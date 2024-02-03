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Челсі - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 лютого 2024, 16:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 2
Оновити
перерыв
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
19' Palmer, Cole 22' Cunha, Matheus 30' Gusto, Malo 38' Semedo, Nelson 41' Neto, Pedro 43' Disasi, Axel
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
29%
Вулверхемптон
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 7 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 0 times. The goal difference is 28-5 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 21 meetings, Chelsea FC have won 12 times, there have been 4 draws while Wolverhampton Wanderers have won 5 times. The goal difference is 47-16 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 3-0 (Chelsea FC at home) and 1-0 (Wolverhampton Wanderers at home).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Chelsea FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Wolverhampton Wanderers in their last 10 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 9 goals. Hwang Hee-chan has scored 10 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (8) than any other player at Chelsea FC. Mario Lemina has collected 7 for Wolverhampton Wanderers.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 17 in the table with 17 points. Now they are number 11 with 29 points.
  • Chelsea FC wins 1st half in 21% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 30% of their matches.
  • Chelsea FC wins 21% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Wolverhampton Wanderers won 2, 2 draws.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Chelsea FC scores 1.65 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Wolverhampton Wanderers have lost none of their last 4 away matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Chelsea FC.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
5
Перемог
14
Ігор
4
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челсі 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
23.01.2024 - 22:00 Челсі 6 - 1 Завершено Мідлсбро В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Фулгем В
Кубок англійської ліги 2023/2024
09.01.2024 - 22:00 Мідлсбро 1 - 0 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Вулверхемптон
Головні події
43'
Disasi, Axel ГООЛ!
41'
Neto, Pedro
38'
Semedo, Nelson
Gusto, Malo
30'
22'
Cunha, Matheus ГООЛ!
ГООЛ! Palmer, Cole
19'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
29%
Вулверхемптон
35%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
21
Chilwell, Ben
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
27
Gusto, Malo
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
18
Крістофер Нкунку
7
Рахім Стерлінґ
1
Sa, Jose
23
Kilman, Max
15
Dawson, Craig
24
Gomes, Toti
22
Semedo, Nelson
5
Маріо Леміна
8
Gomes, Joao
3
Ait-Nouri, Rayan
7
Neto, Pedro
12
Cunha, Matheus
21
Пабло Сарабiя
Стартовий склад
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    19
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
    43
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
    30
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 21
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 7
    Neto, Pedro
    41
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
    22
  • 22
    Semedo, Nelson
    38
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 15
    Dawson, Craig
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Гари О'Нил
Статистика матчу
8
Штрафні
8
7
Фоли
8
1
Удари в отвір
3
4
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
4
3
Кутові
3
Сейви
1
1
ЖК
2
1
Офсайди
Трансляція
Якось цей перший тайм Челсі все ж таки програв. Не щастить, та й годі. В атаці грали наче непогано, навіть забили першими, але в захисті ці рикошети просто позбавляють стимулів боротись далі. Час для Мудрика?
Свисток
Ідемо на перерву. 1:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Стерлінг пішов із фолом точно в корпус Куньї в центрі поля.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Семеду розігнав Нету передачею на правий фланг, той прострілив у центр на Аїт-Нурі, той пробив у дотик, а від ніг Дісасі м'яч полетів у ближній.
41'
Жовта картка
Нету фінтом хотів обіграти Чілвелла на правому фланзі атаки перед штрафним, але наступив супернику на ногу.
40'
Гюсто з правого флангу прострілив до центру штрафного, але там до м'яча не пустили Енцо.
38'
Жовта картка
Тим часом Семеду дістав відкладену жовту картку.
38'
Фол у центральному колі від Гомеса проти Кайседо.
35'
Енцо з центральної зони перед штрафним пробив трохи вище воріт.
32'
Не побачив поштовх у спину Енцо на правому фланзі штрафного від Леміна.
30'
Жовта картка
Гюсто спочатку не пустив до центру штрафного простріл Аїт-Нурі з лівого флангу, але потім сфолив проти Куньї на відскоку.
29'
Чілвелл покотив із штрафного на правому фланзі на ближній кут воротарського для Стерлінга, але партнер одразу пробив бозна-куди.
28'
Тоті відштовхнув від м'яча Палмера на лівому фланзі оборони.
26'
Велика щільність захисту у гостей перед їхнім штрафним.
24'
Постійна гра з вогнем від Челсі з передачами на власній половині триває.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кайседо знову заснув у центрі поля, після чого Гомес зіграв на лівий фланг на Кунью, який пробив у коліно Сілви, коли цілив у дальній, а м'яч полетів у ближній повз воротаря.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кайседо побачив передачу на хід Палмеру до правого флангу штрафного, після чого партнер у дотик пробив повз воротаря.
16'
Стерлінг постукався з партнером на лівому фланзі, але Семеду до штрафного його не пропустив.
14'
Гюсто перевів простріл Аїта-Нурі з правого флангу штрафного до рук Петровичу.
12'
На Семеду запускав дальнє переведення на правий фланг із власної половини Кілман, але партнер не встигав.
10'
Вулвергемптон тримає м'яч на власній половині.
8'
Палмер завершив зміщення з правого флангу дальнім ударом у захисника перед собою. Кутовий.
7'
Челсі не поспішає залишати центр поля з м'ячем.
5'
Семеду з відскоку на вході до правого флангу штрафного пробив у захисника перед собою.
4'
Небезпечний момент
Нкунку отримав м'яч на хід до лівого флангу штрафного від Енцо з глибини, після чого перекинув над голкіпером, але Доусон не дав добити в порожні.
3'
Небезпечний момент
Помилка Кайседо перед власним штрафним завершилась дальнім ударом Куньї прямо в руки Петровичу.
2'
Небезпечний момент
Петрович парирував удар від Нету з гострого кута на лівому фланзі штрафного в ближній кут низом.
1'
Галлагер грав на правий фланг, але м'яч пішов до ауту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Вулвергемптон — 2:1.
Інфо
Вулвергемптон іде одинадцятим із 8 перемогами, 5 нічиїми та 9 поразками — 29 очко.
Інфо
Челсі йде десятим із 9 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 31 очко.
Запасні: Бентлі, Доерті, С. Буено, У. Буено, Дойл, Бельгард, Гріффітс, Чірева, Фрейзер.
Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Гомес, Аїт-Нурі — Сарабія, Кунья — Нету.
Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Бадьяшиль, Гілкріст, Касадеї, Чуквуемека, Мадуеке, Мудрик, Джексон.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Тіаго Сілва, Чілвелл — Кайседо, Галлагер — Палмер, Енцо, Стерлінг — Нкунку.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тім Робінсон (Суссекс, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Вулвергемптон.
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Анонс матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" 04.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

між командами закінчився перемогою на користь "Вулверхемптон" , тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 24.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" можна подивитися 04.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 01.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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