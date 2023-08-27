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Ньюкасл - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 серпня 2023, 18:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
1 - 0
Оновити
26'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
6' Alexander-Arnold, Trent
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Liverpool FC when Newcastle United is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 10 times, there have been 7 draws while Liverpool FC have won 11 times. The goal difference is 46-34 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 57 meetings, Newcastle United have won 11 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 34 times. The goal difference is 115-59 in favour of Liverpool FC.
  • Newcastle United's last home win against Liverpool FC was in 2015.
  • Last season Liverpool FC won both games against Newcastle United (2-1 at home and 2-0 away).
  • Newcastle United have won 3 home matches in a row.
  • Newcastle United haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Liverpool FC have lost none of their last 8 away matches.
  • Newcastle United haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 2 goals. Luis Diaz has scored 2 times for Liverpool FC.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 37% of their matches, Liverpool FC in 37% of their matches.
  • Newcastle United wins 37% of halftimes, Liverpool FC wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Newcastle United.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Newcastle United scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.8 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Liverpool FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Liverpool FC is 1.6.
  • Newcastle United scores 2 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
3
Перемог
23
Ігор
13
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 19:30 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.05.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.05.2023 - 21:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
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Новини команд
Головні події
6'
Alexander-Arnold, Trent
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
4
Botman, Sven
5
Schar, Fabian
2
Кіран Тріпп'єр
7
Joelinton
39
Guimaraes, Bruno
8
Tonali, Sandro
10
Gordon, Anthony
14
Александер Ісак
24
Almiron, Miguel
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
8
Szoboszlai, Dominik
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 4
    Botman, Sven
  • 5
    Schar, Fabian
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
    6
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
ЖК
1
Удари повз
1
4
Штрафні
3
Кутові
3
Офсайди
1
3
Фоли
3
48%
Володіння м'ячем
52%
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
17'
Небезпечний момент
Діас увірвався у штрафну, пройшов одного суперника і пробив з-під Тоналі - Поуп потягнув.
13'
Діас виграв верхову боротьбу під час навісу Гімараеса зі стандарту.
11'
Перехопили м'яч "сороки" і Тріпп'єр вирішив закинути відразу на хід Ісаку. Ця передача була перехоплена.
9'
Кутовий
Хоч і Поуп помилився на виході під час навісу Робертсона з кутового, але цим не скористалися гості.
7'
І відразу ж зриває контратаку господарів Трент. Пожалів його арбітр, що не дав другу жовту.
6'
Жовта картка
Швидко здали нерви у Трента. Гордон доволі жорстко, але в межах правил, зіграв проти захисника Ліверпуля, а той на рішення судді не фіксувати фол відповів тим, що відкинув м'яч. Жовта для Александера-Арнольда.
1'
Кутовий
Нвдто вище воріт пробив Матіп після подачі з кутового.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Ньюкасл іде на 13 місці, а Ліверпуль посідає 10 позицію.
Ліверпуль: Аліссон - Трент, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Собослай, Ендо, Макаллістер - Салах, Гакпо, Діас.
Ньюкасл: Поуп - Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн - Тоналі, Гімараес, Жоелінтон - Альмірон, Ісак, Гордон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе текстову пряму трансляцію матчу третього туру АПЛ, у якому Ньюкасл зіграє проти Ліверпуля.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль" 27.08.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 27.08.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль" можна подивитися 27.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 19.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Борнмут" - 19.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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