий склад): Дубравка - Берн, Ботман, Шер, Лівраменто - Лонгстафф, Гімараес, Майлі - Гордон, Ісак, Жоелінтон
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Алісон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес - Собослаї, Ендо, Джонс - Салах, Нуньєс, Діас
Ліверпуль" не програє "Ньюкаслу" в останніх 23 матчах на "Енфілді". До того ж, сьогоднішні господарі поля не програють в останніх 12 іграх в рамках АПЛ.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 20-го туру АПЛ між "Ліверпулем" та "Ньюкаслом". Гра розпочнеться о 22:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:15 - Сьогодні Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 3 Халл Сіті Халл Сіті 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Portsmouth Portsmouth 2 Стивенейдж Боро Стивенейдж Боро 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Reading Reading 3 Эксетер Сити Эксетер Сити 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 1 Челтенхем Челтенхем 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Карлайл Юнайтед Карлайл Юнайтед 1 Порт Вейл Порт Вейл 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" 01.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 01.01.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" можна подивитися 01.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Бернлі" - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

команди "Ньюкасл" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.