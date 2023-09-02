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Реал - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 вересня 2023, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Хетафе
Хетафе
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Реал
36%
Нічия
32%
Хетафе
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Getafe CF when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Getafe CF is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 17 times, there have been 1 draws while Getafe CF have won 1 times. The goal difference is 53-12 in favour of Real Madrid.
  • During the last 37 meetings, Real Madrid have won 27 times, there have been 4 draws while Getafe CF have won 6 times. The goal difference is 83-28 in favour of Real Madrid.
  • Getafe CF's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season Real Madrid won both games against Getafe CF (1-0 at home and 1-0 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Getafe CF haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Getafe CF in their last 15 encounters.
  • Real Madrid wins 1st half in 39% of their matches, Getafe CF in 22% of their matches.
  • Real Madrid wins 39% of halftimes, Getafe CF wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Getafe CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Getafe CF has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Getafe CF won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 0.8 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 0.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Getafe CF is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Getafe CF is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.24 goals when playing at home and Getafe CF scores 1 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Getafe CF were number 18 in the table with 1 points. Now they are number 11 with 4 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
17
Перемог
22
Ігор
2
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 20:30 Альмерія 1 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.08.2023 - 20:30 Хетафе 1 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Вальядолід 0 - 0 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Хетафе 2 - 1 Завершено Осасуна В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Реал
36%
Нічия
32%
Хетафе
32%
Склади команд
25
Кепа Аррiзабалага
20
Garcia, Francisco
4
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
12
Camavinga, Eduardo
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
11
Rodrygo
5
Bellingham, Jude
14
Хоселу
13
Soria, David
22
Дамiан Суарес
6
Duarte, Domingos
15
Alderete, Omar
23
Стефан Мiтровiч
4
Alvarez, Gaston
11
Alena, Carles
2
Djene
20
Maksimovic, Nemanja
14
Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
19
Борха Майораль
Стартовий склад
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 14
    Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
    Форвард
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 2
    Djene
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 22
    Дамiан Суарес
    Захисник
  • 6
    Duarte, Domingos
    Захисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 23
    Стефан Мiтровiч
    Захисник
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Хосе Бордалас
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Трансляція матчу Реал - Хетафе
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MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Судитиме матч іспанець Маріо Мелеро Лопес
Головний тренер Реал Мадрид: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Фран, Гарсія, Паз, Вальверде, Діас, Кроос, Лукас, Лунін, Начо
Інфо
Стартовий склад Реал Мадрид (4-3-2-1): Аррісабалага - Гарсія, Алаба, Рюдігер, Карвахаль - Чуамені, Беллінгем, Модрич (с), Камавінга, Родріго - Хоселу
Головний тренер Хетафе: Хосе Бордалас Хіменес
На лаві запасних: Ангілері, Арамбаррі, Беніто, Іглесіас, Кармона, Лосано, Мата, Рівера, Фузату
Інфо
Стартовий склад Хетафе (5-3-2): Сорія - Альварес Рікардо, Мітрович, Альдерете, Дуарте, Суарес - Максимович, Джене (с), Аленья - Майораль, Латаса
В минулому сезоні обидва матчі цих команд закінчилися з однаковим рахунком 1:0 на користь мадридців, а останній раз Хетафе відбирав очки в Реала у сезоні 21/22 обігравши "вершкових" з рахунком 1:0
Хетафе в свою чергу розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці та має 4 очки в своєму активі, зігравши в нічию з Барселоною (0:0), програвши Жироні (0:3) та подолавши Алавес (1:0)
Після трьох турів Реал Мадрид має безпрограшну серію обігравши Атлетік (2:0), Альмерію (3:1) та Сельту (1:0) і відповідно маючи в своєму активі 9 очок займає першу сходинку турнірної таблиці
Матч пройде в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу та розпочнеться о 17:15 за київським часом
Доброго дня всім шанувальникам футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу 4-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид - Хетафе
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Анонс матчу Реал - Хетафе 02.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.09.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Хетафе можна подивитися 02.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Сельта - 25.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий матч команди Хетафе був зіграний проти "Алавес" - 28.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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