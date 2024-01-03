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Жирона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 січня 2024, 22:30 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Атлетіко
Мадрид
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Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
31%
Атлетіко
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Atletico Madrid is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Girona FC have won 0 times, there have been 5 draws while Atletico Madrid have won 3 times. The goal difference is 13-9 in favour of Atletico Madrid.
  • Last season Atletico Madrid won both games against Girona FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, Atletico Madrid have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Girona FC scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Atletico Madrid scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't lost in their last 12 games.
  • Girona FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Girona FC haven't won any of their last 3 games against Atletico Madrid.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 4 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 7-1-1.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 11 goals. Antoine Griezmann has scored 11 times for Atletico Madrid.
  • Cristhian Stuani has more yellow cards (5) than any other player at Girona FC. Mario Hermoso has collected 5 for Atletico Madrid.
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 21 points. Now they are number 2 with 45 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 32% of their matches, Atletico Madrid in 47% of their matches.
  • Girona FC wins 32% of halftimes, Atletico Madrid wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Atletico Madrid.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Atletico Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 0, Atletico Madrid won 3, 2 draws.
  • Atletico Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Girona FC scores 1 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 1.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Atletico Madrid is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Atletico Madrid is 1.
  • Girona FC scores 2.09 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.61 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
0
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
02.04.2019 - 20:15 Атлетіко 2 - 0 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2018
16.01.2019 - 21:00 Атлетіко 3 - 3 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 20:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Атлетік Н
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.12.2023 - 17:15 Атлетіко 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.12.2023 - 22:30 Атлетіко 3 - 3 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Альмерія В
Показати більше
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
31%
Атлетіко
29%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Атлетіко"
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В ефірі
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Інфо
Арбітр — Алехандро Ернандес.
Запасні: Фуїдіас (в), Хуан Карлос (в), Соліс, Кебе, Арнау, Порту, Стуані, Хуанпе, Яакобішвілі.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гуттьєрес, Блінд, Ерік, Коуту — Алейш (к) — Валері, Торре, Мартін, Савіо — Довбик. Головний тренер — Мічел.
Запасні: Гоміс Алеман (в), Грбич (в), Аспілікуета, Галан, Депай, Корреа, Моліна, Морено, Ньїгес, Савич.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Облак — Ермосо, Хіменес, Вітсель — Ліно, Коке (к), Льоренте, Де Поль, Рікельме — Мората, Грізманн. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 19-го раунду Ла Ліги між Жироною і Атлетіко.
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Анонс матчу Жирона - "Атлетіко" 03.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 03.01.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Атлетіко", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 13.03.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Атлетіко" можна подивитися 03.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

команди "Атлетіко" був зіграний проти "Севілья" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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