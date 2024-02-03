Челсі - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):
між командами закінчився перемогою на користь "Вулверхемптон" , тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 24.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил
команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 01.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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