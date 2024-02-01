Хетафе - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Хетафе - Реал 01.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 01.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)

Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983

Країна: Испания

Тренер: Хосе Бордалас



команди Хетафе був зіграний проти Гранада - 29.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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