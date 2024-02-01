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Хетафе - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 лютого 2024, 22:00 - Колисеум Альфонсо Перес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Хетафе
Хетафе
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
31%
Нічия
36%
Реал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Getafe CF and Real Madrid is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Getafe CF playing at home, Getafe CF have won 5 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 10 times. The goal difference is 30-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 38 meetings, Getafe CF have won 6 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 28 times. The goal difference is 85-29 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Getafe CF (1-0 at home and 1-0 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Getafe CF scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Getafe CF haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • Getafe CF have received 9 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Getafe CF haven't scored in 3 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF's home record this season: 6-3-1.
  • Real Madrid's away record this season: 8-2-1.
  • Borja Mayoral is Getafe CF's top scorer with 14 goals. Jude Bellingham has scored 14 times for Real Madrid.
  • Diego Rico has assisted the most goals for Getafe CF with 5. Toni Kroos is Real Madrid's biggest assister (7).
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Getafe CF wins 1st half in 23% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • Getafe CF wins 23% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Getafe CF leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Getafe CF is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 41% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Getafe CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Getafe CF won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Getafe CF scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against Getafe CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Getafe CF and Real Madrid is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Getafe CF and Real Madrid is 0.8.
  • Getafe CF scores 1.28 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
23
Ігор
18
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе
Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.01.2024 - 22:00 Хетафе 2 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 15:00 Осасуна 3 - 2 Завершено Хетафе П
Кубок Іспанії 2023/2024
16.01.2024 - 21:00 Хетафе 1 - 3 Завершено Севілья П
Кубок Іспанії 2023/2024
06.01.2024 - 18:00 Еспаньол 0 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.01.2024 - 18:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Райо Вальєкано П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 17:15 Реал 3 - 2 Завершено Альмерія В
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал П
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершено Атлетіко В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
31%
Нічия
36%
Реал
33%
Склади команд
13
Soria, David
15
Alderete, Omar
6
Duarte, Domingos
2
Djene
4
Alvarez, Gaston
20
Maksimovic, Nemanja
5
Milla, Luis
22
Дамiан Суарес
12
Greenwood, Mason
19
Борха Майораль
18
Carmona, Jose
13
Андрій Лунін
17
Лукас Васкес
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
5
Bellingham, Jude
14
Хоселу
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 12
    Greenwood, Mason
    Форвард
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
  • 18
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 22
    Дамiан Суарес
    Захисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 6
    Duarte, Domingos
    Захисник
  • 2
    Djene
  • 13
    Soria, David
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Бордалас
  • Карло Анчелотти
LIVE
Трансляція матчу Хетафе - Реал
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Інфо
Арбітр зустрічі: Рікардо де Бургос
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Аррісабалага, Гарсія, Гюлер, Діас, Камавінга, Карвахаль, Кроос, Родріго, Себальйос, Фран
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-1-2): Лунін - Менді, Фернандес, Рюдігер, Васкес - Модрич, Чуамені, Вальверде - Беллінгем - Вінісіус Жуніор, Хоселу
Головний тренер Хетафе: Хосе Бордалас Хіменес
На лаві запасних: Аленья, Ангілері, Беніто, Даніель Фузато, Іглесіас, Латаса, Мата, Ріко, Родрігес, Сантьяго
Інфо
Стартовий склад Хетафе (3-4-3): Сорія - Альдерете, Дуарте, Джене - Альварес Рікардо, Максимович, Мілья, Суарес - Грінвуд, Майораль, Кармона
Перед початком зустрічі Хетафе розташовується на екваторі турнірної таблиці, але у разі перемоги зможе ділити восьму сходинку з Валенсією. Реал, наразі на другій сходинці, але відставання від Жирони мінімальне і у разі перемоги "вершкові" знову очолять Прімеру
Матч пройде у Хетафе на стадіоні «Колісеум Альфонсо Перес» та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 22-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Хетафе прийме у гостях Реал Мадрид
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Останні матчі
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Анонс матчу Хетафе - Реал 01.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 01.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - Реал можна подивитися 01.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

команди Хетафе був зіграний проти Гранада - 29.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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