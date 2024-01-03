Жирона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Атлетіко" 03.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 03.01.2024

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Атлетіко", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 13.03.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



команди "Атлетіко" був зіграний проти "Севілья" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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