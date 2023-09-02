Реал - Хетафе онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Хетафе 02.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.09.2023

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Сельта - 25.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)

Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Предыдущий матч команди Хетафе був зіграний проти "Алавес" - 28.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

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