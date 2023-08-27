Ньюкасл - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Жовта картка

Швидко здали нерви у Трента. Гордон доволі жорстко, але в межах правил, зіграв проти захисника Ліверпуля, а той на рішення судді не фіксувати фол відповів тим, що відкинув м'яч. Жовта для Александера-Арнольда.